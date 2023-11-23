تعرف على الكلمات والعبارات الأكثر شهرة في اللغة اليابانية في عام 2023

هذا العام باللغة اليابانية

كانت الرياضة والجريمة والترفيه والصحة العامة مصدر إلهام لعبارات وكلمات طنانة حظيت بشعبية كبيرة بين المتحدثين باللغة اليابانية. وفي هذه المقالة نلقي نظرة على العبارات المرشحة للفوز بلقب كلمات عام 2023.

عبارات تجسد الأوقات

تعلن دار النشر ”جييو كوكومين شا“ في كل عام عن الكلمات أو العبارات التي ترشحها لتكون ممثلة عن العام. وتشتهر دار النشر تلك بدليلها السنوي الذي يرصد أحدث المصطلحات المستخدمة في اللغة اليابانية بعنوان ”المعرفة الأساسية بالمصطلحات المعاصرة“، وهي تتتبع التغييرات والتحديثات التي تطرأ على اليابانية، وتنتقي مجموعة من هذه المصطلحات خريف كل عام. وقد أصدرت الشركة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني قائمتها المكونة من 30 مصطلحا تم تداولها بكثرة على مدار عام 2023.

حظيت جائحة كوفيد-19 باهتمام أقل ما كان عليه في السنوات السابقة، لكنها لا تزال مصدر إلهام لمصطلحات جديدة أضيفت إلى القائمة من بينها ”الفئة 5 (التي أدرج فيها فيروس SARS-CoV-2 بعد تخفيض مستوى خطورته“ و ”بعد 4 سنوات (من القيود المفروضة على التجمعات العامة)“ أصبح الناس قادرين على التجمع لمشاهدة فعاليات رياضية كبرى وغيرها من المناسبات كما كانوا يفعلون في السابق. كما ارتبط بالجائحة بشكل عرضي مصطلح ”السياحة المفرطة“ الذي ظهر مرة أخرى مع عودة عدد السياح – المحليين والأجانب – بأعداد كبيرة اقتربت في الكثير من المناطق من مستويات ما قبل الجائحة.

كانت هناك أيضا على القائمة بعض المصطلحات المتعلقة بلعبة البيسبول من بينها ”ذلك الشيء (عبارة استخدمها أوكادا أكينوبو مدير فريق نمور هانشين للإشارة إلى بطولة الدوري التي كان فريقه يسعى للفوز بها)“ وحركة ”طاحونة الفلفل“ التي أداها لارس نوتبار وزملاؤه في منتخب الساموراي الياباني الذي فاز بلقب عالم البيسبول الكلاسيكي.

وعلى الجانب المظلم، ضمت القائمة مصطلحات تصف التغير المناخي المتزايد بشكل كارثي وجرائم مثل الاعتداء الجنسي.

ونقدم أدناه القائمة الكاملة للمصطلحات المرشحة لتمثيل عام 2023 مع شرح لمعناها واستخدامها. جدير بالذكر أن هذه القائمة ستُختصر إلى أفضل 10 مصطلحات لهذا العام ويتم الإعلان عن الفائزة منها بلقب كلمات العام في اللغة اليابانية في 1 ديسمبر/كانون الأول.

المصطلحات المرشحة للفوز بلقب كلمات عام 2023

アイム・ウェアリング・パンツ！

I’m wearing pants

عبارة مستمدة من عرض لممثل في التلفزيون الياباني، فقد نقل الممثل الكوميدي تونيكاكو أكاروي ياسومورا عرضه ”لا تقلق، أنا أرتدي سراويل داخلية!“ الذي يتخذ فيه وضعيات تجعله يبدو عاريا قبل أن يبتسم ويقول عبارته المميزة تلك، نقله إلى المسرح العالمي عندما ظهر في برنامج المواهب البريطانية بعد ما يقرب من عقد من ظهوره لأول مرة في كلمات عام 2015 في اليابان.

憧れるのをやめましょう

Akogareru no o yamemashō

قبل المباراة النهائية في بطولة عالم البيسبول الكلاسيكي التي جمعت منتخب الساموراي الياباني في مواجهة المنتخب الأمريكي القوي، حث كابتن منتخب اليابان أوتاني شوهي زملاءه في الفريق على ”التوقف عن التأمل بهؤلاء الرياضيين“ الذين سيواجهونهم. فانطلاقا من ثقتهم في قدراتهم، ينبغي أن يكونوا قادرين على مواجهة الأفضل وأن يصبحوا رقم واحد في العالم، وهو ما نجحوا في تحقيقه بفوزهم بنتيجة 3-2 في 21 مارس/آذار عام 2023.

