60 عامًا على تأسيس جمعية كتاب الخيال العلمي والفانتازيا في اليابان

في عام 2023، احتفلت جمعية كتاب الخيال العلمي والفانتازيا في اليابان بالذكرى الستين لتأسيسها. يكتب أحد أعضاء المجموعة عن تاريخها، متناولًا بعضًا من الشخصيات البارزة الذين قادوا الجمعية والخيال العلمي الياباني ككل - لأكثر من نصف قرن.

الخيال العلمي الياباني وجمعية كتاب الخيال العلمي والفانتازيا

يشتهر الخيال العلمي الياباني عالميًا بالعديد من أفلام الوحوش المرعبة والروبوتات العملاقة على شاكلة غودزيلا، وكذلك أفلام ومسلسلات الأنيمي المستقبلي مثل تيتسووان أتومو (أسترو بوي) وأكيرا. ومع ذلك، يظهر في الواقع تراثًا طويلاً ومتنوعًا قليلاً معروفًا في الغرب.

منذ ستينيات القرن الماضي، لعبت جمعية كتاب الخيال العلمي والفانتازيا في اليابان (SFWJ) دورًا محوريًا في نمو وتطور الخيال العلمي في الأرخبيل الياباني. وفي احتفال الجمعية بالذكرى الستين لتأسيسها هذا العام، يتم تتبع تطور الجمعية على مدى أكثر من نصف قرن.

تأسس نادي كتاب الخيال العلمي الياباني (رابطة كتاب الخيال العلمي اليابانية)، كما كان يُطلق عليها ”SFWJ“ سابقًا، في 5 مارس/آذار عام 1963، في مطعم سانشين-كيو التايواني، الواقع في منطقة نيشي-شينجوكو بقلب العاصمة طوكيو. وتأتي قصة تأسيس الجمعية في سياق موجة الاهتمام المتزايد بأدب الخيال العلمي في اليابان في تلك الفترة. تأثر اليابانيون بأعمال أجنبية مشهورة مثل ”حرب العوالم“ و”عدو العقل“، وكانت هناك حاجة لمكان للمثقفين وعشاق الخيال العلمي للتجمع وتبادل الأفكار.

تطورت الجمعية على مر السنين لتضم مجموعة متنوعة من الأعضاء، بما في ذلك الكتّاب والفنانين والعلماء وعشاق الخيال العلمي. تُعنى الجمعية بتعزيز فنون الخيال العلمي والفانتازيا في الثقافة اليابانية، وتُقام ندوات وفعاليات منتظمة لتشجيع التفاعل والنقاش حول هذه الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، لعبت الجمعية دورًا هامًا في دعم الكتّاب الصاعدين وتشجيعهم على الابتكار في مجال الخيال العلمي. كما نُظِّمت جوائز أدبية وفعاليات أخرى تسهم في نشر هذا النوع من الأدب والفن في اليابان وعلى الساحة العالمية.

بحضور 11 فردًا من الأعضاء المؤسسين للنادي. ثمانية من هؤلاء: هم- إيشيكاوا تاكاشي، كاوامورا تيتسورو، سايتو موريهيرو، سايتو هاكوكوُ، هانمورا ريو، موري يو، ميتسوسى ريو، ويانو تيتسو – سيبقون في مركز الخيال العلمي الياباني خلال العقود القادمة كعلماء ومترجمين، ومحررين، ونقاد، ومؤلفين. كما شغل المحرر فوكوشيما ماسامي منصب الرئيس الفعلي للمجموعة حتى وفاته في عام 1977. أما المؤسسان الآخران، كوماتسو ساكيو وهوشي شينئيتشي، فسيصبحان ضمن ما يسمى “بالأساتذة الثلاثة” للخيال العلمي الياباني، إلى جانب تسوتسوي ياسوتاكا، الذي سينضم إلى النادي بعد ذلك بوقت قصير.



مؤلف الخيال العلمي هوشي شينئيتشي في سنواته الأخيرة (© كيودو)

محرر رائد يقود الطريق

عادة ًما ينسب تاريخ الخيال العلمي الأمريكي الفضل إلى بعض المحررين الرئيسين الذين لعبوا دورًا محوريًا في تشكيل هذا النوع. أشهرهم، ربما، هوغو جيرنزباك وجون دبليو كامبل، اللذان عملوا كمحررين لمجلات أسطورية من العصر الذهبي للخيال العلمي، حيث توالت القصص المثيرة والحكايات المذهلة. وهما صاحبا الاسمين لأهم جائزتين في مجال الخيال العلمي، جائزة هوغو وجائزة جون دبليو كامبل.

