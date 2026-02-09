في قلب طوكيو… مقهى ميسيغورا هيساموري يعيد إحياء الحلويات اليابانية التقليدية

من نافذة مقهى ياباني تقليدي: حيث يلتقي عبق الماضي بنكهة الحاضر

في أقصى غرب طوكيو، تحتضن مدينة أكيرونو جوهرة تراثية تنبض بالهدوء والحنين: ميسيغورا هيساموري، مبنى تاريخي شُيّد عام 1852 ولا يزال صامدًا شاهداً على زمنٍ مضى. ما إن تخطو إلى داخله حتى تستقبلك حلويات يابانية تقليدية مُعدّة بعناية فائقة، إلى جانب مشروبات منعشة تُقدَّم في أجواء دافئة. هنا، يلتقي عبق التاريخ بجمال التفاصيل، لتتحول الزيارة إلى تجربة حسية متكاملة تجمع بين لذة الطعم، وأناقة المكان، ولمسة من السكينة التي يفتقدها الكثيرون في صخب الحياة اليومية.

ذكريات إيدو القديمة

بمجرد فتح الباب الخشبي الثقيل لمقهى ميسيغورا هيساموري، ستجد نفسك محاطًا بتاريخ يزيد عن 170 عامًا. يتجلّى ذلك في العوارض الخشبية المكشوفة، والسقف العالي، والجدران المطلية بالجص الأبيض. هذا المبنى المهيب، الواقع على بُعد عشر دقائق سيرًا على الأقدام من محطة هيغاشي–أكيرو على خط إتسوكايتشي في غرب طوكيو، شُيّد عام 1852، في السنوات الأخيرة من عصر إيدو (1603–1868). واليوم، بات يحتضن مقهى يشكّل ملاذًا مثاليًا لاستراحة قصيرة بعيدًا عن صخب الحياة اليومية.

في فصل الصيف، يصطف الزبائن لتناول كاكيغوري المصنوع من الثلج الطبيعي، غير أنني أنصح بزيارة المكان في الخريف أو الشتاء، حين يسود الهدوء وتخفّ الوتيرة. عندها يمكن الاسترخاء والاستمتاع بتشكيلة واسعة من الحلويات، في أجواء تبدو كفقاعة زمنية تعيدك إلى عصور مضت.

التقاليد المتوارثة في اسم هيساموري

يقع ميسيغورا هيساموري على أرضٍ تعود ملكيتها لأسلاف عائلة موريتا، التي كانت في الماضي من كبار المزارعين، كما تولّت زعامة القرية بالوراثة. ويشير مصطلح ميسيغورا إلى نمط من الهندسة المعمارية التجارية تطوّر خلال عصر إيدو، حيث كانت المباني تُشيَّد بأسلوب مخازن متينة لتؤدي وظيفة المتجر والمسكن في آن واحد. أما هيساموري، فهو الاسم التجاري الذي كانت تستخدمه عائلة موريتا في تلك الأيام.



تم تجديد هذه المساحة وإزالة السقف، مما كشف عن دعامات السقف الأصلية (© كاواغوتشي يوكو)



هذه الأواني المطلية باللون القرمزي والمزينة بمقابض من خشب التسونودارو، والتي كانت تُستخدم في حفلات الزفاف والاحتفالات الأخرى، معروضة الآن في المتجر. تحمل هذه الأواني اسم ”هيساموري“ التجاري (© كاواغوتشي يوكو)

اشتهرت عائلة موريتا بزراعة الأرز، لكنها كانت أيضًا أول عائلة في منطقة نِشي–تاما تبدأ بصناعة الساكى الياباني. وقد ازدهر معمل موريتا شوزو لتخمير الساكى منذ أواخر القرن السابع عشر وحتى نهاية عصر إيدو. ومن الطرائف المثيرة للاهتمام أن المبنى، بعد توقف موريتا شوزو عن العمل، أُعير إلى إشيكاوا شوزو، التي أصبحت لاحقًا واحدة من أبرز شركات الساكى المحلية في طوكيو، تحت علامة تاما جيمان.

في فترات لاحقة، أدارت عائلة موريتا متجرًا لبيع الأدوية من داخل مبنى الميسيغورا الخاص بها. ويقول موريتا ياسوهيرو، الرئيس الثامن عشر للعائلة: ”تُروى قصة مفادها أن عائلة هيجيكاتا توشيزو، نائب زعيم شينسينغومي، كانت من زبائننا“.

