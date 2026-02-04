كومانو ماغايبوتسو: منحوتات صخرية عملاقة في محافظة أويتا

الفن البوذي في اليابان

تشكل المنحوتات البوذية العملاقة في مناطق ريفية ضمن كيوشو نصبا يخلد تطور رؤية عالمية دينية فريدة.

يقع معبد إيما كومانوسان تايزوجي البوذي في سفوح جبل تاواراياما في شبه جزيرة كونيساكي بمحافظة أويتا. يقود تسلق يستغرق 10 دقائق عبر ممر جبلي شديد الانحدار انطلاقا من المعبد إلى بوابة توري حجرية تبدو وكأنها تُطل فجأة من قلب الغابة البدائية. وبعد العبور من البوابة، يصل المرء إلى مجموعة شديدة الانحدار من درجات حجرية غير مستوية، تشكلت من تكديس صخور غير متجانسة بأحجام مختلفة. تقول الأسطورة إن هذه الدرجات البسيطة بنيت خلال ليلة واحدة على يد شيطان أحمر حطم صخورا عملاقة لاستخراج مواد السلم. إن تسلق الحجارة يجعل المرء يلهث قليلا، إلى أن يصل إلى مشهد خلاب في الجوار، لتستقبلك منحوتة بوذية ضخمة توجد في واجهة الجرف الصخري أمامك.

تجسد الشخصية المنحوتة، وهي تمسك سيفا في يدها اليمنى وحبلا في يدها اليسرى، ”فودو ميوو“ الإله الحارس ”غير المتحرك“ الذي يحمي شريعة بوذا. عادة ما يظهر فودو ميوو بمظهر صارم إلى حد ما، إذ تتمثل إحدى مهامه في حماية الكائنات الجاهلة أثناء قيادتها نحو حقيقة بوذا. غير أن هذه المنحوتة تكشف جانبا أكثر لطفا وقربا من الشيطان الملك، حيث تبدو إحدى عينيه مغمضة، ويبرز نابان من شفتيه، فيما ترتسم ابتسامة رقيقة على ملامحه. ويعود تاريخ هذه المنحوتة إلى السنوات الأولى من عصر كاماكورا (1185-1333)، وهي إحدى أكبر التماثيل البوذية المنحوتة في الصخر من نوعها في البلاد، إذ يبلغ ارتفاعها نحو 8 أمتار.

يقع خلف فودو ميوو تمثال منحوت لداينيتشي نيوراي، يبلغ ارتفاعه نحو 7 أمتار، ويعتقد أنه يعود إلى أواخر عصر هييان (794-1185). وهذا يعني أنه أقدم بنحو 100 عام من تمثال فودو ميوو. ويشكل داينيتشي تباينا لافتا مع منحوتة فودو ذات الطابع المرح نسبيا، إذ تنبعث من ملامحه المشدودة والمحددة جيدا هيبة هادئة. وعلى الرغم من أن داينيتشي يصور عادة وهو يرتدي تاجا مرصعا بالجواهر، إلا أن أعلى الرأس هنا مغطى بخصلات شعر لولبية الشكل، نحتت كل واحد منها بعناية فائقة، في تباين آخر مع الملمس الخشن المنحوت لفودو. ويعد داينيتشي البوذا المركزي في البوذية الباطنية اليابانية، وتعلو رأسه ثلاث ماندالات تعبر عن الحقائق السرية لميكّيو مكتوبة بأحرف سنسكريتية.

تتكون شبه جزيرة كونيساكي من صخور وطبقات بركانية تشكلت بفعل نشاط بركاني قديم. وهي منطقة تتميز بقمم حادة وأودية عميقة، وعلى الرغم من أن جبالها ليست شاهقة على وجه الخصوص، إلا أنه ساد الخوف منها زمنا طويلا باعتبارها موطنا للشياطين والأرواح الشريرة. وعندما جلب سايتشو (767-822) بوذية تينداي إلى اليابان من الصين في أوائل القرن التاسع، سرعان ما أصبحت هذه الصيغة الحديثة من البوذية قوة فلسفية وروحية كبرى في أنحاء البلاد. وعندما وصلت تلك التعاليم إلى كونيساكي، اندمجت مع تقاليد محلية لعبادة الطبيعة وممارسات الزهد الجبلي ومعتقدات مرتبطة بمعبد أوسا هاتشيمانغو الشينتوي، ما أدى إلى نشوء ثقافة دينية توفيقية فريدة تميز هذا الجزء من شمال كيوشو.

وإلى جانب تجسيدها القوى المخيفة للعالم الآخر، كان يعتقد أن هذه الشياطين تمتلك قوى غيبية، ولذلك حظيت بالتبجيل باعتبارها كائنات تتم عبادتها. ومع مرور الزمن، ارتبطت هذه الكائنات بفودو ميوو، الذي يعد بدوره تجليا لداينيتشي نيوراي. وتشكل المنحوتات الصخرية في كومانو شاهدا على الرؤية الدينية الفريدة التي تطورت هنا في كونيساكي، حيث امتزجت البوذية الباطنية مع الديانات الجبلية المحلية.

يقول المصور مودا توموهيرو ”عندما وجهت عدستي للتركيز على صورة فودو ميوو المرتفعة على الواجهة الصخرية، شعرت وكأنني أسمع صوت احتكاك الأزاميل ورنينها وهي تعمل. تخيلت المشهد حين رفع النحاتون أنظارهم إلى المنحوتة التي أتموا إنجازها لتوهم، والإحساس بالإنجاز والرهبة الذي لا بد أنهم شعروا به وهم يقدمون للعالم هذا التجسيد لبوذا“.

كومانو ماغايبوتسو

الارتفاع: 8.1 أمتار (فودو ميوو)، 6.8 أمتار (داينيتشي نيوراي)

التاريخ: أوائل عصر كاماكورا (فودو ميوو)، أواخر عصر هييان (داينيتشي نيوراي)

كومانوشا (محافظة أويتا)

محدد كأصل ثقافي مهم

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: منحوتة فودو ميوو الصخرية، كومانو ماغايبوتسو. © مودا توموهيرو)