بالطبع لا يوجد مكافئ واحد لأي من جيرنزباك أو كامبل في أوساط كتاب الخيال العلمي في اليابان. ومع ذلك، يمكن لفوكوشيما ماسامي أن يدعي أنه حقق العديد من الإنجازات المماثلة. ففي عام 1959، أسس فوكوشيما مجلة الخيال العلمي وأصبح رئيس تحريريها، وهي أول مجلة شهرية للخيال العلمي في اليابان وأطولها عمرًا، واقترح لاحقًا فكرتين حماسيتين: ندوة دولية للخيال العلمي، عقدت وهو على قيد الحياة في عام 1970، وجائزة للإبداع في الخيال العلمي في اليابان، تأسست بعد عدة سنوات من وفاته في شكل جائزة الخيال العلمي الكبرى (جراند بريكس).

كان فوكوشيما أيضًا الشخصية الرائدة وراء تأسيس جمعية كتاب الخيال العلمي والفانتازيا في اليابان. كانت أهدافه الرئيسية، كما تم تسجيلها على جهاز تسجيل مفتوح تم إحضاره إلى الاجتماع الافتتاحي في مطعم سان-شينكيو، هي التمييز بين المحترفين والهواة وتحقيق الاعتراف بنوع من الأدب الذي غالبًا ما يُنظر إلى مبدعيه على أنهم ”غير طبيعيين“.

خلال العصر الذهبي للخيال العلمي في اليابان في ستينيات القرن العشرين، كانت هناك منافسة شديدة بين العديد من مؤلفي الخيال العلمي للحصول على فرص كتابة في مجلة ”أوتشوجين“، التي كانت أول مجلة لمحبي الخيال العلمي في اليابان وأطولها استمرارًا. كان الكتّاب يسعون إلى الظهور كمحترفين في هذه المجلة أو يُبرمون صفقات مع ناشرين مشهورين مثل ”هاياكاوا شوبو“، على أمل الانضمام إلى نادي كتاب الخيال العلمي الياباني. كانت عضوية النادي تُعتبر رمزًا للفخر وعاملًا حاسمًا في صناعة الخيال العلمي في اليابان لعقود قادمة.

بالنسبة لبعض الأعضاء، كان الانضمام إلى نادي كتاب الخيال العلمي الياباني تغييرًا تامًا لمسيرتهم المهنية.

يقول كوساكا سانزو، وهو محرر غزير الإنتاج انضم للنادي في عام 1999: ’’ كقارئ للخيال العلمي منذ الطفولة، كانت الرابطة أسطورية. لم أتخيل أبدًا أنني سأصبح عضوًا فيها. كان الأمر بمثابة حلم أصبح حقيقة”.

كما تقول ماري كوتاني، الناقدة والمنظرة النسوية في الخيال العلمي والتي يُنسب إليها الفضل على نطاق واسع في كونها أول كوسبلاير في التاريخ: ”بالنسبة للأشخاص في القاعدة الجماهيرية مثلي، كان التفاعل مع المؤلفين المفضلين لدينا بمثابة نزول كائنات من السماء إلى العالم الدنيوي للتسكع معنا“. ”لهذا السبب كنت متحمسة للانضمام إلى صفوف جمعية كتاب الخيال العلمي الياباني. ومازلت أشعر بهذا الحماس حتى الآن“.

بالنسبة لآخرين، كانت الأهمية الشخصية لعضوية نادي كتاب الخيال العلمي غير واضحة.

يضيف توبي هيروتاكا، وهو مؤلف بارز مما يسمى بالجيل الثالث وحاصل على العديد من الجوائز: ”عندما انضممت، كان جمعية كتاب الخيال العلمي الياباني بمثابة نادِ اجتماعي“. ”وبما أنني من النوع الذي يملك عددًا قليلًا من الأصدقاء ويواجه صعوبة في الانخراط في المحادثات الجماعية، فقد اعتبرت قبول عضويتي أمرًا إجرائيًا بحتًا“. ”لم أكن سعيدًا ولا حزينًا“.

