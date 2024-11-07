تعرف على التعبيرات اليابانية التي تصدرت المشهد في 2024

هذا العام باللغة اليابانية

أُعلن في 5 نوفمبر/تشرين الثاني عن القائمة الطويلة للكلمات والعبارات المرشحة لتمثيل عام 2024، وضمت هذه القائمة مجموعة من المصطلحات التي تلخص أبرز ملامح هذا العام، حيث تنوعت بين تلك التي تعكس تأثير الكوارث الطبيعية، والتحولات السياسية الكبيرة، وأيضًا الإنجازات الرياضية البارزة. تحمل هذه الكلمات والعبارات دلالات تعبر عن التحديات والانتصارات التي واجهها المجتمع، وتجسد الأحداث التي تركت بصمة قوية في الذاكرة الجماعية لعام 2024، مما يجعلها مرآة تعكس التوجهات والمشاعر السائدة في اليابان خلال هذا العام.

لمحة لغوية عن العام

أعلنت دار النشر ”جييو كوكومين شا“ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024، عن الكلمات والعبارات المرشحة لتمثيل العام. وعلى اعتبار أن الدار ناشرة ”غينداي يوغو نو كيسو تشيشيكي (المعرفة الأساسية بالمصطلحات المعاصرة)“، وهو دليل سنوي يضم أحدث الإضافات إلى اللغة اليابانية في مجالات تشمل الرياضة والسياسة والثقافة الشعبية، فإنها تصدر قائمتها الطويلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وقد اختارت هذا العام مجددا 30 مصطلحا.

تشمل قائمة هذا العام قضايا تتراوح من المطبخ إلى السياسة والتوجهات على وسائل التواصل الاجتماعي والرياضة. كما تطرق الكثير من تلك المصطلحات المرشحة إلى قضايا المال والاستثمار والسياحة الوافدة والجريمة، ما يجعل القائمة ككل أداة مفيدة لتحديد التوجهات السائدة في اليابان في عام 2024.

وفيما يلي ندرج توضيحا للمصطلحات الثلاثين المرشحة لتمثيل هذا العام. وسيتم الإعلان عن المصطلحات المتأهلة للقائمة النهائية والمصطلحات الفائزة في 2 ديسمبر/كانون الأول.

المصطلحات المرشحة لتمثيل عام 2024

アサイーボウル (أساي بورو). مزيج من عصير توت الآساي والحبوب أو غيرها من الإضافات، وأصل ”وعاء الآساي“ هو طبق نشأ في البرازيل وحقق نجاحا كبيرا في اليابان في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويشهد موجة أخرى من الشعبية حاليا.

アザラシ幼稚園 (أزاراشي يوتشيئن). انتشرت الأنباء عن مركز إنقاذ الفقمات في غرونينغن بهولندا بشكل كبير في اليابان عندما شارك منشور في أغسطس/آب على موقع X (تويتر)، لقطات من كاميرا ويب تابعة للمركز، ووصف المركز بأنه ”روضة أطفال للفقمات“، وتظهر اللقطات صغار تلك المخلوقات البحرية المحبوبة وهي تسبح في حمام سباحة.

インバウン丼 (إينباوندون). تمت صياغة هذا المصطلح من دمج كلمتي ”إينباوندو (وافد)“، والتي تستخدم عادة في اليابان لوصف السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد، و ”دون (وعاء أرز)“. وقد انتشر هذا المصطلح الذي يعني حرفيا ”وعاء أرز وافد“ على الإنترنت لوصف نسخة فاخرة من هذا الطبق البسيط، حيث يغطى بمأكولات بحرية فاخرة ويباع بسعر يتراوح بين عدة آلاف ين إلى أكثر من عشرة آلاف ين. وفي حين أن هذا المصطلح يشير إلى أنه تمت صياغته لخداع السياح غير الحذرين، إلا أن هذه الأطباق الفاخرة حظيت في الواقع بشعبية كبيرة لدى الكثير من العملاء اليابانيين أيضا.

