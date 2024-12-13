تعرف على كانجي عام 2024: عصر ذهبي آخر

هذا العام باللغة اليابانية

اختير حرف الكانجي 金 (يعني ’’ذهب‘‘ و ’’مال‘‘) مجددا ليكون الكانجي الذي يمثل عام 2024 حسب التصويت الشعبي. وقد اختاره الناس لارتباطه بالميداليات الذهبية التي حصدتها اليابان في أولمبياد باريس، بالإضافة إلى ’’فضائح الأموال‘‘ التي طالت الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في عام 2024.

اختيار ذهبي للمرة الخامسة

في 12 ديسمبر/كانون الأول من كل عام تعلن مؤسسة اختبار القدرات في الكانجي في اليابان عن ”كانجي العام“، وقد اختر هذا التوقيت لتوافق نطق عبارة ”إيي جي إيتشي جي (حرف واحد جيد)“ باللغة اليابانية مع نطق التاريخ 12/12. وكان الاختيار الأول هذا العام هو حرف الكانجي 金 (كين ”ذهب“ أو كاني ”مال“).

وهذه هي المرة الخامسة في تاريخ المسابقة التي بدأت في عام 1995، يفوز فيها هذا الكانجي بالمرتبة الأولى. وفي كل مرة يتم اختياره فيها، كان العام يوافق سنة ألعاب أولمبية صيفية، ولم يكن عام 2024 استثناء. ولكن إلى جانب ربط الكثير من المصوتين هذا الكانجي بالميداليات الذهبية، نال الحرف أيضا أكبر عدد من الأصوات هذا العام بسبب ارتباطه بالمال، ولا سيما الأموال المجموعة بشكل غير مشروع والتي أثرت بشدة على الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم جراء الفضيحة السياسية التي كلفته كثيرا من مقاعده في الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى الرغبة في كسب أموال بسرعة ما دفع الكثيرين إلى البحث عن ”وظائف مظلمة بدوام جزئي“ والتي أصبحت ظاهرة اجتماعية في عام 2024.

أسباب مشرقة ومظلمة وراء تألق الذهب

يتم التصويت عبر إرسال بطاقات بريدية من قبل عشاق اللغة المكتوبة، بالإضافة إلى التصويت عبر الإنترنت والاختيارات التي تُجرى في المكتبات في جميع أنحاء البلاد. شهدت دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس هذا العام صعود الكثير من الرياضيين اليابانيين إلى منصة التتويج، ما تسبب في تصويت الكثيرين لكانجي الذهب الذي له نفس ألوان الميداليات المكتسبة. وربط مشجعو الرياضات الأخرى معنى الكانجي بـ ”الأداء الذهبي“ لأوتاني شوهيي هذا العام في دوري البيسبول الرئيسي، وذلك بفضل أول دخول على الإطلاق لضارب كرة من فريق لوس أنجلوس دودجرز إلى نادي 50-50 عبر إحراز الهدف رقم 50 بطريقة ”هوم رن“ والهدف رقم 50 بطريقة ”ستولين بيس (قاعدة مسروقة)“ في الموسم العادي، إلى جانب اختياره كأفضل لاعب في الدوري الوطني لهذا العام.

كما ألهم نطق الحرف ”كاني (مال)“ بعض المصوتين لاختياره بسبب الأوراق النقدية الجديدة التي دخلت التداول هذا العام.

وعلى الجانب الآخر، أشار الكثير من المصوتين في مسابقة الكانجي إلى الارتباطات المالية السلبية لهذه الحرف، ولا سيما فضيحة جمع الأموال التي طالت الحزب الليبرالي الديمقراطي وأدت إلى إسقاط إدارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو وتوجيه ضربة شديدة لخليفته إيشيبا شيغيرو في انتخابات مجلس النواب في 27 أكتوبر/تشرين الأول. كما أشار بعض المصوتين إلى الارتباط بين الكانجي الفائز والأموال التي سعى وراءها أشخاص يدخلون إلى زوايا مظلمة من الإنترنت ويوافقون على ارتكاب أعمال إجرامية على أمل الحصول على مكاسب مالية سريعة.

انتخابات، حرارة مرتفعة، تغييرات أخرى

نستعرض فيما يلي حروف الكانجي العشرة الأكثر اختيارا من قبل المصوتين. وقد جاء في المركز الثاني كانجي 災 (ساي أو وازاواي، ويعني ”كارثة“). انطلقت السنة مع زلزال في أول يوم من العام في محافظة إيشيكاوا، وهو ما دفع الكثير من المصوتين لاختيار هذا الكانجي. (جاء أحد حرفي الكلمة اليابانية ”جيشين (زلزال)“ في المركز الرابع أيضا.) وحلّ في المركز الثالث كانجي 翔 (شو أو توبو)، وهو جزء من الاسم الأول لأوتاني شوهيي ويرمز إلى ”القفزات العظيمة“ التي حققها في مسيرته في البيسبول مع فريق لوس أنجلوس دودجرز هذا الموسم.

ومن بين حروف الكانجي الأخرى التي حصلت على أعلى الأصوات هذا العام، الكانجي 選 وهو جزء من كلمة ”سينكيو (الانتخابات)“ التي جرت في اليابان والولايات المتحدة وأماكن أخرى حول العالم. كما شهدت القائمة ظهورا متكررا للكانجي 暑 (شو أو أتسوي) في إشارة إلى ”الحرارة“ صيف عام 2024 الشديدة في اليابان جراء الاحتباس الحراري العالمي، والكانجي 変 (هين أو كاوارو أو كائرو) والذي غالبا ما يظهر في القائمة لارتباطه بـ ”التغيير“ الذي يواجهه الناس في حياتهم اليوم والطبيعة ”الغريبة“ للواقع الذي يعيشونه.

金 (كين/كاني): ذهب/ مال. 12148 صوتا. 災 (ساي وازاواي): كارثة. 9772 صوتا. 翔 (شو/ توبو): قفزة/ تقدم. 7487 صوتا. 震 (شين/ فوروئرو): اهتزاز. 7427 صوتا. 新 (شين/ أتاراشي): جديد. 6545 صوتا. 選 (سين/ إيرابو): اختيار (جزء من كلمة ”سينكيو“ أي انتخابات). 6071 صوتا. 変 (هن/ كاوارو/ كائرو): تغيير/ غريب. 6027 صوتا. 暑 (شو/ أتسوي): حار/ حرارة. 5674 صوتا. 楽 (غاكو/ راكو/ تانوشي): متعة/ راحة. 4562 صوتا. 米 (بي/ ماي/كومي): أرز/ أمريكا. 4335 صوتا.

نستعرض أدناه قائمة لحروف الكانجي الفائزة بلقب كانجي العام منذ انطلاق هذه المسابقة في عام 1995. وتأمل أسرة Nippon.com أن يكون العام المقبل عاما ذهبيا لجميع قرائنا، بالمعنى الأفضل للكلمة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: موري سييهان رئيس كهنة كييوميزوديرا يكتب 金 كانجي العام 2024، في 12 ديسمبر/كانون الأول في معبد كيوتو. © جيجي برس)