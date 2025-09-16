رامن نيبوشي القوي… تراث أوموري يلتقي بذوق العاصمة

الرامن الياباني: رحلة مستمرة من الابتكار والتجديد في عالم النكهات!

يُعَدّ رامين تسوغارو أحد الكنوز المخفية في عالم النودلز اليابانية، قادمًا من محافظة أوموري الواقعة في أقصى شمال جزيرة هونشو. يتميز هذا الطبق بطابعه المحلي الفريد الذي يعكس طبيعة المنطقة البحرية الغنية، حيث يُحضَّر مرقه من نيبوشي – أي السمك المجفف صغير الحجم – بكميات وفيرة تمنحه نكهة قوية وعمقًا مالحًا-حلوًا لا تجده في أي مكان آخر. وبفضل هذا الطابع الخاص، اكتسب رامين تسوغارو محبة واسعة لدى عشاق النكهات الأصيلة. ولمن يرغب في خوض التجربة من قلب طوكيو، فإن مطعم ناغاو تشوكاسوبا في كاندا يقدم هذا المذاق الساحر بكل تفاصيله، ليمنح الزائرين رحلة شمالية عبر وعاء رامن واحد.

يُعد ناغاو تشوكاسوبا في محافظة أوكاياما وجهة بارزة لعشاق الرامين، حيث يقدم طبقًا مميزًا يعتمد على مرق نيبوشي (السردين المجفف) المكثف، ممزوجًا بعناية مع مرق عظم الخنزير لخلق تجربة نكهة غنية ومتوازنة. يُعتبر هذا الطبق، الذي يُمثل إعادة تفسير مبتكرة لأسلوب رامين نيبوشي التقليدي، واحدًا من الأطباق التي تُحدث ثورة في مشهد الرامين بفضل عمق نكهته وقوامه الفريد.

يتميز الطبق الرئيسي في ناغاو تشوكاسوبا بمرق نيبوشي المصنوع من سردين أوموري المجفف عالي الجودة، المشهور بنكهته القوية ومحتواه العالي من الأومامي. يتم طهي هذا السردين المجفف مع عظام الخنزير لإنتاج مرق مزدوج يجمع بين كثافة المأكولات البحرية وغنى تونكوتسو (مرق عظم الخنزير). يتميز المرق بلونه البني العميق وقوامه الكثيف، الذي يغلف النودلز بشكل مثالي، مما يضمن وصول النكهة الكاملة إلى اللسان مع كل قضمة.

التوازن بين مرارة نيبوشي المميزة ونكهة تونكوتسو اللاذعة هو ما يجعل هذا المرق استثنائيًا. بينما تُضفي نكهة السردين المجفف إحساسًا قويًا بالأومامي، يُخفف مرق عظم الخنزير من حدة المرارة، مما يخلق تجربة غنية ومتناغمة تشبه تذوق السردين المجفف نفسه. يُوصف المرق غالبًا بأنه ”لا يُمكن التوقف عن تناوله“ بسبب جاذبيته الشديدة، حيث يدفع الزبائن لتفريغ الوعاء حتى آخر قطرة.

العنوان: 1-7-108 كاندا أوغاواماتشي، تشيودا، طوكيو

الموقع الرسمي: https://naga-chu.com

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: رامن كوكو نيبوشي من ناغاو تشوكاسوبا. يظهر في الصورة طبق ”التوبينغ الكامل“ المتوفر فقط ضمن وجبة متكاملة. © ياماكوا دايسوكي)