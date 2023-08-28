يوافق فصل ”شوشو (حرارة مقبولة)“ ذلك الوقت من العام الذي تبدأ فيه الحرارة في الانخفاض. ويشير أزيز الحشرات عند الفجر والغسق في تلك الفترة إلى نهاية الصيف.

”شوشو (حرارة مقبولة)“ هو الفصل الشمسي الذي يبدأ حوالي 23 أغسطس/آب وفق التقويم الحديث. إن كلمة ”شوشو“ تعني حرفيا ”إخضاع الحرارة“، وهو وصف مناسب لتلك الفترة. وفي هذا الفصل يبدأ حصاد الأرز في بعض أجزاء اليابان، كما تكثر فيه الأعاصير.

تلقي هذه المقالة نظرة على الفعاليات والظواهر الطبيعية في الفترة الممتدة تقريبا من 23 أغسطس/آب إلى 7 سبتمبر/أيلول.

مهرجان النار في يوشيدا بمحافظة ياماناشي (26-27 أغسطس/آب)

يعتبر هذا المهرجان أحد مهرجانات اليابان الفريدة حيث يوافق انتهاء موسم تسلق جبل فوجي. ينظم هذا المهرجان في معبد كيتاغوتشي هونغو فوجي سينغين بالتزامن مع مهرجان في معبد سووا، وهو محدد كملكية شعبية مهمة غير ملموسة. وتجوب المدينة في 26 أغسطس/آب معابد محمولة من بينها معبد على شكل جبل فوجي. كما تضاء الشوارع عند الغروب بحوالي 90 شعلة يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.

مهرجان النار في يوشيدا (© جيجي برس).

منافسة الألعاب النارية القومية في أوماغاري في دايسين بمحافظة أكيتا (آخر سبت في شهر أغسطس/آب)

يتنافس فنيو الألعاب النارية من جميع أنحاء اليابان في إبراز مهاراتهم في مهرجان أوماغاري، أحد مهرجانات الألعاب النارية الثلاثة الكبرى في اليابان. يعود تاريخ هذه الفعالية إلى أكثر من 100 عام، حيث بدأت في عام 1910. وتُقيّم العروض حسب ألوانها وأشكالها، وينال الفائز جائزة رئيس الوزراء.



منافسة الألعاب النارية القومية في أوماغاري. 25 أغسطس/آب عام 2018 (© بيكستا).

وصول الأعاصير: اليومان 210 و 220

يوافق اليومان 210 و220 بعد ”ريشّون (بداية الربيع) يومي 1 و 11 سبتمبر/أيلول تقريبا. وهما يعتبران من الأيام غير المحظوظة، لأنه من المرجح أن تحدث فيهما أعاصير أو تهب رياح قوية.

ابتكر عالم الفلك شيبوكاوا شونكاي (1639-1715) – بناء على طلب الحكومة الشوغونية – تقويم جوكيو، وهو نسخة يابانية معدلة من التقويم الصيني تنسجم مع فصول البلاد. ويقال إنه أضاف اليومين 210 و 220 إلى التقويم بعد أن تعرض لأحوال جوية قاسية كان قد حذره منها صيادو الأسماك المحليون. وتقام مهرجانات كازاماتسوري (مهرجانات الرياح) في جميع أنحاء اليابان في هذا الوقت من العام لتهدئة العواصف.

يُقام مهرجان أوارا كازي-نو-بون في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر/أيلول في ياتسوؤ بمحافظة توياما، حيث يعتقدون أنها تهدئ آلهة الرياح وتبعد أضرار العواصف ومن أجل الصلاة لوفرة الحصاد. يعتمر الرجال والنساء قبعات من القش تخفي وجوههم ويرقصون رقصة ”إيتشو أوارا بوشي“ على أنغام موسيقى تعزف على طبول التايكو وكوكيو (آلة وترية يُعزف عليها بالقوس) وآلة الشاميسين ذات الصوت الشجي. وتمثل هذه الفعالية بداية فصل الخريف في منطقة هوكوريكو منذ أكثر من 300 عام.



