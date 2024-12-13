هل الكلمة الممثلة لعام 2024 في اليابان تعبر حقًا عن روح العام؟

هذا العام باللغة اليابانية

تم الإعلان عن الكلمات والعبارات اليابانية التي تمثل عام 2024 بشكل أفضل، وجاء في المركز الأول ”فوتي هودو“، اسم مسلسل دراما تلفزيوني استحوذ على مخيلة الناس. وفي هذه المقالة نلقي نظرة على العبارة الفائزة وبقية الكلمات المرشحة المدرجة في القائمة النهائية.

هل كان عام 2024 مليئا بالتفكك؟

”فوتي هودو“ هو اسم مسلسل دراما تلفزيوني شهير، قدم العبارة التي تم اختيارها لتمثيل هذا العام من قبل دار الناشر ”جييو كوكومين شا“ في 2 ديسمبر/كانون الأول. وبعد تقليص القائمة من 30 كلمة وعبارة مرشحة تم الإعلان عنها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، اختارت لجنة من الكتاب والشعراء وأفراد آخرين من لجنة التحكيم العبارة الفائزة و 9 مرشحين آخرين لهذا العام، ما شكل نظرة عامة لغوية عن روح العصر السائدة في اليابان خلال عام 2024.

شكلت الرياضة والترفيه جزءا كبيرا من قائمة هذا العام، وربما كان ذلك مناسبا لعام نُظمت فيه ألعاب أولمبية وبارالمبية. وجاء في القائمة إنجازات أوتاني شوهي كضارب كرة لفريق لوس أنجلوس دودجرز هذا الموسم، بما في ذلك تحقيقه إنجازا هو الأول على الإطلاق عبر إحراز الهدف رقم 50 بطريقة ”هوم رن“ والهدف رقم 50 بطريقة ”ستولين بيس (قاعدة مسروقة)“، ما أهّله لأخذ مكان في القائمة تحت مصطلح ”50-50“. كما قدم فريق الفروسية الياباني الحاصل على ميدالية برونزية أولمبية وصفا ساخرا لأعمارهم المتقدمة نسبيا حيث أطلقوا على أنفسهم اسم ”شورو جابان“. أما الفائزة بالميدالية الذهبية في رمي الرمح للسيدات كيتاغوتشي هاروكا فقد أعربت عن خيبة أملها من عدم قدرتها على التفكير بأي شيء تقوله قد تُذكر فيه لاحقا وذلك مستخدمة عبارة ”مييغين غا نوكوسيناكاتّا“.

وأشار الكثير من أفراد لجنة التحكيم إلى أن عام 2024 كان عاما صعبا لأولئك الذين يبحثون عن نقاط مشرقة. وقال عالم اللغة كيندايتشي هيديهو إن هذا العام كان عاما يكفي فيه مجرد مشاهدة الأخبار يوميا ليشعر الإنسان بالإحباط، بينما أشار كل من رسامة المانغا والكاتبة الصحفية شينسان ناميكو (إيكيماتسو إمي) والكوميدي باتريك هارلان إلى مصطلحات أخرى من القائمة الطويلة للمرشحين، مثل ”توكوريو“ و ”هووايتو أنكين“ أي (وظائف مظلمة) يقدمها مجرمون لأشخاص يائسين من أجل الحصول على أجر في ظل اقتصاد متدهور.

وقالت أوتسوكا يوكو رئيسة تحرير ”المعرفة الأساسية بالمصطلحات المعاصرة“ وهو الدليل السنوي الذي تقدمه دار النشر المنظمة للمسابقة، إن المجتمع أصبح فيما يبدو أكثر تفككا في الآونة الأخيرة (كما يظهر في مصطلح ”كايواي“ المصنف كأحد المرشحين في القائمة النهائية المذكورة أدناه). وفي ظل هذه البيئة، قد يكون من المتوقع أن الكلمات الشعبية التي كان لها تأثير عالمي لم تعد تهيمن على المراتب الأولى، بل أصبحت تلك المراكز الآن مهيمن عليها من قبل طيف من الكلمات تمتد عبر جميع طبقات المجتمع واللغة، وتشمل مجموعة واسعة من الثقافة الفرعية بدلا من الثقافة اللغوية اليابانية ككل.

الكلمة الفائزة لعام 2024

ふてほど (فوتي هودو). كان مسلسل الدراما بعنوان ”غير مناسب للغاية!“ الذي بثه تلفزيون TBS في اليابان، من أبرز الأعمال الناجحة هذا العام. كتب السيناريو كودو كانكورو ولعب دور البطولة آبي ساداو ولعبت كاواي يومي دور ابنته. يتناول المسلسل قصة معلم تربية بدنية ينتقل عبر الزمن من عام 1986 إلى عام 2024. وعوضا عن تصوير وجهات نظر الماضي على أنها متخلفة، أو أفكار العصر الحديث ”المنفتح“ على أنها مضللة، يسعى المسلسل إلى إظهار أن مفتاح التفاهم المتبادل في جميع العصور هو الانفتاح على بعضنا الآخر.

