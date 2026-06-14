واغاشي شهر يناير/كانون الثاني: فوكينوتو... حلوى تستحضر بداية عام جديد

تقويم الحلويات اليابانية التقليدية... نكهات تتغير مع الفصول

يحل شهر يناير/كانون الثاني واليابان في أعماق الشتاء، ولكن وفقا للتقويم التقليدي، تلوح بالفعل بشائر قدوم الربيع، ومنها حلوى نيريكيري التي تقدم عادة في هذا الشهر وتسمى فوكينوتو.

يعد فوكينوتو وهو براعم نبات البوتربور الياباني، نباتا بريا صالحا للأكل، يعرف غالبا باسم ”حارس الربيع“ نظرا للطريقة التي يشق بها طريقه ويطل من بين الثلوج المتبقية. ويعرف هذا النبات بمذاقه المر المميز لكن قولا قديما ينص على ”هارو نو سارا ني وا نيغامي أو موري (املأ طبق الربيع بالأطعمة المرة)“ وهو ما يوضح الاعتقاد القديم بأن هذا الطعم ينشط عملية الأيض ويبعث الحيوية في الجسم خلال آخر موجات البرد في السنة.



براعم فوكينوتو (البوتربور) وهي تشق طريقها عبر الثلج (© بيكستا)

تعد البراعم التي بدأت للتو بالظهور من الأرض، وهي لا تزال مغلقة ذات قيمة عالية، لأنها لم تكتسب بعد طعمها المرة الكامل. أما في حلوى نيريكيري، فيستخدم شكل برعم تجاوز ذروة نضجه قليلا، حيث تبدأ الأوراق التي كانت مغلقة بالتفتح لتكشف عن أزهار صغيرة متجمعة كأنها باقة زهور. إن هذه الإشارة البسيطة للربيع، حين تقدم في طبق حلوى في أعماق الشتاء كفيلة بأن تضفي لحظة من البهجة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: حلوى نيريكيري على شكل فوكينوتو من صنع غوتو ريكو، ناغومي نو سوزو. بإذن من غوتو ريكو)