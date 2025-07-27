تجربة رامن لا تُنسى... تاناكا شوتين يجلب نكهة هاكاتا إلى طوكيو

الرامن الياباني: رحلة مستمرة من الابتكار والتجديد في عالم النكهات!

يُعد رامن هاكاتا أحد أشهر أطباق اليابان، بمرقه الكريمي الغني المصنوع من عظام لحم الخنزير ونودلز الرفيعة المستقيمة التي يمكن إعادة تعبئتها مرارًا بطلبات ”كايداما“ الإضافية. ولمن يبحث عن تجربة أصيلة لهذا الطبق الكلاسيكي القادم من كيوشو، فإن مطعم ”تاناكا شوتين“ الواقع قرب محطة روكوتشو في حي أداشي، يُعد وجهة لا تُفوّت.

يفتخر مطعم ”تاناكا شوتين“ بمرق ”تونكوتسو“ الخاص به، والذي يُحضَّر عبر غلي خنزير كامل – من الرأس حتى الحوافر – لمدة ثلاثة أيام متواصلة. والنتيجة مرق غني بنكهات لحم الخنزير العميقة دون أي رائحة أو طعم غير محبب، ما يمنح كل ملعقة جرعة مركزة من الأومامي اللذيذ. أما النودلز الرفيعة والمستقيمة، فهي تُرسل مباشرة من فوكوؤكا، وبسبب هشاشتها وسرعة طراوتها، لا يُقدَّم منها حجم إضافي كبير، بل يُشجَّع الزبائن على مواصلة الاستمتاع بها عبر طلبات ”كايداما“ الإضافية الطازجة..

تماشيًا مع تقليد هاكاتا الشهير في إنهاء سهرات الشرب بوعاء من الرامن الساخن، يفتح مطعم ”تاناكا شوتين“ أبوابه حتى الساعة الرابعة فجرًا. وحتى في عمق الليل، غالبًا ما يكون المطعم مكتظًا بالزبائن، ليقدم تجربة تُشبه نكهة هاكاتا داخل الوعاء وخارجه.

العنوان: 2-14-6 هيتوتسويا، حي أداشي، طوكيو

2-14-6 هيتوتسويا، حي أداشي، طوكيو الموقع الرسمي:

https://tanaka-shoten.net

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان : رامن من مطعم تاناكا شوتين – 720 ين. © ياماكَاوا دايسُكي)