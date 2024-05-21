«عندما يأتي أبريل ستأتي»... قصة الحب الضائع في عصر ما بعد الرومانسية

”عندما يأتي أبريل ستأتي“ هو فيلم درامي رومانسي من إخراج يامادا توموكازو. تدور أحداث الفيلم حول صراع العشاق في عالم ”ما بعد الرومانسية“، حيث يستكشف الفيلم كيفية الحفاظ على مشاعر الحب والرومانسية من الضياع. يحاول الفيلم معالجة تحديات الحب في زمن يتطلب جهدًا إضافيًا للحفاظ على العلاقة وتجاوز العقبات التي تواجه الأزواج. من خلال قصص الشخصيات الرئيسية، يسعى الفيلم إلى تسليط الضوء على القيم الإنسانية العميقة التي تربط بين العشاق وكيفية مواجهة التحديات معًا.



(© لجنة إنتاج فيلم شيغاتسو ني ناريبا كانوجو لعام 2024)

فيلم ”عندما يأتي أبريل، ستأتي“ للمخرج يامادا توموكازو هو دراما رومانسية تدور أحداثها في عصر تزداد فيه اللامبالاة تجاه الحب والعلاقات. يتلقى الطبيب النفسي فوغيشيرو شون، الذي يؤدي دوره الممثل الياباني ساتو تاكيرو، رسالة غير متوقعة من إيودا هارو (الممثلة نانا موري)، حبيبته من أيام الجامعة قبل 10 سنوات. تكتب هارو في الرسالة: ”كان لدي في ذلك الوقت شخص أهم مني. اعتقدت أنه سيستمر إلى الأبد.“ كان الاثنان عضوين في نادي التصوير الفوتوغرافي بالجامعة، وهارو، التي أصبحت مصورة عالمية، تسافر حول العالم لالتقاط الصور. تتواصل مع شون أثناء وجودها في سالار دي أويوني، أكبر صحراء ملحية في العالم، في بوليفيا. يعكس الفيلم مشاعر الحب والحنين، وكيف يمكن للذكريات والعلاقات الماضية أن تؤثر على حاضر الأفراد ومستقبلهم.

في هذه الأثناء، كان شون مخطوب لساكاموتو يايوئه (الممثلة ماسامي ناغاساوا)، وهي طبيبة بيطرية تعمل في حديقة الحيوانات. يستعد الاثنان لحفل زفافهما القادم، لكن تفاعلهما يشير إلى أن العلاقة بينهما قد بردت. في إحدى الليالي تسأل يايوئه: ”كيف تمنع مشاعر الحب من الانتهاء؟“

في صباح اليوم التالي، ينادي شون على خطيبته بيايوئه لتناول طعام الإفطار، فقط ليكتشف أنها قد رحلت. دون أن يدرك سبب اختفائها، يبدأ في البحث عنها، مستعيدًا ذكرياته مع حبيبته الأولى، هارو. السؤال المعلق في الهواء: لماذا ينتهي الحب فجأة بينما من المفترض أن يستمر إلى الأبد؟



شون وهارو في أيام دراستهما الجامعية الخالية من الهموم قبل 10 سنوات (© لجنة الإنتاج شيغاتسو ني ناريبا كانوجو 2024)

الفيلم مستوحى من رواية صدرت عام 2016 للكاتب كاوامورا جينكي، الذي صنع أيضًا اسمًا لنفسه في عالم السينما من خلال أفلام ناجحة مثل فيلم (الوحش) الذي صدر عام 2023 للمخرج كوريئدا هيروكازو، وفيلم (الجواب الأخير) لعام 2020، وفيلم كيسيغو (اندماج الطفيلي) الجزء الأول والثاني في عامي (2014-2015). كروائي، ربما اشتهر برواياته سيكاي كارا نيكو جا كيتانارا (التي ترجمها إريك سيلاند بعنوان إذا اختفت القطط من العالم)، ورواية أوكو أوتوكو (رجل المليون دولار)، ورواية هياكّا (مئة زهرة)، التي قام بتعديلها لتحويلها لفيلم سينمائي عُرض في عام 2022.



كانت خطيبة شون يايوئه مخطوبة سابقًا (© لجنة إنتاج فيلم شيغاتسو ني ناريبا كانوجو 2024)

المهارة والجرأة

كانت مشاركة كوامورا في كتابة السيناريو دورًا أساسيًا في تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي. حيت تم إجراء تعديلات على كل من بنية القصة العامة وترتيب الشخصيات لخلق قصة حب أكثر وضوحًا تشمل شون ويايوئه وهارو. كما تم إعطاء الغموض المحيط باختفاء يايوئه ورسالة هارو أهمية أكبر في نسخة الفيلم.

يستخدم الفيلم الصور المرئية بشكل كبير لإعطاء الحبكة شكلًا فريدًا من نوعه. يظهر ذلك في المشهد الافتتاحي، على سبيل المثال، في مشهد لسيارة، كانت هارو أحد ركابها، تسير عبر صحراء الملح أويوني، مع تعليق صوتي لها وهي تقرأ رسالتها إلى شون. ويتبع ذلك المشهد المتناقض لشون ويايوئه وهما يتفقدان مكان زفافهما ويعودان إلى المنزل إلى حياتهما الهادئة، وإن كانت مملة.



