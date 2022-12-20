’’موراكامي ساما‘‘: البيسبول تتصدر قائمة الكلمات الممثلة لعام 2022 في اليابان

هذا العام باللغة اليابانية

تصدرت كلمة ’’موراكامي ساما‘‘ –اللقب الذي منح للاعب البيسبول موراكامي مونيتاكا– قائمة الكلمات الجديدة التي تمثل عام 2022 في اليابان. وفي هذه المقالة نلقي نظرة على الكلمة الفائزة وبقية المصطلحات العشرة في القائم النهائية.

البيسبول تأتي في المقدمة

قدمنا الشهر الماضي قائمة تضم 30 كلمة و عبارة مرشحة لتمثل اليابان عام 2022 كما حددتها دار النشر ’’جييو كوكومين شا‘‘ ومجلسها الذي يضم محكمين للمسابقة السنوية ذات الشعبية. وقد تربعت لعبة البيسبول إلى حد كبير على عرش تلك القائمة، فقد كانت 6 من مصطلحاتها مستمدة من الرياضة نفسها أو صاغتها شخصيات نشطة فيها. وفي 1 ديسمبر/كانون الأول أُعلن عن الكلمة الفائزة والتي كانت ’’موراكامي ساما‘‘ وهي الاسم المستعار الذي أطلقه المعجبون على موراكامي مونيتاكا ضارب الكرة في فريق ياكولت سوالوز الذين قالوا إنه أثبت براعته في تلك الرياضة، حيث حقق 56 ’’هوم رن (ركضة كاملة)‘‘ خلال الموسم، وهو أمر لا يمكن إلا لإله ’’كامي ساما‘‘ تحقيقه.

يذكر أن ’’جييو كوكومين شا‘‘ تنشر ’’المعرفة الأساسية للمصطلحات المعاصرة‘‘ وهو دليل سنوي لأحدث المصطلحات المستخدمة في اللغة اليابانية. وتقوم الشركة كل عام بتشكيل فريق من المحكمين للنظر في الكلمات التي كانت على شفاه الجميع خلال العام الماضي، ومن ثم اختيار قائمة طويلة من الكلمات المرشحة في نوفمبر/تشرين الثاني وقائمة الكلمات الفائزة في بداية ديسمبر/كانون الأول.

وقد قاد الأستاذ الفخري بجامعة طوكيو كانغ سانغ جونغ تعليقات المحكمين من خلال الإشارة إلى أن عام 2022 أثبت أنه عام كئيب آخر، بسبب تصدر الجائحة المستمرة والحرب والاغتيالات عناوين الأخبار بالإضافة إلى أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق. ’’يبدو هذا وكأنه نقطة تحول للبشرية في الألفية. . . ولكن في مواجهة هذه القصص الضخمة المظلمة، رأينا مؤشرات هنا وهناك من العبارات التي قلبت تلك القصص رأسا على عقب‘‘. أحد الأمثلة –كما أشار– كانت ’’سيئيشونتّي سوغوكو ميتسو نانودي (الشباب يفضلون التقارب)‘‘ العبارة التي تلفظها سوي واتارو مدرب البيسبول في مدرسة سينداي إيكوي غاكوئن الثانوية، والتي تصف ’’ميتسو‘‘ (أو التقارب الخطير الذي يسهل انتقال العدوى الفيروسية) بأنه جزء لا يتجزأ من تجربة الشباب. وقد فازت هذه العبارة بجائزة المحكمين الخاصة في مسابقة هذا العام.

ونوّه معظم المحكمين الآخرين إلى الظل الذي لا يزال يلقيه كوفيد-19 على المشهد اللغوي. وكما أشار الشاعر تاوارا ماتشي، فإن: ’’كل شخص لديه هاتف ذكي في يومنا الراهن، والكمامات هي إحدى حقائق الحياة. والإضافات الجديدة للغة لا تحدث عندما تظهر أشياء جديدة فحسب، نظرا لأن تلك الأشياء أصبحت شيئا اعتدنا عليه جميعا، وبالتالي فإن هذه العملية بالذات يمكنها أيضا إنتاج عبارات جديدة‘‘. كلمات مثل ’’سوماهو شورودا (حقائب للهواتف الذكية تعلق على الكتف)‘‘ والتي أصبحت فجأة منتشرة في كل مكان هذا العام في اليابان، هي خير مثال على الطريقة التي يمكن أن تثير بها حتى أكثر الأشياء العادية أوصافا جديدة.