新しい学校のリーダーズ／首振りダンス

Atarashii gakkō no rīdāzu/Kubifuri dansu

صنفت أعضاء الفرقة الموسيقية ”أتاراشي غاكّو نو ليدرز“ المكونة من 4 شابات يرتدين الزي المدرسي، أنفسهن على أنهن ”ممثلات للشباب الياباني“ هذا العام. وفي فيديو كليب أغنية ”أوتونا بلو“ لعام 2023، تؤدي أعضاء الفرقة حركة ”هزّ الرأس” التي أكسبتهن شهرة كبيرة على منصة تيك توك وساعدتهن في تحقيق شهرة محلية بعد أن حققن بالفعل نجاحا كبيرا في الأسواق الدولية.

新しい戦前

Atarashii senzen

ظهر تاموري (الفنان موريتا كازويوشي) في نهاية عام 2022 في برنامج كوروياناغي تيتسوكو الحواري الشهير، حيث توقع بشكل سوداوي أن يتجه العالم إلى ”عصر ما قبل حرب جديدة“. وبسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا والصراع الجديد في الشرق الأوسط بدأ الكثيرون في الاعتقاد أنه كان صائبا في هذا التصريح.

アレ

Are

صدرت هذه العبارة التي أصبحت شعارا لفريق نمور هانشين لهذا الموسم من المدير الفني أوكادا أكينوبو الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري المركزي للمرة الأولى منذ 18 عاما. تشير الحروف إلى بداية 3 كلمات إنجليزية تعني ”هدف واحترام وتمكين“، وكان الهدف منها إعطاء دافع للفريق نحو التميز، ولكنها أيضا تعني مصطلحا يابانية معناه ”ذلك الشيء“ وقد استخدمه أوكادا بدلا من ”بطولة الدوري“ في الخطب الحماسية لإبقاء تركيز اللاعبين على المهمة الفورية التي بين أيديهم.

頂き女子

Itadaki joshi

عبارة تعني ”كل الفتيات ملكي“ ويقال إنها تشير إلى فتيات يستهدفن رجالا أكبر سنا ومستقرين ماليا، حيث تعثر تلك الفتيات عليهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ثم تقمن بمواعدتهم أو ممارسة الجنس معهم مقابل دعم مالي. بعد ذلك تأخذ تلك الفتيات الأمور خطوة أخرى نحو الأمام، حيث تدعين أنهن يعانين من صعوبات مالية مثل عدم قدرتهن على دفع إيجارهن بهدف انتزاع مبالغ أعلى من شركائهن.

X

تسبب شراء إيلون ماسك لموقع التواصل الاجتماعي تويتر وتغيير اسمه إلى X في حيرة لدى الكثير من الكتاب في اليابان حول كيفية الإشارة إلى المنصة بعد ذلك، وتمثلت إحدى الطرق التي أصبحت مفضلة فيما بعد في وضع عبارة (تويتر سابقا) بين قوسين. وقد دفعت عملية استحواذ ماسك الفوضوية على المنصة وتغيير قواعد المتابعة الكثير من المستخدمين إلى البدء في البحث عن منصات بديلة من بينها موقع ”ثريدز“ الشقيق لفيسبوك وموقع ”بلوسكاي“ الذي أطلقه نفس الفريق الذي أنشأ تويتر في الأصل.

エッフェル姉さん

Efferu nēsan

من بين ”فتيات إيفل“ ماتسوكاوا روي العضوة في مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي الديمقراطي والتي زارت باريس في رحلة بحثية في أواخر يوليو/تموز واكتسبت شهرة غير مرغوب فيها بسبب صورة مرحة التقطها أمام برج إيفل. تعرضت السيدات الثلاث من الحزب الليبرالي الديمقراطي في الصورة لانتقادات بسبب قيامهن بجولة غير جادة على المستوى العام، تنحت على إثرها ماتسوكاوا من منصبها كرئيسة لقسم شؤون المرأة في الحزب.