يتميز الفيلم بمناظره الخلابة، بما في ذلك صحراء الملح أويوني (© لجنة إنتاج شيغاتسو ني ناريبا كانوجو)



هارو على ساحل أيسلندا (© لجنة إنتاج شيغاتسو ني ناريبا كانوجو 2024)

”بعد عامين من الحياة الزوجية، يتحول الحب إلى عاطفة“. تشير كلمات يايوئه إلى واقع حياتها اليومية مع شون، الذي يحمص شريحتين من الخبز كل صباح لخطيبته، لكنه يظل بعيدًا عاطفياً.

في ظل الحياة اليومية التي يصورها الفيلم، يستخدم المخرج يامادا قوة الصورة والأداء التمثيلي لكشف جوهر العمل ويتساءل: ”أين ذهب الحب؟“ يساعده في ذلك المصور السينمائي إيمامورا، الذي يلتقط بوضوح الحالة المزاجية الحزينة من خلال لقطاته الحية للمناظر الطبيعية المهيبة والتغييرات الدقيقة في تعابير الوجه، مستخدمًا مهاراته الفنية والإضاءة المصممة بعناية لإنشاء لوحات من اللحظات المتراكمة التي تساهم في خلق أسلوب فريد لنسخة الفيلم ”عندما يأتي أبريل، ستأتي“.

الحوار في الفيلم يبدو أنه يلعب دورًا ثانويًا. هناك إعلانات صريحة عن الحب، ولكن الأهم هي الكلمات غير المنطوقة في النظرات المتبادلة بين الشخصيات، حيث تصبح الأجواء بينهما وسيطًا أكثر بلاغة من الكلمات.



يقرأ شون رواية التخرج لتشارلز ويب، والذي تم تعديلها وتحويلها لفيلم عُرض عام 1967 من بطولة داستن هوفمان (©لجنة الإنتاج لفيلم شيغاتسو ني ناريبا كانوجو 2024)

الفراغ العاطفي

تُروى القصة من خلال أربعة خطوط زمنية متداخلة: حاضر شون، وماضيه مع خطيبته يايوئه، وحبه الأول هارو، ورسالتها من بعيد. غالبًا ما يكون الأشخاص من حول شون غير مدركين لما يفكر فيه، مما يخلق إحساسًا بالوحدة والعزلة. يقدم ساتو تاكيرو، الذي يؤدي دور شون، تصويرًا قويًا للفراغ العميق، مما يعكس تعقيدات شخصية شون وصراعاته الداخلية.

بعد اختفاء يايوئه، يزور شون أختها الصغرى جون (الممثلة يومي كاواي)، ويغرق أحزانه في حانة يديرها صديقه المقرب تاسوكو (الممثل ناكانو تايغا). يوبخ كل من جون وتاسوكو، شون، ولكن يبدو أن هذا التوبيخ ليس له تأثير كبير على شون. ويبدو أن كلمات شون نفسها قد فقدت أي معنى حقيقي لها.

ومع ذلك، فإن المخرج يامادا يحرص بشكل خاص على تصوير اللحظات التي تتدفق فيها المشاعر بلا حدود من الفراغ الواضح المتمثل في شخصية شون. إن صناعة الأفلام هي اندماج بين الحركة والعاطفة، كما يظهر في المشهد الطويل لشون وهارو وهما يسيران معًا لمشاهدة شروق الشمس، على عكس المشهد الذي يركض فيه شون بأقصى سرعته (دون ذكر تفاصيل محددة). فعندما تبدأ أحداث الفيلم في التصاعد بشكل درامي، فإن المشاعر تتدفق دائمًا إلى الفراغ المتمثل في شخصية شون. كما يوحي عنوان أغنية الفيلم، ميتشي تييو كو (الفيض)، للمغني فوجي كازى.



يقوم ”شون“ باكتشاف مفاجئ عند طباعة الصور في الغرفة المظلمة (© لجنة إنتاج شيغاتسو ني ناريبا كانوجو 2024)

يجب الإشارة بشكل خاص إلى شخصية ”مامورو“ والد ”هارو“ الذي يظهر فقط في الفيلم وليس موجودًا في الرواية الأصلية. على الرغم من قلة مشاهد ظهوره، إلّا أن ”تاكينوؤتشي توتاكا“ الذي أدى دور هذه الشخصية، أظهر ببراعة شعور ”مامورو“ بالوحدة والجنون كـ ”فراغ“ يُقابِل شخصية ”شون“. ويطرح السؤال: ”ما الذي يمكن أن يملأ هذا الفراغ؟“

تقدم القصة إدراكًا قاسيًا وحقائق صعبة حول العلاقات، لكنها تثبت في النهاية أنها قصة حب رومانسية قوية.



(© لجنة إنتاج فيلم شيغاتسو ني ناريبا كانوجو 2024)

الإعلان الرسمي للفيلم (باليابانية)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © لجنة إنتاج فيلم شيجاتسو ني ناريبا كانوجو 2024)