裏金問題 (أوراغاني مونداي). كانت ”قضية العمولات“ موضوعا سياسيا بارزا استمر طيلة العام، فقد تورط في هذه الفضيحة الكثير من نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي، حيث تبين أنهم قدموا تقارير خاطئة عن تبرعات من حفلات جمع أموال سياسية، ما أدى إلى خسارة ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميه لأغلبيته في الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول .

界隈 (كايواي). على الرغم من أن هذه الكلمة كانت تستخدم سابقا بمعنى ”المنطقة المحلية“ أو ”الحي“ ، إلا أنها أصبحت تُستخدم بين الشباب للإشارة إلى الأشخاص المحيطين بالمرء، مثل الأصدقاء وغيرهم من المقربين.

カスハラ (كاسوهارا). هذه الكلمة اختصارا لعبارة ”المضايقة من قبل العملاء“ والتي تصف الشكاوى غير المنطقية والتنمر من قبل العملاء بحق موظفي الخدمة. وشهد عام 2024 تحركات قانونية لمعالجة هذه المشكلة.

コンビニ富士山 (كونبيني فوجيسان). مع تدفق السياح إلى اليابان بعد تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا، كان هناك قلق متزايد بشأن السياحة المفرطة. وقد ارتبط متجر لوسون يتيح رؤية مشهد رائع لجبل فوجي في محافظة ياماناشي بهذه القضية، حيث اجتذب حشودا من السياح لالتقاط الصور للجبل، ما تسبب في إزعاج للسكان. وتصدرت السلطات المحلية عناوين الأخبار عندما وضعت حاجزا لمنع رؤية ”جبل فوجي فوق متجر الاحتياجات اليومية“.

侍タイムスリッパー (ساموراي تايمو سوريبّا). تم عرض فيلم مستقل عن السفر عبر الزمن بعنوان ”ساموراي في الزمن“ في الأصل في دار سينما واحدة فقط قبل إطلاقه وتوزيعه على مستوى البلاد.

初老ジャパン (شورو جابان). فازت اليابان بالميدالية البرونزية في منافسات الفروسية للفرق في أولمبياد باريس، وهي أول ميدالية لها في الفروسية منذ عام 1932. وكان متوسط ​​أعمار أعضاء الفريق الأربعة 41.5 عاما، وأطلقوا على أنفسهم اسما هزليا هو ”شورو جابان“. وفي حين أن كلمة ”شورو (بداية الشيخوخة)“ كانت تُستخدم سابقا للإشارة إلى أن المرء بلغ من العمر 40 عاما، إلا أنها في اللغة اليابانية المعاصرة تشير إلى شخص يبلغ من العمر حوالي 60 عاما.

新紙幣 (شين شيهي). أصدرت اليابان في يوليو/تموز أوراقا نقدية جديدة لأول مرة منذ عشرين عاما، وهي مزودة بتقنيات حماية أقوى ضد التزوير. ولكن في عصر يتجه بشكل متزايد نحو الاستغناء عن الأموال النقدية، لن تُستخدم هذه الأوراق النقدية بقدر ما كانت تُستخدم الأوراق النقدية السابقة.

新NISA (شين نيسا). طرحت الحكومة اليابانية في يناير/كانون الثاني نسخة جديدة من حساب الادخار الفردي الياباني (NISA) وهو برنامج إعفاء ضريبي للاستثمارات الصغيرة. ويهدف النظام الجديد إلى تشجيع الناس على التحول من الادخار إلى الاستثمار، كما يقدم فترة إعفاء ضريبي غير محدودة لأرباح رأس المال، وحدود استثمار سنوية أكبر، وإجمالي استثمار مدى الحياة يصل إلى 18 مليون ين.