راقصو مهرجان أوارا كازي-نو-بون (© بيكستا).

”بوساي نو هي (يوم الوقاية من الكوارث)“ (1 سبتمبر/أيلول)

يوافق يوم الوقاية من الكوارث نفس التاريخ الذي وقع فيه زلزال كانتو الكبير المدمر في عام 1923. وقد حُدد هذا اليوم في عام 1960 لزيادة الوعي بأهمية الاستعداد للكوارث. ويُنصح الشعب بالاطلاع على خريطة المخاطر المحلية الخاصة بمناطقهم والتحقق من إمدادات الطوارئ الخاصة بهم.

أزهار الخريف السبع

إن عبارة أزهار الخريف السبع مستمدة من قصيدة كتبها يامانوؤي نو أوكورا (660-733) في مجموعة مانيوشو الشعرية التي تعود إلى القرن الثامن.

والأزهار السبع هي أزهار شجيرة البرسيم وزهرة الجريس والمرنطة وعرق الحية والدانتيل الذهبي والقرنفل والأشيرية السلوفية.



شجيرة البرسيم (© بيكستا).



زهرة الجريس (© بيكستا).



المرنطة (© بيكستا).



عرق الحية (© بيكستا).



الدانتيل الذهبي (© بيكستا).



القرنفل (© بيكستا).



الأشيرية السلوفية (© بيكستا).

اليعسوب

يقال إن اليابان هي موطن حوالي 200 نوع من اليعاسيب. وكانت تلك اليعاسيب تعتبر في فترة المقاطعات المتحاربة (1467-1568) رمزا ميمونا يعبر عن الإرادة والتصميم لأنها حشرات لا تطير إلا نحو الأمام. كانت خوذة المحارب مايدا توشيي (1538-1599) مزينة بيعسوب في مقدمتها.



يعسوب أحمر (© بيكستا).

تين

يبدأ موسم التين من نهاية أغسطس/آب ويمتد إلى أكتوبر/تشرين الأول. يطلق عليه في اللغة اليابانية اسم ”إيتشيجيكو“ ويكتب بحروف الكانجي 無花果 وتعني حرفيا ”فاكهة بدون أزهار“ وذلك لأن الأزهار تتفتح داخل الثمار ولا يمكن رؤيتها من الخارج. وهذه الفاكهة مثالية لصنع المربى أو الخشاف.



ثمار تين (© بيكستا).

سوداتشي

يقال إن هذه الفاكهة الحمضية تعود إلى العصور القديمة واسمها مشتق من استخدامها بدلا من الخل، فالاسم مكون من مقطعين ”سو (خل)“ و ”تاتشيبانا (نوع من البرتقال)“. ذروة موسم سوداتشي هو من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول، وتعد محافظة توكوشيما منطقة إنتاج رئيسية لهذه الثمار. إن رائحتها المنعشة تثير الشهية، بينما يُعتقد أن حموضتها الخفيفة تمنع نزلات البرد وتخفف الإرهاق وتساعد على تجميل البشرة.



سوداتشي (يسار)، وطبق سوداتشي أودون مبرد (© بيكستا).

أسماك السردين

على الرغم من أن السردين الياباني يصطاد على مدار العام، إلا أن موسم هذه الأسماك يمتد من فصل سقوط الأمطار وحتى الخريف حيث تصبح أغنى بالدهون. يمكن تقديمها نيئة على شكل وجبة ساشيمي مثلا أو مملحة أو مشوية أو مفرومة لصنع كرات سمكية.



أسماك سردين ياباني وكرات سمكية (© بيكستا).

(المقالة بإشراف إينوي شويي الباحث والمؤلف في التقويمات وهو أيضا كاهن شينتو ومحاضر زائر في جامعة توهوكو فوكوشي. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مهرجان كيتا بيواكو الكبير للألعاب النارية في محافظة شيغا، © بيكستا)