الأساتذة الثلاثة

الأساتذة الثلاثة - كوماتسو ساكيو، تسوتوي ياسوتاكا، وهوشي شينئيتشي- هم ”الجيل الأول“ من كتاب الخيال العلمي الذين يعتبرون بشكل عام الأكثر تأثيرًا. ومقارنتهم مع الثلاثة الكبار من كتاب الخيال العلمي الناطق باللغة الإنكليزية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، على سبيل المثال-آرثر سي. كلارك، وروبرت أ. هاينلين، وإسحاق أسيموف- مغرية، ولكنها قد تكون مضللة، حيث إن أعمال نظرائهم المفترضين مميزة للغاية.



كوماتسو ساكيو في منزله عام 2002 (© كيودو)

كان كوماتسو ساكيو (1931-2011) يبلغ من العمر 10 سنوات عندما هاجمت اليابان بيرل هاربر، ويستشهد بتجاربه خلال الحرب كدافع رئيسي لكتابة الخيال العلمي، وقد درس الأدب الإيطالي في جامعة كيوتو قبل أن يبدأ ككاتب للقصص الأدبية القصيرة. ثم تحول بعد ذلك لكتابة الخيال العلمي الصعب بعد عثوره على العدد الأول من المجلة المتخصصة في الخيال العلمي في اليابان. اشتهر كوماتسو بروايته ”اليابان تغرق“ التي صدرت عام 1973، والتي يغرق فيها الأرخبيل الياباني تحت المحيط الهادئ ويشكل اللاجئون الناجون شتاتًا. استمرت الرواية المرعبة في بيع 4.6 ملايين نسخة وتحولت بعد ذلك إلى مسلسل درامي عرض في عام 2021، إضافة إلى ذلك، تم تصويرها وعرضها على منصة نتفليكس في عام 2020 تحت عنوان فيلم الرسوم المتحركة ”اليابان تغرق“. من بين الأساتذة الثلاثة، كان كوماتسو الأكثر ذكاءً ونبويًا، حيث استكشاف الأفكار المعقدة من خلال روايات مدعومة بالمعلومات العلمية والتفاصيل المتشعبة الدقيقة، بالإضافة إلى الكم الهائل من القصص القصيرة التي كتبها.

كتب تسوتسوي ياسوتاكا (1934–) أطروحة الماجستير الخاصة به في جامعة دوشيشا في كيوتو حول التحليل النفسي والسريالية، والتي يمكن العثور على آثار لكليهما في مجموعته الضخمة. وهو مؤلف فكاهي واستفزازي، غزير الإنتاج معروف بتبنيه للعديد من أشكال الخيال العلمي، وأشهر أعماله هي روايته الشبابية ”الفتاة التي قفزت عبر الزمن“ عام 1967، والتي تم تحويلها إلى العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية والمانغا وأفلام الرسوم المتحركة، كما كتب قصة قصيرة تحاكي بسخرية رواية ”اليابان تغرق“ بعنوان ”كل شيء يغرق باستثناء“ اليابان”. ومن بين الأساتذة الثلاثة، يعد تسوتسوي هو الأكثر تجريبًا وتنوعًا، حيث فاز بالعديد من جوائز كتابة الخيال العلمي قبل أن يحصل على الاعتراف الأدبي في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، داخل اليابان وخارجها.



تسوتسوي ياسوتاكا في عام 2006 (© كيودو)

تخرج هوشي شينئيتشي (1926-1997) من جامعة طوكيو المرموقة وهو ابن مؤسس شركة الأدوية الكبرى هوشي للأدوية، والتي تولى مسؤولية رئاستها لفترة وجيزة. شارك هوشي في تأسيس مجلة الخيال العلمي والفانتازيا ”أوتشوجين“، وقد كتب العديد من الروايات، لكنه يحظى بالتبجيل في المقام الأول باعتباره إله ”الروايات القصيرة“، حيث كتب أكثر من 1000 قصة خيالية قصيرة. وتتراوح هذه الأعمال من الخيال العلمي إلى الفانتازيا والرعب والسريالية. وكان الوحيد من بين هؤلاء الأساتذة الثلاثة الذي لم يفز أبدا ًبالجائزة الكبرى لكتابة الخيال العلمي (جراند بريكس)، لكنه حصل على امتياز كتابة أول قصة خيال علمي يابانية تترجم إلى اللغة الإنكليزية. كانت هذه قصة بوكّوتشان، القصة الفخرية لمجموعته الشهيرة، والتي تدور حول روبوت لنادلة تعمل في حانة، أثبت أنها امرأة قاتلة على الرغم من افتقارها التام للذكاء، وقد ترجمها إلى اللغة الإنكليزية زميله الأب المؤسس سايتو هاكوكو (تحت اسمه القانوني نوريوشي)، وظهرت في طبعة يونيو/حزيران عام 1963 من مجلة الخيال العلمي والفانتازيا.