ソフト老害 (سوفوتو روغاي). أدخل كاتب السيناريو سوزوكي أوسامو هذه العبارة في كتابه بعنوان ’شيغوتو نو ياميكاتا (كيفية ترك الوظيفة)“ لوصف نسخة ”أكثر ليونة“ وأقل عدوانية من كلمة روغاي لوحدها والتي تعني تصرفات وآراء كبار السن المتزمتين التي يفرضونها على من هم أصغر منهم سنا، وذلك بعد إدراك سوزوكي لموقفه المعرقل على نحو معتدل تجاه زملائه الأصغر سنا.

トクリュウ (توكوريو). كان هذا النوع الجديد من الجماعات الإجرامية المنسابة بشكل غير منظم كان مسؤولا عن قائمة متزايدة من الأعمال غير القانونية التي تتراوح من الاعتداءات إلى السرقات إلى جرائم القتل. تتشكل هذه العصابات وتتفكك بسرعة، ما يجعل من الصعب تعقب قادتها. وغالبا ما يكون الأعضاء أفرادا بدون سوابق يتم تجنيدهم عبر الإنترنت للقيام بأنشطة غير قانونية يطلق عليها اسم ”يامي بايتو (أعمال جانبية مشبوهة)“ بعد تلقيهم وعودا بعوائد مالية مرتفعة، وتجذب هذه الوظائف القُصَّر والأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية وغيرهم من أفراد المجتمع الضعفاء.

南海トラフ地震臨時情報 (نانكاي تورافو جيشين رينجي جوهو). أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أول تحذير لها على الإطلاق بشأن حدوث زلزال ضخم في أعقاب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل محافظة مييازاكي في 8 أغسطس/آب. وحثت الوكالة المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد زلزال هائل محتمل على طول حوض نانكاي الذي يمتد في قاع البحر جنوب شيكوكو وغربي هونشو.

猫ミーム (نيكو ميمو). انتشرت صور قطط على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه قطة صغيرة تقفز على أنغام أغنية للأطفال بعنوان ”أغنيتي السعيدة“، ما أدى إلى طوفان من المنشورات التي تحتوي على قطط في مجموعة من المواقف الرائعة.

はいよろこんで (هاي يوروكوندي). تعني هذه العبارة شيئا مشابها لعبارة ”سأكون سعيدا بذلك“، وهذه الأغنية للمغني وكاتب الكلمات والشخصية المشهورة على الإنترنت كوتّشي نو كينتو، وهي تجمع بين كلمات تتحدث عن صعوبات الحياة والمجتمع وإيقاع سريع راقص. نالت الأغنية شهرة على الإنترنت، كما اكتسب مقطع الفيديو الموسيقي المتحرك المصاحب لها المصمم بأسلوب قديم.

8番出口 (8 بان ديغوتشي). تأخذ لعبة الفيديو لمحاكاة المشي باسم The Exit 8 اللاعبين عبر متاهة لا نهاية لها مصممة على غرار الممرات تحت الأرض في اليابان، وتمتحن اللعبة قدرة اللاعبين على الانتباه إلى التغييرات الصغيرة في محيطهم للعثور على طريقهم إلى المخرج 8. أثارت اللعبة القصيرة صدى لدى مستخدمي اليوتيوب واليوتيوب الافتراضيين الذين كانوا يبثون مقاطع الفيديو مباشرة وينشرونها على المواقع.

はて？(هاتي؟). تكرر هذا التعبير الذي يشير إلى الحيرة على لسان إينوتسومي توموكو، بطلة الدراما الصباحية ”تورا نو تسوباسا (النمرة وأجنحتها) التي تبثها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، والتي تستند إلى حياة ميبوتشي يوشيكو، إحدى أولى المحاميات في اليابان. تدور أحداث القصة في ثلاثينات القرن العشرين، وتصور كفاح إينوتسومي في مهنة يهيمن عليها الذكور، في حين أن الكثير من المشاهدين كانوا يلاحظون أوجه التشابه في المجتمع المعاصر.

BeReal. اكتسب تطبيق فرنسي للتواصل الاجتماعي شعبية كبيرة بين الشباب اليابانيين بفضل إشعاراته اليومية التي تحث المستخدمين على مشاركة صور حقيقية مع الأصدقاء خلال فترة زمنية عشوائية مدتها دقيقتان، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء صور باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية للهواتف في نفس الوقت.