NGリスト／ジャニーズ問題

NG risuto/Janīzu mondai

”قائمة NG“ عبارة عن قائمة سوداء تضم صحفيين ”محظورين“ لم توجه لهم الدعوة لحضور مؤتمر صحفي لشركة Johnny and Associates في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 لمناقشة إجراءاتها للتعامل مع ”مشكلة جوني“، وهي فضيحة اعتداءات جنسية مزعومة من قبل مؤسس الشركة جوني كيتاغاوا على أولاد قصّر كانوا يسعون إلى الشهرة من خلال وكالة المواهب الخاصة به. وكان الكشف عن هذه القائمة السوداء بمثابة صب الزيت على نار الفضيحة التي كانت بالفعل تسلط الضوء على تواطؤ وسائل الإعلام في إخفاء الأعمال الدنيئة التي تنطوي عليها.



على اليسار، هيغاشياما نورييوكي الرئيس الجديد لشركة Smile Up، وجولي فوجيشيما الرئيسة السابقة لشركة Johnny’s and Associates، في مؤتمر صحفي في 7 أيلول/سبتمبر 2023 (© رويترز/ كيم كيونغ هوون).

オーバーツーリズム

Ōbātsūrizumu

شكلت ”السياحة المفرطة“ مشكلة خطيرة في اليابان ولا سيما في الأجزاء التي تحظى بشعبية قبل جائحة كوفيد-19. وبعد فترة راحة قصيرة بسبب القيود التي فرضت من أجل الجائحة على السفر بغرض السياحة، عادت السياحة الآن وبقوة حيث تملأ حشود الزوار الوجهات السياحية الرئيسية والطرق والسكك الحديدية التي توصلهم إليها، ما دفع الكثيرين إلى التفكير في المستوى المناسب من الشعبية لمناطق الجذب المحلية.

推しの子／アイドル

Oshi no Ko/Aidoru

أثار عمل أنيمي (رسوم متحركة) جديد مستوحى من سلسلة مانغا شهيرة بعنوان ”أوشي نو كو “ حماس عشاق العمل، وتمت مشاهدة أغنية شارة العمل ”أيدورو“ من تأليف يوأسوبي، ملايين المرات على منصة يوتيوب.

OSO18／アーバンベア

OSO18/Āban bea

قُتل رميا بالرصاص ذكر دب بني يرمز له بـ OSO18 كان مسؤولا عن 66 هجوما على قطعان الماشية في هوكّايدو في الفترة من 2019 إلى يونيو/حزيران عام 2023. وكان من الصعب تصوير ذلك الدب المراوغ بالفيديو خلال معظم تلك الفترة. وفي نفس الوقت، قاد الظهور المتزايد لهذه الحيوانات في المناطق الحضرية إلى انتشار استخدام مصطلح ”دببة حضرية“.

蛙化現象

Kaeruka genshō

”ظاهرة التحول إلى ضفدع“ هي عبارة من ورقة بحثية في علم النفس توضح بالتفصيل كيف يمكن أن يخمد إعجاب رومانسي مستمر لفترة طويلة فجأة في اللحظة التي يظهر فيها الطرف الآخر اهتمامه. والعبارة هنا هي قلب مفهوم التحول السعيد في الحكاية الخيالية ”الأمير الضفدع“. وفي تغيير للمعنى الأصلي، انتشرت هذه العبارة هذا العام بين الشباب لوصف كيف – على سبيل المثال – يمكن أن تؤدي تفاصيل صغيرة في سلوك الشريك إلى فقدان الجاذبية بشكل فوري.

5類

5 rui

خفضت الحكومة في 8 مايو/أيار عام 2023 تصنيف كوفيد-19 من الفئة 2 إلى ”الفئة 5“ بموجب تشريع ياباني، ما وضعه في نفس مستوى الأنفلونزا الموسمية. وقد عاد المجتمع بعد ذلك إلى طبيعته إلى حد كبير على الرغم من استمرار الإصابات.

10円パン

10-en pan

تحظى وجبة ”خبز 10 ين“ بشعبية كبيرة بين الشباب الياباني، وهي خبز على شكل عملة معدنية من فئة 10 ين محشوة بالجبن أو مأكولات أخرى. يباع هذا المنتج بحوالي 500 ين، وهو مستوحى من ”خبز 10 وون“ الكوري الجنوبي الشهير.