بعد التجديد، يعرض الآن داخل ميسيغورا المُرمم مجموعة من الممتلكات الثقافية القيمة. في العوارض العلوية (الروافد)، يوجد لوحة تذكارية للبناء الأصلي، منقوش عليها عام الانتهاء 1852، إلى جانب أسماء النجارين الذين عملوا فيه، مما يثير في الخيال صورًا للأيادي الخبيرة التي شكلت هذا المبنى.



لافتة كانت تُستخدم خلال أيام متجر الأدوية على اليسار، ولوحة تحمل تاريخ البناء معلقة في العوارض الخشبية (© كاواغوتشي يوكو)



غوبو نو كيجي، إشعار عام يعود تاريخه إلى عام 1868 (© كاواغوتشي يوكو)

على الجدار، يوجد لافتة خشبية تُعرف باسم غوبو نو كيجي وهي إشعار رسمي عام من الحكومة الجديدة في عصر ميجي عام 1868، يتضمن خمسة إعلانات تروج للمبادئ الأخلاقية وتحظر أعمالاً مثل التجمع لأغراض تمردية. كانت مثل هذه الإشعارات تُعرض عادةً عند مداخل القرى.

يكمن السحر الحقيقي لهذا المقهى في قدرته على أن يتيح لزوّاره تذوّق نكهة زمنٍ مضى إلى جانب حلوياته الشهية. فقد كان مبنى الميسيغورا قائمًا منذ أكثر من قرن، شاهدًا على فترات من الاضطراب والتحوّل. واليوم، ونحن نجلس في رحابه خلال زمننا المليء بعدم اليقين، يدعونا هذا المكان إلى التأمل في الكيفية التي واجه بها أهالي القرية آنذاك الانتقال العسير من عصر إيدو إلى عصر ميجي (1868–1912)، على نحو يشبه محاولاتنا نحن لشقّ طريقنا وسط واقعنا المضطرب.



يضم أحد الأقسام المجاورة للحديقة الداخلية شرفة مخصصة للزبائن الذين يصطحبون حيواناتهم الأليفة (© كاواغوتشي يوكو)



منظر الحديقة الداخلية من المقهى الملحق (© كاواغوتشي يوكو)

كاكيغوري من الثلج الطبيعي مع شراب مُحضَّر في المكان

يُعدّ الكاكيغوري المُحضَّر من الثلج الطبيعي المصنوع بعناية الطبقَ الأبرز في المقهى، حيث يُجلب الثلج من سلسلة جبال ياتسوغاتاكى وجبال الألب الجنوبية. تمتاز رقائق الثلج بنعومتها الشديدة، فتذوب على اللسان وتمنح إحساسًا لطيفًا وممتعًا. ونظرًا لقلّة مورّدي الثلج الطبيعي في اليابان، فإن قدرة المقهى على تقديم الكاكيغوري حتى الخريف وبدايات الشتاء تعتمد كليًا على كمية الثلج التي يتمكّن من تأمينها خلال الأشهر الأولى من العام.



الثلج الطبيعي كاكيغوري (يسار) ووارابي موتشي أنميتسو (© كاواغوتشي يوكو)

ويزداد هذا الطبق تميّزًا بفضل الشرابات المُحضَّرة في المكان، والتي يمزجها موريتا بنفسه بعناية. وقد ألهمته خلفيته الزراعية فلسفة المقهى القائمة على ”الحياة البطيئة والطعام البطيء“، إلى جانب التزامه بالإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي. ولهذا لا يستخدم سوى فواكه من المنطقة، من بينها الفراولة التي يزرعها مزارعو أكيرونو، والكمكوات (ثمر البرتقال الذهبي) من حقول موريتا الخاصة، واليوزو المقطوف من الحديقة. كما يساهم في الحد من هدر الطعام عبر استخدام ثمار الفراولة غير المنتظمة الشكل أو غير المناسبة للتوزيع التجاري.

ويُعبّر موريتا عن شغفه بالمنتجات المحلية بطرق أخرى أيضًا، من بينها استخدام حليب طوكيو المنتج في منطقة تاما في الآيس كريم الطري الذي يزيّن حلوى وارابي موتشي أنميتسو، أو اعتماد أرز كوشيهيكاري المزروع في حقول والديه لتحضير كعكة الأرز المشويّة غوهي موتشي.

حِرَف إيدو في واجهة العرض

بعد الاستمتاع بتجربة المقهى، قمت بجولة في أرجاء المنشأة بأكملها. وقد صُنِّف مسكن عائلة موريتا كممتلك ثقافي ملموس عام 2013. وعلى مساحة شاسعة تبلغ نحو ستة آلاف متر مربع، تضم الأرض عددًا من المباني اللافتة إلى جانب مقهى الميسيغورا، من بينها مخزن للأرز ومستودع كان يُستخدم لتخمير الميسو.