على الرغم من التبجيل الكبير الذي يحظى به ”الأساتذة الثلاثة“، إلا أنهم ليسوا الأعضاء الوحيدين البارزين في الجيل الأول من نادي كتاب الخيال العلمي والفانتازيا الياباني. فهناك أيضًا المؤلفون هانمورا ريوُ، وهيراي كازوماسا، ومايومورا تاكو، ناهيك عن أوسامو تيزوكا، وهو من أوائل مؤلفي المانغا والذي قام بكتابة سلسلة الخيال العلمي (أسترو بوي)، وقد عرض له فيلم الرسوم المتحركة الذي يحمل نفس الاسم في نفس العام الذي تأسس فيه النادي.

ندوة الخيال العلمي الدولية

في عام 1970، في ذروة الحرب الباردة، استضافت جمعية كتاب الخيال العلمي اليابانية شخصيات بارزة في الخيال العلمي من الكتلتين الشرقية والغربية في حدث يُعرف باسم ندوة الخيال العلمي الدولية. وقد تم ترتيبه خصيصًا ليتزامن مع المعرض العالمي الذي أقيم في أوساكا، وكان كلا الحدثين الأول من نوعه في آسيا.

يقول تاتسومي تاكايوكي، الأستاذ الفخري بجامعة كيئو والخبير العالمي الرائد في الخيال العلمي الياباني: ”أراد المؤلف البريطاني بريان ألديس حضور معرض اليابان الدولي للخيال العلمي وقال، لماذا لا نحول زيارتي إلى ندوة؟ قبل كوماتسو ساكيو العرض وساعد في تنظيم الحدث“.

بالإضافة إلى ألديس، كان من بين المشاركين الأجانب زميله البريطاني آرثر سي كلارك، والمؤلف الأمريكي فريدريك بول، والمؤلفة وعالمة المختارات الكندية جوديث ميريل، وعدد من السوفييت، بما في ذلك المحرر فاسيلي زاخارشينكو والكاتب يريمي يودوفيتش بارنوف. انعقدت الندوة من 29 أغسطس/ آب إلى 3 سبتمبر/ أيلول، وانضمت إلى مؤتمرات في عدة مدن، ابتداءً من طوكيو، وسافرت إلى ناغويا، آيتشي، واختتمت في أوتسو، شيغا، قبل زيارة أخيرة إلى معرض إكسبو 70 القريب.

توضح تاتسومي، ستترك هذه التجربة جوديث ميريل مفتونة بالمشهد المحلي، حتى أنها ستبقى في البلاد لمدة عامين لرؤية الأعمال المحلية المترجمة إلى اللغة الإنكليزية. لم تنجح جهودها على الفور، لكنها وضعت الأساس لأول مختارات أدبية من قصص الخيال العلمي اليابانية باللغة الإنكليزية، ”أفضل قصص الخيال العلمي اليابانية، التي نشرت عام 1989“.

جائزة اليابان الكبرى للخيال العلمي (جراند بريكس)

في عام 1980، أنشأت جمعية كتاب الخيال العلمي اليابانية جائزة اليابان الكبرى للخيال العلمي، وهي جائزة تُمنح سنويًا لأفضل عمل متعلق بالخيال العلمي ينشر في الفترة من 1 سبتمبر/ أيلول من العام السابق إلى 31 أغسطس/ آب.

تعد سِئون هي جائزة الخيال العلمي الأخرى الموجودة في اليابان، وقد تم أنشأها في عام 1970، وبينما كانت جائزة سِئون بمثابة المعادل الياباني لجائزة هوغو الأمريكية، حيث يتم التصويت عليها من قبل المعجبين الذين يحضرون مؤتمر الخيال العلمي الياباني، فإن جائزة الخيال العلمي الكبرى (جراند بريكس) يختارها محترفين في مجال الخيال العلمي- لا سيما من قبل لجنة تحكيم مكونة من أعضاء جمعية كتاب الخيال العلمي الياباني، ولكونها جائزة محكمة التحكيم، فهي تختلف أيضًا عن جوائز نيبولا القديمة، التي يتم التصويت عليها من قبل أعضاء جمعية كتاب الخيال العلمي في أمريكا.