الكلمات والعبارات الأخرى في القائمة النهائية

裏金問題 (أوراغاني مونداي). كانت ”قضية العمولات“ موضوعا سياسيا بارزا استمر طيلة العام، فقد تورط في هذه الفضيحة الكثير من نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي، حيث تبين أنهم قدموا تقارير خاطئة عن تبرعات من حفلات جمع أموال سياسية، ما أدى إلى خسارة ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميه لأغلبيته في الانتخابات العامة التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

界隈 (كايواي). على الرغم من أن هذه الكلمة كانت تستخدم سابقا بمعنى ”المنطقة المحلية“ أو ”الحي“ ، إلا أنها أصبحت تُستخدم بين الشباب للإشارة إلى الأشخاص المحيطين بالمرء، مثل الأصدقاء وغيرهم من المقربين.

初老ジャパン (شورو جابان). فازت اليابان بالميدالية البرونزية في منافسات الفروسية للفرق في أولمبياد باريس، وهي أول ميدالية لها في الفروسية منذ عام 1932. وكان متوسط ​​أعمار أعضاء الفريق الأربعة 41.5 عاما، وأطلقوا على أنفسهم اسما هزليا هو ”شورو جابان“. وفي حين أن كلمة ”شورو (بداية الشيخوخة)“ كانت تُستخدم سابقا للإشارة إلى أن المرء بلغ من العمر 40 عاما، إلا أنها في اللغة اليابانية المعاصرة تشير إلى شخص يبلغ من العمر حوالي 60 عاما.

新紙幣 (شين شيهي). أصدرت اليابان في يوليو/تموز أوراقا نقدية جديدة لأول مرة منذ عشرين عاما، وهي مزودة بتقنيات حماية أقوى ضد التزوير، ما ألهم صناعة بعض الوجبات الخفيفة الذكية في هذه العملية. ولكن في عصر يتجه بشكل متزايد نحو الاستغناء عن الأموال النقدية، لن تُستخدم هذه الأوراق النقدية بقدر ما كانت تُستخدم الأوراق النقدية السابقة.

50-50. حقق لاعب البيسبول الشهير أوتاني شوهي من فريق لوس أنجلوس دودجرز الهدف رقم 50 بطريقة ”هوم رن“ والهدف رقم 50 بطريقة ”ستولين بيس (قاعدة مسروقة)“ في الموسم العادي لعام 2024 في 19 سبتمبر/أيلول، ما جعله العضو الوحيد في ”نادي 50-50“ في تاريخ الدوري الرئيسي. وكان قد أصبح العضو السادس في ”نادي 40-40“ في 23 أغسطس/آب. وأنهى أوتاني الموسم برصيد 54 هوم رن و59 قاعدة مسروقة قبل أن يواصل مع فريق دودجرز للفوز بالبطولة العالمية ضد فريق نيويورك يانكيز في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

Bling-bang-bang-born. حققت فرقة ”كريبي ناتس“ الموسيقية اليابانية المستوحاة من موسيقى الهيب هوب نجاحا كبيرا هذا العام بأغنية البوب ”بلينغ-بانغ-بانغ-بورن“، والتي تم استخدامها باعتبارها الأغنية الرئيسية لمسلسل الأنمي ”ماشيل: سحر وعضلات“. ويتكرر اسم الأغنية كجزء من الكورال وتصاحب حركة رقص أصبحت شائعة للغاية عبر مقاطع فيديو على الإنترنت. وهو ما أكسب الأغنية شعبية هائلة بين الأطفال حتى في سن المرحلة الإعدادية وتعرف باسم رقصة ”BBBB“.

ホワイト案件 (هووايتو أنكين). يتم الإعلان عن هذه المهام على أنها ”وظائف بيضاء“ على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الأشخاص الذين يحتاجون إلى دخل سريع ولكنهم يريدون تجنب ”الوظائف السوداء“ التي يقدمها أرباب العمل الذين لا يتحلون بالنزاهة، ولكن في الواقع هي وظائف سوداء بنفس القدر من السوء. شهد هذا العام عددا متزايدا من الجرائم التي ارتكبها باحثون عن عمل انضموا إلى أعمال وجدوا أنفسهم فيها مكلفين بارتكاب عمليات سطو على المنازل أو أعمال إجرامية أخرى من قبل زعماء غامضين.

名言が残せなかった (مييغين غا نوكوسيناكاتّا). أعلنت كيتاغوتشي هاروكا – بعد فوزها بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح للسيدات في أولمبياد باريس – أنه على الرغم من سعادتها بفوزها الذي جلب لليابان أول ميدالية ذهبية أولمبية في ألعاب القوى منذ 20 عاما وبتحقيقها أفضل رقم شخصي لها في الموسم وهو 65.80 مترا، إلا أنها لا تزال تشعر بخيبة أمل من نفسها ”لعدم قدرتها على ابتكار عبارة ملهمة مناسبة“ للاحتفال بالفوز.

もうええでしょう (مو إي ديشو). يُعرض مسلسل الدراما ”جيمينشي تاتشي (محتالو طوكيو)“ من بطولة أيانو غو وتويوكاوا إتسوشي، على نتفليكس بدءا من شهر يوليو/تموز. تستخدم شخصية غوتو التي جسدها تاكي بيير هذه العبارة مرارا في سياقات مختلفة من ”حسنا، لقد سمعت بما فيه الكفاية“ لإنهاء جلسة تفاوض غير مريحة، إلى ”حسنا، لا بأس“ لإبقاء المحادثة مستمرة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: غلاف أقراص Blu-ray/DVD من برنامج ”غير مناسب للغاية!“ على قناة TBS، والذي تم بيعه بواسطة TBS بالتعاون مع TBS Glowdia، وتوزيعه من قبل TC Entertainment © TBS Sparkle/TBS)