يؤدي المرور عبر البوابة المجاورة لمبنى الميسيغورا إلى كشف البيت الرئيسي، الذي يزيد عمره على مئتي عام. ولا يزال هذا المبنى مقر السكن الأساسي للعائلة، لذا لا يُسمح بالدخول إليه، غير أن الزائرين يمكنهم مشاهدة واجهته الخارجية.



يتميز المنزل الرئيسي بسقف جميل مقوس فوق المدخل (© كاواغوتشي يوكو)

يقول موريتا: ”إن المباني تتدهور بسرعة عندما يتوقف الناس عن العيش فيها“. وهذا يفسّر حرصه على الاستمرار في استخدام البيت الرئيسي وسائر المباني بعناية، مع العمل على ترميمها وصيانتها في الوقت نفسه.

صُنع مدخل البيت الرئيسي بالكامل من خشب الزِلكوفا، ويعلوه سقف مقوّس مائل فخم يليق بالمعابد أو الأضرحة، ومزيّن بنقوش دقيقة آسرة الجمال. ويعبّر هذا المدخل ببلاغة عن المهارة العالية والاعتزاز الحِرفي اللذين ميّزا صُنّاع عصر إيدو.

تمهيد الطريق إلى المستقبل

قرر موريتا فتح هذا المقهى بدافع الرغبة في عرض هذا الممتلك الثقافي القيم أمام جمهور أوسع، وبالتالي المساهمة في تنمية المجتمع المحلي من خلال الحفاظ على هذه المباني التاريخية والمناظر الطبيعية المحيطة بها من حقول الأرز الخضراء الغنية. ومن الإجراءات الملموسة لتحقيق هذا الهدف: إحياء علامة الساكى من عصر إيدو التي كانت تستخدمها موريتا شوزو سابقًا، وهي يائيغيكو. يقوم بذلك بالتعاون مع إيشيكاوا شوزو مزارعي المنطقة المحليين، مستخدمًا أرز كوشيهيكاري المزروع في مدينة أكيرونو نفسها.

غير أن طريق الحفاظ على هذه التقاليد ليس سهلًا. ويقول موريتا: ”منذ صغري، كنت أشعر بأن وراثة بيت العائلة والحفاظ عليه أمرٌ بديهي. لكن تلك الأيام ولّت في الواقع، ولن أفرض هذا الأمر على أبنائي“.



يعود تاريخ بوابة المنزل الرئيسي أيضاً إلى أواخر القرن التاسع عشر (© كاواغوتشي يوكو)

منذ افتتاحه قبل عقد من الزمن، حظي المقهى بإقبال من الزائرين الذين يقصدون معالم المدينة، مثل النهر الصافي الذي يجري عبر وادي أكيغاوا. غير أنه في السنوات الأخيرة تحوّل إلى وجهة يُقصدها الناس بذاتها. فالحضور اللافت للممتلكات التاريخية، وسحر الحلويات المصنوعة من منتجات محلية، إلى جانب إصرار المالك الهادئ على مواصلة التقاليد، تبدو جميعها عوامل ترتقي بالمكان إلى ما هو أبعد من مجرد مقهى.

ويقول موريتا: ”يسعدني حقًا الأثر الذي يتركه الزبائن العائدون. حتى لو كانت الزيارة من أجل فنجان قهوة واحد فقط، أحب أن يتوقف الناس في الميسيغورا لدينا، وينسوا هموم الحياة قليلًا، وربما يجدوا قدرًا من القوة لمواجهة الغد“.

تبقى كلمات موريتا عالقة في الذهن. وتستغرق الرحلة من شينجوكو إلى محطة هيغاشي–أكيرو نحو ساعة تقريبًا، بما في ذلك تبديل القطار، غير أنها رحلة تستحق العناء لقضاء لحظات من السكينة في هذا المبنى التاريخي العريق.

ميسيغورا هيساموري

العنوان: 633 أوغاوا، أكيرونو، طوكيو

ساعات العمل: من الساعة 12:00 ظهرًا إلى 5:00 مساءً (قد يتوقف استقبال الطلبات مبكرًا خلال أوقات الذروة). مفتوح يوميًا ما عدا الثلاثاء (أو الأربعاء إذا كان الثلاثاء السابق عطلة رسمية). قد يكون مغلقًا في أيام أخرى.

الوصول: 10 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة هيغاشي-أكيرو التابعة لخطوط السكك الحديدية اليابانية (جي آر)

الموقع الإلكتروني: https://www.hisamori.biz

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: مشهد خارجي لمنزل ميسيغورا هيساموري © كاواغوتشي يوكو)