الكلمة الفائزة لعام 2022

村神様

موراكامي ساما Murakami-sama

لعب ضارب الكرة في فريق ياكولت سوالوز للبيسبول موراكامي مونيتاكا موسما رائعا، حيث حقق 56 ’’هوم رن‘‘ وأصبح أصغر لاعب على الإطلاق يفوز باللقب الثلاثي والذي يتألف من متوسط أعلى معدل لضرب الكرة وأكثر لاعب يحقق ’’هوم رن‘‘ وأكثر من حقق فرص ’’رن باتيد إن‘‘. وكان أداء اللاعب الشغوف البالغ من العمر 22 عاما موضع نقاش المعجبين به على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفوا أداءه بأنه يشبه أداء الآلهة وذلك بعد استبدال ’’كامي‘‘ المقطع الأخير من اسمه ’’موراكامي 村上‘‘ بمقطع آخر له نفس اللفظ ولكن يكتب بطريقة أخرى ويعني إله ’’神‘‘، وإضافة اللاحقة التشريفية ’’ساما (بمعنى سيد)‘‘ لزيادة التعظيم.

كلمات أخرى في القائمة النهائية

キーウ

كيو Kīu

كان اسم العاصمة الأوكرانية يكتب بشكل شائع على النحو التالي ’’Kiev‘‘ وأصبح الآن يكتب ’’Kyiv‘‘ ليصبح أكثر انسجاما مع نطقه في اللغة الأوكرانية. ومع استمرار الغزو الروسي للبلاد، أصبح اسم المدينة يتردد في الأخبار أكثر من أي وقت مضى، وقد غيرت وسائل الإعلام اليابانية كتابة اسم المدينة بحروف الكاتاكانا من キ エ フ (كيفو) إلى هذا الإصدار الجديد キーウ.

きつねダンス

كاتسوني دانسو Kitsune dansu

أدت فرقة تشجيع فريق هوكّايدو نيبّون هام فايترز المعروفة باسم ’’الفتيات المقاتلات‘‘ ما يعرف باسم ’’رقصة الثعلب‘‘ على أنغام أغنية للثنائي الكوميدي النرويجي Ylvis لعام 2013 التي حققت نجاحا باهرا وكانت بعنوان ’’الثعلب (ماذا يقول الثعلب؟)‘‘. ولاقت حركات الرقص والموسيقى التي تأسر الأسماع نجاحا كبيرا في الملعب، حيث ترك المشجعون مقاعدهم لتقليد حركات الرقص خلال ألعاب الـ’’هوم‘‘ لفريق فايترز.

国葬儀

كوكوسوغي Kokusōgi

تردد في الأخبار هذا العام عبارة ’’جنائز رسمية‘‘ عندما قرر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء سابقا آبي شينزو. يذكر أنه في عام 1947 أوقف العمل بنظام لإقامة الجنائز الرسمية يعود لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وكان ينص على أن مثل تلك المراسم لا تقام إلا للأباطرة والإمبراطورات بالإضافة إلى شخصيات مناسبة يرشحها رئيس الوزراء. ولكن الدستور الحالي لا يحتوي على أي أساس فيما يتعلق بمثل تلك المراسم في العصر الحديث. ومع ذلك أقامت البلاد عددا قليلا من الجنائز الرسمية لرؤساء وزراء يابانيين كانت آخرها جنازة آبي. (تردد هذا المصطلح أيضا في الأخبار فيما يتعلق بطقوس وفاة الملكة إليزابيث الثانية).

宗教2世

شوكيو 2-سيي Shūkyō 2-sei

’’الجيل الثاني من المؤمنين‘‘ هم الأطفال المولودون لأبوين ينتمون لديانات معينة، فقد نشأوا في بيئة تخضع لسيطرة قوية من أديان ومعتقدات والديهم وأفراد الأسرة الآخرين. وصاغ عالم الاجتماع المتخصص في الدراسات الدينية تسوكادا هوتاكا هذا المصطلح الذي أصبح واسع الاستخدام في أعقاب مقتل رئيس الوزراء سابقا آبي شينزو، حيث قال المسلح الذي تم اعتقاله في مكان الحادث إن والدته كانت منغمسة بعمق في كنيسة التوحيد، ويبدو أن علاقة آبي مع الجماعة الدينية دفعت المتهم إلى الإقدام على إطلاق النار على آبي.

