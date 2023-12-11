تعرف على الكلمة الأكثر تداولًا عام 2023 في اليابان

هذا العام باللغة اليابانية

فازت بلقب كلمة العام في اليابان 2023 كلمة ’’Are (ذلك الشيء)‘‘ والتي اشتهرت بسبب استخدمها من قبل فريق البيسبول ’’نمور هانشين‘‘ عندما فاز بأول لقب له في الدوري المركزي منذ 18 عاما وأول بطولة لسلسلة اليابان منذ عام 1985.

نمور هانشين يفوز ببطولة الكلمات أيضا

أعلنت دار النشر ”جييو كوكومين شا“ في 1 ديسمبر/كانون الأول عن الكلمات العشر النهائية الممثلة لعام 2023، إلى جانب تلك الفائزة بلقب كلمة العام. وحلت في المرتبة الأولى لهذا العام كلمة ”アレ (تُقرأ Are)“، وتعني ”ذلك الشيء“ (استخدم هذه الكلمة أوكادا أكينوبو المدير الفني لفريق نمور هانشين الذي أراد تجنب ذكر اسم بطولة الدوري المركزي صراحة)، كما أن الكلمة هي شعار مختصر من 3 كلمات إنجليزية تعني ”هدف واحترام وتمكين“، استخدمه فريق البيسبول نمور هانشين بينما كان يشق طريقه لتحقيق أول فوز له في سلسلة اليابان منذ عام 1985.

قدمنا ​​في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القائمة الكاملة للكلمات المرشحة للفوز بلقب كلمة العام. وقد أشار العديد من أعضاء لجنة اختيار الكلمات العشر النهائية إلى أن عام 2023 كان العام الذي خرجت فيه اليابان أخيرا من الجائحة لتدخل فترة جديدة يمكن فيها إيلاء المزيد من الاهتمام للرياضة (ولا سيما البيسبول التي كانت ممثلة بشكل كبير في القائمة الطويلة لكلمات هذا العام). ونوّهت فنانة المانغا والكاتبة الصحفية شينسان ناميكو (إيكيماتسو إيمي) إلى أن النصف الأول من هذا العام شهد شعبية طاغية للارس نوتبار لاعب خط الوسط في فريق سانت لويس كاردينالز، وكان قد لعب ضمن منتخب اليابان الفائز بطولة عالم البيسبول الكلاسيكي، وأن النصف الثاني كان محط اهتمام بالمهارات الرياضية الاستثنائية للاعب أوتاني شوهيي من فريق لوس أنجلوس أنجيلز الذي تصدر عناوين الأخبار باختياره للمرة الثانية كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي وظهوره مع كلبه الأليف.

كما أن الممثل الكوميدي باتريك هارلان أكد على فكرة أن اليابان تنهي عزلتها التي فرضتها الجائحة وتعود مرة أخرى إلى الحياة، وذلك في معرض تعليقه على العديد من الكلمات المرشحة التي أشارت إلى رغبة متزايدة في الخروج والمشاركة في المجتمع، حتى وإن كان بعضها سلبيا مثل ” Itadaki joshi(كل الفتيات ملكي)“، في إشارة إلى فتيات تقمن باستغلال الرجال الأكبر سنا للحصول على منافع مالية كبيرة.

في غضون ذلك، أشار كل من فنان المانغا ياكو ميتسورو والكاتبة والممثلة موروي شيغيرو إلى غياب كلمة توقع الكثيرون ظهورها في قائمة الكلمات المرشحة وهي: 増税メガネ (تُقرأ ”زوزيي ميغاني“ أي ”رافع الضرائب ذو النظارات“)، وهو لقب أطلقه بازدراء على رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو أشخاص مستاؤون من تزايد الأعباء على كاهلهم في فترة تتسم بركود الأجور.

الكلمة الفائزة في عام 2023

Are -アレ

هذا شعار فريق نمور هانشين هذا الموسم وقد أطلقه المدير الفني أوكادا أكينوبو الذي قاد الفريق للفوز ببطولة الدوري المركزي لأول مرة منذ 18 عاما. والكلمة اختصار لثلاث كلمات إنجليزية تعني ”هدف واحترام وتمكين“ وتهدف إلى دفع الفريق نحو المجد، ولكن لفظه يتوافق مع عبارة يابانية ”Are (ذلك الشيء)“ واستخدمها أوكادا للإشارة إلى ”بطولة الدوري المركزي“ في كلماته الحماسية لتشجيع أفراد الفريق وذلك من أجل إبقاء تركيز اللاعبين على المهمة المباشرة التي بين أيديهم.

الكلمات الأخرى في القائمة النهائية

新しい学校のリーダーズ／首振りダンス

Atarashii gakkō no rīdāzu/Kubifuri dansu

نصّبت عضوات الفرقة الموسيقية ”أتاراشي غاكّو نو ليدرز“ المكونة من 4 شابات يرتدين الزي المدرسي، أنفسهن ”ممثلات للشباب الياباني“ هذا العام. تؤدي الفرقة في فيديو كليب أغنية ”أوتونا بلو“ لعام 2023، حركة ”هزّ الرأس“ التي أكسبتهن شهرة كبيرة على منصة تيك توك وساعدتهن في تحقيق شهرة محلية بعد أن حققن بالفعل نجاحا كبيرا في الأسواق الدولية.