被団協 (هيدانكيو). فازت منظمة نيهون هيدانكيو، الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية، بجائزة نوبل للسلام هذا العام. وقد مُنحت هذه المنظمة الشعبية الجائزة ”لجهودها الرامية إلى تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية وإثباتها من خلال شهادات حية أن الأسلحة النووية يجب ألا تستخدم مرة أخرى أبدا“، وفقا للجنة نوبل. وقبل سبع سنوات، ذهبت جائزة عام 2017 إلى الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، ما يجعلها ثاني جائزة نوبل تذهب إلى مجموعة نشطة في هذا المجال في عصر يتميز بتوترات متزايدة وصراعات تنخرط فيها قوى نووية في جميع أنحاء العالم.

50-50. حقق لاعب البيسبول الشهير أوتاني شوهي من فريق لوس أنجلوس دودجرز الهدف رقم 50 بطريقة ”هوم رن“ والهدف رقم 50 بطريقة ”ستولين بيس (قاعدة مسروقة)“ في الموسم العادي لعام 2024 في 19 سبتمبر/أيلول، ما جعله العضو الوحيد في ”نادي 50-50“ في تاريخ الدوري الرئيسي. وكان قد أصبح العضو السادس في ”نادي 40-40“ في 23 أغسطس/آب. وأنهى أوتاني الموسم برصيد 54 هوم رن و59 قاعدة مسروقة قبل أن يواصل مع فريق دودجرز للفوز بالبطولة العالمية ضد فريق نيويورك يانكيز في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ふてほど (فوتي هودو). كان مسلسل الدراما بعنوان ”غير مناسب للغاية!“ الذي بثه تلفزيون TBS في اليابان، من أبرز الأعمال الناجحة هذا العام. كتب السيناريو كودو كانكورو ولعب دور البطولة آبي ساداو ولعبت كاواي يومي دور ابنته. يتناول المسلسل قصة معلم تربية بدنية ينتقل عبر الزمن من عام 1986 إلى عام 2024. وعوضا عن تصوير وجهات نظر الماضي على أنها متخلفة، أو أفكار العصر الحديث ”المنفتح“ على أنها مضللة، يسعى المسلسل إلى إظهار أن مفتاح التفاهم المتبادل في جميع العصور هو الانفتاح على بعضنا الآخر.

Bling-bang-bang-born. حققت فرقة ”كريبي ناتس“ الموسيقية اليابانية المستوحاة من موسيقى الهيب هوب نجاحا كبيرا هذا العام بأغنية البوب ​​ ”بلينغ-بانغ-بانغ-بورن“، والتي تم استخدامها باعتبارها الأغنية الرئيسية لمسلسل الأنمي ”ماشيل: سحر وعضلات“. ويتكرر اسم الأغنية كجزء من الكورال وتصاحب حركة رقص أصبحت شائعة للغاية عبر مقاطع فيديو على الإنترنت. وهو ما أكسب الأغنية شعبية هائلة بين الأطفال حتى في سن المرحلة الإعدادية وتعرف باسم رقصة ”BBBB“.

ブレイキン (بورييكين). دخل ”الرقص المكسور“ إلى أولمبياد باريس باعتباره فعالية جديدة هذا العام. وفي نهاية البطولة، فازت المتسابقة اليابانية يواسا آمي، التي ترقص تحت اسم آمي، بالميدالية الذهبية.

ホワイト案件 (هووايتو أنكين). يتم الإعلان عن هذه المهام على أنها ”وظائف بيضاء“ على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الأشخاص الذين يحتاجون إلى دخل سريع ولكنهم يريدون تجنب ”الوظائف السوداء“ التي يقدمها أرباب العمل الذين لا يتحلون بالنزاهة، ولكن في الواقع هي وظائف سوداء بنفس القدر من السوء. شهد هذا العام عددا متزايدا من الجرائم التي ارتكبها باحثون عن عمل انضموا إلى أعمال وجدوا أنفسهم فيها مكلفين بارتكاب عمليات سطو على المنازل أو أعمال إجرامية أخرى من قبل زعماء غامضين.

