من كيوتو إلى طوكيو... الرامن الكلاسيكي ينتقل بنكهات الزمن الجميل

الرامن الياباني: رحلة مستمرة من الابتكار والتجديد في عالم النكهات!

رغم أن كيوتو تشتهر بمطبخها الراقي ”كيو-ريوري“ ذي النكهات الرقيقة ومرق الداشي الهادئ، إلا أن لعشاق الرامن مفاجأة مدوّية هناك: أسلوب كيوتو الخاص في تحضير الرامن يتميز بمرق شُويُو (صلصة الصويا) كثيف وعميق النكهة، يضرب على أوتار الذوق بقوة. ومن بين أشهر من جسّد هذا الأسلوب، يبرز مطعم ”هونكي داييئيتشي آساي“، الذي وُلد من رماد الحرب العالمية الثانية، وواصل رحلته من كيوتو إلى قلب طوكيو، فاتحًا فرعين في شينجوكو وجِنبوتشو، ليقدّم نكهته الأصلية لمحبي الرامن هناك.

في مطعم هونكي داييئيتشي آساي، يُحضّر طبق تشار شو مين اعتمادًا كاملًا على مرق تونكوتسو (عظام الخنزير) بنسبة 100%، ورغم ذلك يفاجئك بنكهته الخفيفة والمتوازنة التي تتلاشى بنعومة في النهاية، تاركة أثرًا لذيذًا يدفعك لأخذ رشفة أخرى. تتألق في هذا الطبق نودلز مستقيمة متوسطة السمك، بقوام مثالي يُرضي عشّاق الملمس الدقيق، وتُرافقها شرائح تشار شو طرية ومليئة بالعصارة، إلى جانب براعم فاصوليا مقرمشة تضيف توازنًا في القوام، وبصل أخضر عطري من نوع كوجونِغي المزروع في كيوتو، بعبيره الفريد الذي يُضفي طابعًا محليًا مميزًا. إنه طبق يُغريك بالاستمتاع بكل مكون فيه، حتى آخر قطرة من المرق الغني.

العنوان: الطابق الأول، مبنى تواهُو، 1-13-7 شينجوكو، شينجوكو، طوكيو؛ 2-48-2 كاندا جينبوتشو، تشيودا، طوكيو

الطابق الأول، مبنى تواهُو، 1-13-7 شينجوكو، شينجوكو، طوكيو؛ 2-48-2 كاندا جينبوتشو، تشيودا، طوكيو الموقع الرسمي:

https://www.honke-daiichiasahi.com

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: طبق تشار شو مين في مطعم هونكي داييئيتشي آساي – 1,130 ين. © ياماكَوا دايسُكي)