OSO18／アーバンベア

OSO18/Āban bea

قُتل ذكر دب بني يرمز له بـ OSO18 رميا بالرصاص، وكان مسؤولا عن 66 هجوما على قطعان الماشية في هوكّايدو في الفترة من 2019 إلى يونيو/حزيران عام 2023. وكان من الصعب تصوير ذلك الدب المراوغ بالفيديو خلال معظم تلك الفترة. وفي نفس الوقت، قاد الظهور المتزايد لهذه الحيوانات في المناطق الحضرية إلى انتشار استخدام مصطلح ”دببة حضرية“.

蛙化現象

Kaeruka genshō

”ظاهرة التحول إلى ضفدع“ هي عبارة من ورقة بحثية في علم النفس توضح بالتفصيل كيف يمكن أن يخمد إعجاب رومانسي مستمر لفترة طويلة فجأة في اللحظة التي يظهر فيها الطرف الآخر اهتمامه. والعبارة هنا هي قلب مفهوم التحول السعيد في الحكاية الخيالية ”الأمير الضفدع“. وفي تغيير للمعنى الأصلي، انتشرت هذه العبارة هذا العام بين الشباب لوصف كيف – على سبيل المثال – يمكن أن تؤدي تفاصيل صغيرة في سلوك الشريك إلى فقدان الجاذبية بشكل فوري.

生成AI

Seisei AI

شهد هذا العام إطلاق سلسلة من الأدوات القادرة على إنشاء – على سبيل المثال – نصوص وصور بناء على تعليم نماذج ذكاء اصطناعي. وقد أثار هذا ”الذكاء الاصطناعي التوليدي“ الكثير من المناقشات في اليابان كما هو الحال في أماكن أخرى من العالم.

地球沸騰化

Chikyū futtōka

يعني هذا المصطلح ”الغليان العالمي“ وهو مستوحى من خطاب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال إن ”عصر الاحتباس الحراري قد ولى، ووصل عصر الغليان العالمي“، في إشارة إلى توقعات بأن يحطم يوليو/تموز عام 2023 الأرقام القياسية للحرارة العالمية

ペッパーミル・パフォーマンス／ラーズ・ヌートバー

Peppāmiru pafōmansu/Rāzu Nūtobā

أثار لارس نوتبار إعجاب عشاق البيسبول اليابانيين بلعبه في بطولة عالم البيسبول الكلاسيكي. يذكر أن نوتبار هو من أصول يابانية من جهة والدته وهو لاعب في فريق سانت لويس كاردينالز، وقد ساعد فريق الساموراي الياباني في الفوز بلقبه الثالث في البطولة، حيث أصبح أداؤه المعروف باسم ”طاحونة الفلفل“ الاحتفال المفضل عندما كان فريق اليابان يحقق إصابات ناجحة.

観る将

Miru shō

هذا المصطلح مكون من الفعل ”يشاهد“ وأول حرف كانجي في كلمة شوغي، وهو يصف حالة المشجعين الذين يستمتعون بمشاهدة مباريات تلك اللعبة بسبب أداء فوجي سوتا، ولكن ليس بالضرورة أن يمارسوها بأنفسهم.

闇バイト

Yami baito

أثارت هذه ”الوظائف المظلمة بدوام جزئي“ انتباه السلطات والشعب بعد سلسلة من عمليات سطو مروعة وجرائم أخرى. تلجأ جماعات إجرامية إلى تجنيد عناصرها عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجتذب الشباب بإعطائهم وعودا بوظائف تدر أرباحا كبيرة في وقت قصير يتبين أنها تنطوي على جرائم، مثل السرقة أو الاحتيال.

4年ぶり／声出し応援

4 nen buri/Koedashi ōen

استؤنفت الكثير من المهرجانات وعروض الألعاب النارية وغيرها من الفعاليات السنوية ”بعد 4 سنوات“ من تعليقها، على إثر تخفيف قيود كوفيد-19. وقد شعر مشجعو الرياضات بسعادة غامرة على نحو خاص بسبب السماح للمتفرجين في الملاعب بالهتاف بصوت عالٍ مرة أخرى بأعلى ما يستطيعون.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

アイム・ウェアリング・パンツ！

I’m wearing pants!

عبارة مستمدة من عرض لممثل في التلفزيون الياباني. فقد نقل الممثل الكوميدي تونيكاكو أكاروي ياسومورا عرضه ”لا تقلق، أنا أرتدي سراويل داخلية!“ الذي يتخذ فيه وضعيات تجعله يبدو عاريا قبل أن يبتسم ويقول عبارته المميزة تلك، نقله إلى المسرح العالمي عندما ظهر في برنامج المواهب البريطانية بعد ما يقرب من عقد من ظهوره لأول مرة في كلمات عام 2015 في اليابان.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنجليزية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أوكادا أكينوبو مدير فريق نمور هانشين يعلن شعار فريقه لموسم 2023 في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، © جيجي برس)