マイナ保険証一本化 (ماينا هوكينشو إيبّونكا). تعني هذه العبارة ”دمج نظام (رقمي الشخصي) مع بطاقات التأمين الصحي“، وهو هدف رئيسي للحكومة في سعيها لتبسيط حفظ السجلات في الضرائب والرعاية الصحية وغيرها من المجالات التي تتعلق بالإنفاق العام والإيرادات. وفي 2 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام سينتهي إصدار بطاقات تأمين صحي جديدة مستقلة، حيث يتم حث المشاركين في التأمين الصحي على تضمين إثبات التغطية الصحية في بطاقات التعريف بدافعي الضرائب ”رقمي الشخصي“ الخاصة بهم بدلا من ذلك. ومن المتوقع أن تواجه الخطة بعض العقبات بسبب تسريبات البيانات المتعددة وفضائح أخرى كانت وراء تدني مستوى استخدام بطاقات ”رقمي الشخصي“.

名言が残せなかった (مييغين غا نوكوسيناكاتّا). أعلنت كيتاغوتشي هاروكا – بعد فوزها بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح للسيدات في أولمبياد باريس – أنه على الرغم من سعادتها بفوزها الذي جلب لليابان أول ميدالية ذهبية أولمبية في ألعاب القوى منذ 20 عاما وبتحقيقها أفضل رقم شخصي لها في الموسم وهو 65.80 مترا، إلا أنها لا تزال تشعر بخيبة أمل من نفسها ”لعدم قدرتها على ابتكار عبارة ملهمة مناسبة“ للاحتفال بالفوز.

もうええでしょう (مو إي ديشو). يُعرض مسلسل الدراما ”جيمينشي تاتشي (محتالو طوكيو)“ من بطولة أيانو غو وتويوكاوا إتسوشي، على نتفليكس بدءا من شهر يوليو/تموز. تستخدم شخصية غوتو التي جسدها تاكي بيير هذه العبارة مرارا في سياقات مختلفة من ”حسنا، لقد سمعت بما فيه الكفاية“ لإنهاء جلسة تفاوض غير مريحة، إلى ”حسنا، لا بأس“ لإبقاء المحادثة مستمرة.

やばい、かっこよすぎる俺 (ياباي، كاكّويوسوغيرو أوري). عبّر أودا توكيتو – بعد فوزه بالميدالية الذهبية في التنس على الكراسي المتحركة للرجال في دورة الألعاب البارالمبية بباريس – عن فرحته لمعجبيه بالقول مازحا ”يا إلهي، أنا رائع للغاية، أليس كذلك؟“.

令和の米騒動 (ريوا نو كومي سودو). لم تكن ”الاضطرابات المتعلقة بالأرز في عصر ريوا“ بنفس القدر من العنف على الإطلاق كما كان الوضع في انتفاضات تاريخية عندما فشلت محاصيل الأرز، لكن النقص الخطير في الأرز في أسواق اليابان هذا الصيف دفع الكثيرين إلى وصف الوضع بأنه معادل لعصر ريوا، الذي بدأ في عام 2019.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنجليزية. صورة العنوان: من أعلى اليسار في اتجاه عقارب الساعة، أوتاني شوهي يحرز تقدما نحو نادي 50-50، © جيجي برس؛ كانت ”الوظائف البيضاء“ مصدر قلق اجتماعي متزايد، © بيكستا؛ يبدو أن مضايقات العملاء في ازدياد، © بيكستا؛ نجم التنس ”الرائع للغاية“ أودا توكيتو، © جيجي برس؛ إيتو سايري في دور إينوتسومي توموكو، © NHK؛ طبق ” إينباوندون“ باهظ الثمن، © بيكستا)