スエコザサ

Suekozasa

مع اقتراب نهاية دراما صباحية تبث على شاشة هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بعنوان ”رانمان“ – وهي قصة خيالية مستوحاة من حياة عالم النبات ماكينو توميتارو – يقوم بطل الدراما بإطلاق اسم سويكوزاسا على نوع من عشب الخيزران تكريما لزوجته المتوفاة (اسمها سويكو في المسلسل، أما في الحياة الحقيقية فاسمها سو). كما يضيف تلك النبتة إلى الصفحة الأخيرة من كتابه الذي وعد زوجته بإكماله، ما أثار مشاعر الجماهير في جميع أنحاء اليابان.

性加害

Seikagai

تصدرت قضية ”الاعتداءات الجنسية“ عناوين الأخبار في عام 2023، بعد أن سلط فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية BBC الضوء على ممارسات من قبل جوني كيتاغاوا مؤسس وكالة المواهب القوية Johnny and Associates، كما أعلنت غونوي رينا عن تعرضها لاعتداء جنسي أثناء خدمتها في قوات الدفاع الذاتي. وبسبب إقدامها على التحدث عن العنف الجنسي تم اختيارها في قائمة Time Next 100 لعام 2023، وشجعت آخرين على التكلم عن تجاربهم الخاصة، ما أدى إلى تخطي محرمات موجودة منذ فترة طويلة حول مناقشة مثل هذه الأمور علنا.

生成AI

Seisei AI

شهد هذا العام إطلاق سلسلة من الأدوات التي يمكنها إنشاء – على سبيل المثال –نصوص وصور بناء على تعليم نماذج ذكاء اصطناعي. وقد أثار هذا ”الذكاء الاصطناعي التوليدي“ الكثير من المناقشات في اليابان كما هو الحال في أماكن أخرى من العالم.

地球沸騰化

Chikyū futtōka

يعني هذا المصطلح ”الغليان العالمي“ وهو مستمد من خطاب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. فقد قال غوتيريش إن ”عصر الاحتباس الحراري قد ولى، ووصل عصر الغليان العالمي“ في إشارة إلى توقعات بأن يحطم يوليو/تموز عام 2023 الأرقام القياسية للحرارة العالمية.

チャットGPT

Chatto GPT

يعتبر ”ChatGPT“ من أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، هو روبوت دردشة أطلقته شركة Open AI للاستخدام العام في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022 وأحدث ضجة هذا العام. وقد اعتمدت بعض إدارات المحافظات استخدامه بالفعل.

電動キックボード

Dendō kikkubōdo

أصبحت السكوترات الكهربائية مشهدا شائعا على الطرق في المدن اليابانية الكبرى. وقد خففت الحكومة في يوليو/تموز اللوائح الناظمة لهذه المركبات حيث سمحت باستخدامها بدون رخصة قيادة من قبل أي شخص يبلغ من العمر 16 عاما أو أكثر. ويجب أن تكون السرعة القصوى 20 كيلومترا في الساعة ويتعين على سائقها الالتزام بنفس قواعد المرور مثل الدراجات، لكن ارتفاع عدد المخالفات المرورية بشكل حاد يكشف أن القواعد لا يلتزم بها الجميع.

2024年問題／ライドシェア

2024 nen mondai/Raidoshea

تعد ”مشكلة 2024“ تهديدا خطيرا لقطاع النقل بالسيارات الذي يعاني بالفعل من نقص العمالة، حيث إن الإصلاحات العمالية والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ذلك العام ستحد من عدد ساعات عمل السائقين، بما في ذلك تقييد العمل الإضافي. وقد دعا البعض إلى مشاركة الركوب (وهي العبارة الثانية في هذا المصطلح) كوسيلة لمواجهة النقص في عدد سائقي سيارات الأجرة، ولكن الفكرة لا تحظى بشعبية بعد في الكثير من الدوائر.

ひき⾁です／ちょんまげ⼩僧

Hikiniku desu/Chonmage kozō

صيغت العبارة الشهيرة ”أنا لحم مفروم“ من قبل أحد أعضاء جماعة يوتيوبر مكونة من طلاب مدارس إعدادية تعرف باسم ”تشونمانغي كوزو“. ولاقت العبارة تفاعلا كبيرا من قبل مستخدمي تيك توك الذين قاموا بتقليدهم.

