نشاء كوزو… سرّ الطهو الياباني الذي يمنحك أطباقًا شفافة وسحرية المظهر

يُعد النشاء المستخرج من جذور نبات كوزو عامل تماسك أساسيًا، يدخل في إعداد عدد كبير من الأطباق اليابانية ويمنحها قوامها المميز.

نستعرض في المقالة المرافقة ” نشاء كوزو: إرث طبي قديم ذو فوائد صحية متجددة“، تاريخ كرمة كوزو ذات النمو المرعب والتي يستخلص من جذورها نشاء ناعم يستخدم منذ زمن طويل في الطعام والطب الياباني. وفي هذه المقالة نستعرض بعض الطرق التقليدية التي يستهلك بها كوزو في اليابان.

كوزوكيري

تحضر هذه الحلوى التقليدية والتي هي عبارة عن شرائح شفافة تشبه المعكرونة باستخدام نشاء كوزو المذاب في الماء، ثم تسكب في طبقة رقيقة داخل صينية، ويتم وضعها فوق قدر كبير من الماء المغلي إلى أن تتماسك. وبعدها تقطع الطبقة إلى شرائح رفيعة وتقدم مع قطر السكر البني الياباني (كوروميتسو) ومسحوق فول الصويا المحلى (كيناكو). المكونات وطريقة التحضير كلاهما بسيطان للغاية، وعند تحضيرها طازجة، تكون هذه الشرائح طرية ورطبة.



(© بيكستا)



يمكن إضافة كوزوكيري المجفف إلى أطباق النابي الساخنة (كما يظهر في الدائرة في هذه الصورة)، ولكن تذكر إعادة ترطيبها أولا (© بيكستا)

كوزوموتشي

تحضر هذه الحلوى الشفافة الشبيهة بالجيلي بقوام طري باستخدام نشاء كوزو والماء والسكر. ومثل كوزوكيري، تقدم مع الكوروميتسو والكيناكو.



(© بيكستا)

غومادوفو

يقال إن هذا الطبق نشأ كنوع من أنواع شوجين ريوري، وهو المطبخ النباتي البوذي، في جبل كويا، وهو معبد مقدس أسسه كوكاي، المعروف أيضا باسم كوبو دايشي، قبل حوالي 1200 عام. كانت الطريقة التقليدية لإعداده تعتمد على استخدام بذور السمسم النيئة المقشرة، التي تخلط بمياه جبل كويا ومسحوق كوزو من منطقة يوشينو في نارا، ثم تطحن معا حتى تصبح عجينة ناعمة في هاون. وبعد ذلك يسخن الخليط حتى يبدأ قوامه بالتماسك، ويسكب في قالب ليبرد ويتماسك، قبل تقطيعه على شكل مكعبات تشبه التوفو.



(© بيكستا)

كوزويو

يحضر هذا المشروب الساخن عن طريق إذابة نشاء كوزو في الماء المغلي وإضافة الزنجبيل أو العسل للحصول على مشروب يمنح الجسم دفئا كاملا. ويستخدم أيضا لجعل طعام الأطفال أكثر تماسكا ولتحضير أطباق لمن يعانون من صعوبة في البلع.



(© بيكستا)

مصدر المعلومات

ثقافة الطعام في نارا (إدارة محافظة نارا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان © بيكستا)