知らんけど

شيران كيدو Shiran kedo

تعني ’’أظن‘‘ أو ’’ليس الأمر كما لو أنني أعرف على أية حال‘‘. وهذه العبارة التي يتم إلقاؤها عادة في نهاية أي بيان، هي طريقة للتهرب من المسؤولية عن محتوى ما قاله المتحدث للتو. استخدمت هذه العبارة على نطاق واسع من قبل المتحدثين اليابانيين في منطقة كانساي في السنوات الأخيرة، وشقت طريقها إلى طوكيو وأماكن أخرى في كانتو حيث اتخذها الشباب على وجه الخصوص كطريقة لقلب ما قالوه للتو رأسا على عقب.

スマホショルダー

سوماهو شورودو Sumaho shorudā

كانت حقائب للهواتف الذكية تعلق على الكتف من الأشياء الشائعة بين الناس من مختلف الأعمار. يتراوح شكل تلك الحقائب من مجرد غطاء بسيط إلى حقائب متعددة الجيوب يمكن استخدامها كمحفظة أو حقيبة صغيرة.

てまえどり

تيمايدوري Temaedori

تحث هذه الحركة الرامية لتقليل الهدر في الطعام، المتسوقين على اختيار السلع القابلة للتلف الموضوعة في الصفوف الأمامية من رفوف العرض، والتي عادة ما يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها أقرب من تلك الموجودة في الخلف، وذلك إذا كان المتسوقون يعتزمون استهلاكها بعد وقت قصير من شرائها. وهذه العبارة تجمع بين الكلمتين ’’تيماي (أمام)‘‘ و’’تورو (يأخذ)‘‘.

ヤクルト1000

ياكوروتو 1000، Yakuruto 1000

حقق المشروب الحاوي على بكتيريا بروبيوتيك يباع تحت الاسم التجاري ’’ياكوروتو 1000‘‘ نجاحا باهرا منذ أن أصبح متاحا على نطاق واسع في المتاجر بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2021. يحتوي المشروب على سلالة مميزة من بكتيريا العصيات اللبنية، ويكتسب بشكل مطرد محبين جدد يزعمون أن له فوائد صحية مثل قدرته على خفض التوتر وتحسين النوم.

悪い円安

واروي إن-ياسو Warui en-yasu

أعلن وزير المالية سوزوكي شونئيتشي أن تراجع قيمة الين ’’سيء (واروي)‘‘ لليابانيين حيث أدت العوامل الاقتصادية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة حالة عدم اليقين حول العالم. وقد انخفضت قيمة العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 32 عاما أمام الدولار الأمريكي، حيث دخلت نطاق 150 ينا للدولار الواحد لفترة وجيزة في أكتوبر/تشرين الأول. وأدى التراجع السريع للين الياباني إلى تفاقم التضخم، ما أثر على ميزانيات الأسر بسبب ارتفاع تكلفة أشياء مثل الطاقة والمستلزمات اليومية.

جائزة المحكمين الخاصة

青春って、すごく密なので

سيئيشونتّي سوغوكو ميتسو نانودي Seishuntte, sugoku mitsu nanode

وُجهت دعوات لسكان اليابان خلال جائحة كوفيد-19 لحثهم على تجنب ’’سان ميتسو (المحاذير الثلاثة)‘‘ وهي الأماكن المحصورة والمغلقة والمزدحمة وتلك التي يكون فيها اتصال وثيق مع الآخرين. ولكن سوي واتارو مدرب البيسبول في مدرسة سينداي إيكوي غاكوئن، سلط الضوء على حجم الضغوط الممارسة على الأجيال الشابة عندما صرح بتأثر أن ’’الشباب يفضلون التقارب‘‘ في مقابلة له بعد أن أصبح فريق مدرسته هو الأول من منطقة توهوكو على الإطلاق الذي يفوز ببطولة البيسبول الصيفية المرموقة التي تجرى على مستوى البلاد.

(المقالة الأصلية باللغة الإنجليزية. صورة العنوان: موراكامي مونيتاكا في صورة مع تسوباكورو تميمة ياكولت سوالوز، حقوق الصورة لجيجي برس)