فلا يقتصر الأمر على الأعمال الأدبية، فقد كانت الأعمال في أي وسط من الأوساط الفنية - من النقد والواقعية إلى الرسوم المتحركة والسينما - مؤهلة للحصول على الجائزة الكبرى منذ البداية. على سبيل المثال، كان أوتومو كاتسوهيرو، أحد أوائل الحاصلين على الجائزة، عن المانغا (حلم الصبي) دومو، وهي محاولته الأولى في قصة مشابهة لقصة أكيرا التي حققت نجاحًا كبيرًا لاحقًا.

شتاء الخيال العلمي الياباني: تراجع في التسعينات

في عام 1997، ظهرت مقابلة بعنوان مثير للجدل ”كل قصص الخيال العلمي في العقد الماضي مجرد قمامة“ في طبعة شهر مارس/ آذار من مجلة الكتاب هون نو زَاشّي. وقد تم وضع العنوان على الغلاف كما لو كان ذلك عمدًا لإثارة الجدل، وتكونت هذه المقابلة من محادثة بين شخصين. المؤلف/المحرر/المترجم، أكيرا كاغامي وعضو جمعية كتاب الخيال العلمي الياباني تاكاهاشي ريوهَي، يناقشان التراجع المزعوم لأدب الخيال العلمي.

زعمت مقالة رد في إحدى الصحف اليابانية الكبرى(نيككَي) بعنوان ”حالة العصر الجليدي للخيال العلمي الياباني“ أن هذا النوع من الأدب كان في حالة تراجع كبير لدرجة أن كلمة ”شتاء“ لم تكن كافية. وسرعان ما تورطت جمعية كتاب الخيال العلمي الياباني وبقية العاملين في مجال كتابة الخيال العلمي في هذه المشكلة. ”جدال امتد إلى المدونات والصحف وستة أعداد من مجلة الخيال العلمي “أوتشوجين”. وتُعرف هذه الضجة باسم “نقاش شتاء الخيال الياباني” أو بدلاً من ذلك باسم “مناقشة هل الخيال العلمي الياباني مجرد قمامة”.

تختلف الآراء حول تراجع مجلات الخيال العلمي ــ أو عما إذا كان هناك تراجع على الإطلاق. ما هو واضح أن مبيعات المطبوعات التي يتم تسويقها تحت عنوان الخيال العلمي قد انخفضت بشكل حاد منذ أن بلغت ذروتها في عام 1985. حيث توقفت العديد من مجلات الخيال العلمي عن النشر خلال الثمانينيات.، ولكن يُذكر أحيانًا أن بداية ”الشتاء“ يرجع إلى إغلاق مجلة مغامرة الخيال العلمي في عام 1993، وبعد ذلك لم يبق سوى مجلة الخيال العلمي ”أوتشوجين“.

يقول كوساكا: ”من وجهة نظري، كان شتاء الخيال العلمي الياباني ناتجًا عن نقص في الكتاب الجدد. وكانت هناك فترة تقارب عقدًا من الزمن دون أي جائزة للكتاب الجدد، مما يعني عدم وجود مواهب جديدة. وهذا ما جعل هذا النوع من الأدب يبدو وكأنه فقد بريقه“.

تشمل الأسباب الأخرى المقترحة في هذه الفترة التأثير المفرط للوسائط المرئية والبصرية مثل حرب النجوم، والتفضيلات الخفية للجمهور، وميل الخيال العلمي إلى التنكر في هيئة أنواع أخرى، مثل الغموض.

بالتأكيد لن تكون هذه نهاية هذا النوع من الأدب في اليابان. ومع اقتراب عالم الخيال العلمي من مطلع قرن جديد، كانت التغيرات جارية على قدم وساق والتي من شأنها أن تضخ حياة جديدة في جمعية كتاب الخيال العلمي اليابانية والصناعة ككل.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أساتذة الخيال العلمي الياباني الثلاثة. من اليسار: كوماتسو ساكيو، وهوشي شينئيتشي، وتسوتسوي ياسوتاكا © كيودو)