藤井⼋冠

Fujii hakkan

حصد فوجي سوتا العبقري في لعبة شوغي ”اللقب الثامن“ بفوزه ببطولة أوزا في أكتوبر/تشرين الأول، ما جعله أول لاعب على الإطلاق يحمل جميع الألقاب الاحترافية الثمانية. وجاء هذا الإنجاز في نفس العام الذي حطم فوجي فيه الرقم القياسي، وقد أصبح أيضا أصغر لاعب يفوز بلقب مييجين بعمر 20 عاما و10 أشهر.

ペッパーミル・パフォーマンス／ラーズ・ヌートバー

Peppāmiru pafōmansu/Rāzu Nūtobā

أثار لارس نوتبار إعجاب عشاق البيسبول اليابانيين بلعبه في بطولة عالم البيسبول الكلاسيكي. يذكر أن نوتبار هو من أصول يابانية من جهة والدته وهو لاعب في فريق سانت لويس كاردينالز، وقد ساعد فريق الساموراي الياباني في الفوز بلقبه الثالث في البطولة، حيث أصبح أداؤه المعروف باسم ”طاحونة الفلفل“ الاحتفال المفضل عندما كان فريق اليابان يحقق إصابات ناجحة.



لارس نوتبار يحتفل بتحقيق ضربة ناجحة بأداء حركة طاحونة الفلفل في 11 مارس/آذار 2023 (© كيودو).

別班／VIVANT (ヴィヴァン)

Beppan/Vivant

حقق المسلسل التلفزيوني الغامض Vivant الذي بُث على قناة TBS نجاحا كبيرا، حيث أثار إعجاب المشاهدين بالكشف عن وحدة سرية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية تسمى Beppan.

観る将

Miru shō

يجمع هذا المصطلح بين الفعل ”يشاهد“ مع أول كانجي في كلمة شوغي، وهو يصف حال المشجعين الذين يستمتعون بمشاهدة مباريات تلك اللعبة بسبب أداء فوجي سوتا، ولكن ليس بالضرورة أن يلعبوا اللعبة بأنفسهم.

闇バイト

Yami baito

أثارت هذه ”الوظائف المظلمة بدوام جزئي“ انتباه السلطات والشعب بعد سلسلة من عمليات السطو المروعة وغيرها من الجرائم. تلجأ جماعات إجرامية إلى تجنيد أفراد عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجتذب الشباب بإعطائهم وعودا بوظائف مربحة قصيرة الأجل يتبين أنها تنطوي على جرائم، مثل السرقة أو الاحتيال.

4年ぶり／声出し応援

4 nen buri/Koedashi ōen

بعد تخفيف قيود كوفيد-19، استؤنفت الكثير من المهرجانات وعروض الألعاب النارية وغيرها من الفعاليات السنوية ”بعد 4 سنوات“ من تعليقها. وقد شعر مشجعو الرياضات بسعادة غامرة على نحو خاص بسبب السماح للمتفرجين في الملاعب بالهتاف بصوت عالٍ مرة أخرى بأعلى ما يستطيعون.

Y2K

عاودت الظهور ثقافة البوب المبهرجة التي انتشرت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع بدء الشباب الياباني بارتداء أزياء عام 2000.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان، في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: شعار X [تويتر سابقا]: © رويترز، فوجي سوتا عبقري الشوغي: © جيجي برس، هيغاشياما نوريوكي رئيس شركة Smile-Up [Johnny and Associates سابقا] والرئيسة السابقة للشركة جولي فوجيشيما: © رويترز، باتت تطبيقات للذكاء الاصطناعي مشهدا شائعا على الأجهزة اليوم: © رويترز، أوكادا أكينوبو مدير فريق نمور هانشين يحمله فريقه على الأكف بعد بطولة الدوري: © جيجي برس، لارس نوتبار يؤدي حركة طاحونة الفلفل بعد تنفيذه ضربة ناجحة لصالح منتخب الساموراي الياباني: © كيودو، رسم توضيحي لظاهرة ”التحول إلى ضفدع“: © بيكستا)