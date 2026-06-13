نيريكيري... تحف فنية تجسد تغير فصول السنة اليابانية

تقويم الحلويات اليابانية التقليدية... نكهات تتغير مع الفصول

تصنع حلويات نيريكيري اليابانية التقليدية من مكونات بسيطة هي الفاصوليا والسكر والأرز، لكنها تتميز بجمال ساحر ينسجم مع كل فصل تقدم فيه. وفي هذه المقالة تقويم شهري يأخذكم في رحلة عبر عام كامل من حلويات نيريكيري اليابانية.

النيريكيري هي تحف فنية مصغرة مصنوعة ببساطة من الفاصوليا والسكر والأرز. ونقدم أدناه تقويما لهذه الواغاشي الأنيقة والآسرة وهي حلويات يابانية تقليدية، باختيار نوع واحد منها لكل شهر.

شهدت بداية فترة إيدو (1603-1868)، عودة السلام إلى اليابان بعد فترة طويلة من الصراعات، ومع تشجيع الحكومة الشوغونية على إنتاج السكر محليا، شهدت الحلويات التي تقدم في حفلات طقوس الشاي تحولا ملحوظا، فأصبحت أكثر حلاوة وأشد إتقانا.

تعتبر النيريكيري من أبرز الحلويات اليابانية التقليدية، تصنع عجينتها من معجون الفاصوليا البيضاء الناعم ”شيروأن“ الممزوج بـ”غيوهي موتشي“ الطري ليمنحها مرونة. وتلون هذه القطع الصغيرة، التي يكون حجمها مناسب لوضعها على راحة اليد، بأصباغ صالحة للأكل، ثم تشكل باستخدام أدوات مثل الأقمشة والمكاشط لتجسد زخارف متعددة، من أزهار ونباتات الموسم إلى الأنماط التقليدية، وحتى المشاهد الرمزية المستوحاة من حكاية غينجي. فهي لا تمتاز بحلاوتها الراقية فحسب، بل تعد أيضا قطعا فنية تُمتع النظر.

شاهد مقاطع الفيديو المرفقة لتتعرف على كيفية تحول كرة صغيرة من العجين الأبيض إلى تحفة فنية ملونة صالحة للأكل بين راحتي اليد.

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(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)