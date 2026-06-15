واغاشي شهر فبراير/شباط: كوباي... حلوى تستلهم أزهار البرقوق وبشائر الربيع

تقويم الحلويات اليابانية التقليدية... نكهات تتغير مع الفصول

يبقى الثلج متراكما على الأرض ويظل الهواء باردا في فبراير/شباط، إلا أن أزهار البرقوق الياباني (أومي) تبدأ بالفعل بإضفاء لمسة من الألوان على بدايات الربيع. نقدم في هذا الشهر حلوى نيريكيري المعروفة باسم كوباي، والتي سميت تيمنا بصنف من هذه الأشجار المحبوبة يتميز بلون أزهاره الأحمر الداكن.

يعد شهر فبراير/شباط الوقت الذي تنحني فيه الرؤوس وتسدل القبعات والأغطية، إذ يحتمي الناس من البرد القارس أثناء سيرهم. ولكن عندما يرفعون أنظارهم، يلاحظون أن أزهار أومي (البرقوق الياباني) بدأت بالتفتح، لتمنح إحساسا مريحا بأن الشتاء يوشك على نهايته.

تعد الأومي من المبشرات بقدوم الربيع. وباعتبارها أول الأزهار التي تتفتح بينما لا يزال الفصل شديد البرودة، فلا بد أن الناس في العصور القديمة كانوا ينتظرون ظهورها بلهفة كبيرة. وتضم مجموعة ”مانيوشو“ الشعرية، التي تعود إلى القرن الثامن، 119 قصيدة عن الأومي، وهو عدد أكبر بكثير من عدد القصائد التي تتناول الساكورا (أزهار الكرز)، والبالغ عددها 47 قصيدة.



سوؤباي(Prunus mume)، هو صنف ذو أزهار قرمزية (© بيكستا)

يقال إن هناك أكثر من 400 نوع من أزهار الأومي، وكثير منها يتميز بأزهار بيضاء رقيقة أو وردية فاتحة. أما في هذه الحلوى، فقد ابتكرت حلوى نيريكيري تمثل ”كوباي“، أي أزهار البرقوق الأحمر التي تمنح تباينا لونيا لافتا مع مشهد الشتاء الشاحب. وباستخدام طرف عود تناول الطعام، تضغط كرات صغيرة من العجين الأحمر على قاعدة هذه الحلوى، بحيث تنحني لتشكل بتلات مستديرة. فكم من الوقت سيمضي قبل أن تتفتح هذه البراعم المغلقة بإحكام؟

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: حلوى نيريكيري على شكل كوباي من صنع غوتو ريكو، ناغومي نو سوزو. بإذن من غوتو ريكو)