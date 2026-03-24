غوبو... الجذر الياباني الذي يمنح الأطباق طعمها المميز

كنز مدفون

تبلغ جذور غوبو (الأرقطيون) ذروة موسمها في الخريف والشتاء، لكنها متوافرة في المتاجر طوال العام. وفي اليابان يُعدّ هذا الخضار من المكوّنات الأساسية المألوفة على المائدة، بينما يثير فضول الكثيرين في الخارج، حيث يتعجب البعض قائلين:” هل يأكل اليابانيون جذور الأشجار!“ ومع ذلك، فإن نكهته الترابية الغنية وقوامه المميز يجعلان منه مكونًا لا يضاهى في المطبخ الياباني.

توجد أنواع من غوبو في أنحاء أوراسيا، وقد استُخدم في أوروبا والصين في الأصل كنبات طبي. أمّا في اليابان، فتشير السجلات العائدة إلى عصر هييآن (794–1185) إلى استخدامه كغذاء، ويبدو أنه بدأ يُزرع في مختلف أنحاء البلاد في تلك الحقبة تقريبًا. وخلال عصر إيدو (1603–1868)، أدّت التحسينات المتواصلة وجمع البذور إلى تطوير صنف متميّز في منطقة تاكينوغاوا فيما يُعرف اليوم بمدينة كيتا، في محافظة طوكيو. ويُنسب إلى هذا الصنف المعروف باسم تاكينوغاوا أكثر من 90% من غوبو المتوافر في اليابان اليوم، إذ تنحدر منه معظم الأنواع المزروعة حاليًا.



تاكينوغاوا غوبو، الذي يمكن أن يصل طوله إلى متر واحد (صورة مقدمة من مؤسسة طوكيو للتنمية الزراعية والغابات ومصايد الأسماك)

تُعدّ محافظة آؤموري من أبرز مناطق إنتاج غوبو في اليابان من حيث حجم الإنتاج، كما تُزرع كميات كبيرة منه أيضًا في محافظة إيباراكي وهوكايدو ومحافظة ميازاكي. وتوجد مجموعة واسعة من الأصناف والعلامات المحلية، من بينها هوريكاوا غوبو، وهو صنف قصير وسميك يُعدّ من خضروات كيوياساي التراثية في كيوتو، وكذلك كيكوتشي سويدن غوبو الذي يُزرع في حقول الأرز المغمورة بالمياه (سويدن) في مدينة كيكوتشي، كوماموتو التابعة لـمحافظة كوماموتو.



هوريكاوا غوبو (بإذن من مكتب الصناعة والسياحة بمدينة كيوتو)

أهم ما يميز غوبو من الناحية الغذائية هو محتواه العالي من الألياف الغذائية، وهو ما يجعله مفيدًا في الوقاية من الإمساك. كما أنه غني بالمعادن، من بينها الكالسيوم والمغنيسيوم. وعند طهيه يميل لونه إلى الداكن، وهو دليل على غناه بمركبات البوليفينولات، التي يُعتقد أنها تساعد على الوقاية من الشيخوخة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

جذر راسخ في تقاليد رأس السنة اليابانية

ينمو غوبو عميقًا في باطن الأرض، ولهذا يُعد رمزًا للصحة وطول العمر، كما يرمز إلى ترسيخ الأسس المتينة للبيت أو تثبيت جذور العمل العائلي في الأرض. ومن هنا ارتبط بمعاني الأمان والاستقرار للأسرة والأعمال العائلية. ولهذا السبب يُعدّ من المكوّنات المباركة الأساسية في أطباق أوسيتشي ريوري التي تُحضَّر احتفالًا بـرأس السنة اليابانية.

نظرًا لأن غوبو يتجذّر عميقًا في التربة، فليس من السهل اقتلاعه من الأرض، ولذلك يجب حصاد كل جذر بعناية. وفي التعليق على سباقات التتابع الطويلة إيكيدِن يُستخدم تعبير غوبو-نوكي، أي اقتلاع جذر غوبو، لوصف عدّاء سريع يتجاوز عددًا من العدّائين الآخرين بسرعة. وقد يؤدي هذا التعبير إلى اعتقاد خاطئ بأن اقتلاع غوبو من الأرض أمر سهل، لكن معناه الأصلي يشير في الحقيقة إلى التقدّم بثبات وتجاوز العدّائين واحدًا تلو الآخر. والجدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة بدأ عدد متزايد من المزارعين باستخدام آلات متخصصة للمساعدة في إنجاز العمل الشاق المرتبط بحصاد غوبو.



حصاد تاكينوغاوا غوبو (بإذن من مؤسسة طوكيو للتنمية الزراعية والغابات ومصايد الأسماك)

مصادر البيانات

اتجاهات العرض والطلب لجذر غوبو، البيانات الإحصائية للخضروات، إصدار أكتوبر/تشرين الأول 2023 (باللغة اليابانية)، الصادر عن مؤسسة الصناعات الزراعية والماشية. تاكينوغاوا غوبو (باللغة اليابانية)، صادر عن مؤسسة طوكيو لتنمية الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

(النص الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)