جذور اللوتس اليابانية… خضار بطعم خاص ورمزية عميقة في الثقافة اليابانية

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

يُعرف رينكون (جذر اللوتس) بمظهره الفريد الذي يتميز باحتوائه على نمط دائري من الثقوب، وبقوامه المقرمش الذي يبقى حتى بعد الطهي. وإلى جانب شكله الجذاب، يُقدَّر هذا المكوّن في المطبخ الياباني لفوائده الصحية، ونكهته الخفيفة التي تمتص النكهات من حولها، مما يجعله عنصرًا متعدد الاستخدامات في الأطباق المقلية، واليخنات، والمخللات.

ساق وليس جذر

تنمو نباتات اللوتس بريا بشكل رئيسي في المناطق المعتدلة وشبه الاستوائية من نصف الكرة الشمالي، ويعتقد أنها زرعت في اليابان منذ فترة نارا (710-794). تتخذ قاعدة تماثيل بوذا شكل زهرة اللوتس، وهذا الارتباط بالثقافة البوذية جعل زهرة اللوتس تستخدم في العصور القديمة للأغراض الزخرفية والطقسية. وعندما بدأ استيراد أصناف أسهل في الزراعة من الصين ابتداء من فترة ميجي (1868-1912)، تحول التركيز إلى زراعة الأنواع الصالحة للأكل. تمثل محافظة إيباراكي حوالي 50% من إجمالي الإنتاج، تليها محافظتا ساغا وتوكوشيما بنسبة 10% لكل منهما.

يعرف نبات اللوتس في اللغة اليابانية باسم ”هاسو“، بينما يسمى الجزء الصالح للأكل ”رينكون (جذر اللوتس)“. وعلى الرغم من أنه يوصف بأنه ”جذر“ في اللغتين اليابانية والإنجليزية، إلا أنه في الحقيقة ساق متضخمة تحت التربة. ونظرا لأن نبات اللوتس ينمو في المستنقعات وغيرها من الأراضي الرطبة، يصعب عليه الحصول على الأكسجين عبر جذوره، فيمتصه من خلال أوراقه الكبيرة وينقله إلى الأسفل عبر قنوات مغذية. تعمل ثقوب الرينكون المميزة كقنوات هوائية لنقل الأكسجين إلى الجذور.



(© بيكستا)



حصاد الرينكون. (© بيكستا)

يعد الرينكون مكونا أساسيا في أطباق رأس السنة اليابانية التقليدية، المعروفة باسم أوسيتشي ريوري مثل طبق نيشيمي (خضراوات مطهوة على نار هادئة) وسورينكون (جذر اللوتس المخلل). ويرتبط الرينكون بالحظ السعيد، إذ يعتقد أن ثقوبه ترمز إلى ”القدرة على رؤية الطريق أمامك“ و”آفاق مستقبلية واعدة“. ولأن النبات ينتج عددا كبيرا من البذور، ما يجعله رمزا للبركة وكثرة الأولاد.

يباع الرينكون في المتاجر عادة على شكل قطع مناسبة وسهلة الاستخدام، ولكن يتم حصاده على شكل أجزاء متصلة، تعرف عادة بأسماء ”الأصل“ و”الابن“ و”الحفيد“. يتميز الجزء ”الأصل“ الأكبر نسبيا باحتواءه على ألياف كثيفة وبلزوجته العالية، ما يجعله مثاليا للاستخدام في الأطباق التي تطهى على نار هادئة أو تبشر. أما الجزء الأوسط ”الابن“ فيعتبر الأكثر تنوعا إذ يمكن طهيه على نار هادئة أو قليه في زيت عميق أو تحميره سريعا في الزيت. في حين أن الجزء الأقرب إلى طرف الجذر وهو ”الحفيد“، ولأنه لا يزال في مرحلة النمو، يتميز بأليافه الناعمة وقوامه الخفيف والمقرمش. لذا فإن أفضل الطرق للاستمتاع بتناوله هو استخدامه في أطباق مثل كينبيرا والسلطات وسونومونو (الخضروات المخللة).



(© بيكستا)

غالبا ما تشير مواقع المنتجين والمنظمات الزراعية إلى أن الرينكون يحتوي دائما على عشرة ثقوب، أو أن هناك ثقبا مركزيا محاطا بتسعة ثقوب. ولكن عند شراء الرينكون وتقطيعه، يلاحظ أن عدد الثقوب يختلف، وقد تكون هناك الكثير من الثقوب الصغيرة وليس بالضرورة أن يكون العدد عشرة دائما.



(© بيكستا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: © بيكستا)