«صنع في اليابان»... شركة رائدة في صناعة الأدوات الحادة تضع بصمتها في عالم مقصات الأظافر

لم يكن قص الأظافر يومًا أكثر من مجرد روتين يومي، لكن شركة ”كاي“ اليابانية الرائدة في تصنيع الأدوات الحادة قررت أن تغير هذه النظرة تمامًا. من خلال نهج مبتكر وفريد من نوعه، نظمت ”كاي“ فعاليات تهدف إلى تعليم الناس الطرق الصحيحة لقص الأظافر، مما يحول هذه العملية البسيطة إلى تجربة تتسم بالدقة والاحترافية. بتوجيهات الخبراء وأدوات عالية الجودة، لم تعد مقصات الأظافر مجرد أدوات، بل أصبحت رمزًا للعناية الشخصية المتقنة.

وجهة نظر جديدة عن قص الأظافر

سأل يامادا كيميهيسا مجموعة من أطفال مدرسة ابتدائية كان يتحدث إليهم قائلا ”من يعرف الطريقة الصحيحة لقص الأظافر؟“. تسبب السؤال في ظهور علامات الحيرة على أوجه المستمعين الصغار، ولكن يامادا بصفته مستشارا لقص الأظافر لدى شركة كاي لتصنيع الأدوات الحادة ومقرها محافظة غيفو، معتاد على مثل ردود الفعل الحائرة تلك. لا يولي الناس عادة اهتماما كبيرا بالعناية بالأظافر، ولا يقصونها إلا عندما تصبح طويلة جدا. وتمتد هذه اللامبالاة إلى نوع مقصات الأظافر المستخدمة، وهو شيء تسعى شركة كاي إلى تغييره.



مستشار قص الأظافر يامادا كيميهيسا يناقش الطريقة الصحيحة لقص الأظافر. (© Nippon.com)

باتت مقصات الأظافر من الأدوات الأساسية في أغلب خزائن الأدوية المنزلية. يمكن شراء تلك الأدوات في اليابان من المتاجر التي قيمة سلعها 100 ين، كما تتوفر موديلات بسعر 500 ين في أغلب متاجر السوبرماركت. وهناك أيضا موديلات فاخرة مثل ماركة ”سيكي ماغوروكو“ من شركة كاي بأسعار تتراوح بين 1000 ين و2000 ين. ويقول يامادا إنه مقارنة بالمبالغ الكبيرة التي ينفقها الناس بانتظام على منتجات العناية بالشعر وغيرها من منتجات التجميل، فإن ما ينفقونه على مقص أظافر جيد من إنتاج شركة كاي تعتبر استثمارا معقولا لأنه سيدوم لمدة 10 سنوات أو أكثر.



تشكيلة من مقصات أظافر شركة كاي أسعارها بحدود 500 ين، وهي متوفرة في متاجر السوبرماركت وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة. (© Nippon.com)



سلسلة مقصات أظافر من ماركة ”سيكي ماغوروكو“ فخر شركة كاي. (© Nippon.com)

العثور على المنتج الصحيح



أسامي مييكو خبيرة مقصات الأظافر في شركة كاي .(© كاي) تشجع شركة كاي موظفيها على اكتساب المعرفة حول سكاكين المطبخ والمقصات ومنتجات الأدوات الحادة الأخرى التي تنتجها، وتمنح لقب ”خبير“ لأولئك الذين يصلون إلى مرحلة متقدمة من الخبرة. وهناك حاليا شخصان في الشركة معتمدان كخبراء في مقصات الأظافر هما يامادا وأسامي مييكو.

يكرس يامادا وأسامي، التي تعمل في المقر الرئيسي لشركة كاي في طوكيو، جهودهما لزيادة الوعي بأهمية العناية بالأظافر. فهما يقدمان دروسا حول العناية بالأظافر لطلاب المدارس الابتدائية، ولا سيما في سيكي حيث يقع مقر شركة كاي، كما ينظمان ندوات وفعاليات أخرى في مواقع مختلفة في اليابان. توصي أسامي الحضور في هذه الفعاليات ببذل جهد لاختيار مقص أظافر يناسبهم شخصيا بدلا من استخدام مقص أظافر مشترك، مؤكدة أن ”اختيار المقص المناسب يبدأ بمعرفة كيفية قص أظافرك“.



صالة العرض في المقر الرئيسي لشركة كاي في طوكيو تعرض تشكيلة من منتجات الشركة. (© Nippon.com)

الطريقة المثالية لقص الأظافر

تقول أسامي إن الطريقة المثالية لقص الأظافر – ما لم يكن الشخص يفضل الأظافر الطويلة – تتمثل في الإبقاء على الحافة الحرة للظفر (الجزء الأبيض الذي يمتد إلى ما بعد أصابع اليدين والقدمين) بطول يتراوح بين 0.5 إلى 1 ملم. تتكون الأظافر من بروتين يسمى كيراتين، وتحتوي على الماء بنسبة 12%إلى 16%، ومن الممكن أن تصبح جافة وسهلة التلف عندما تطول بشكل كبير. كما أن تراكم الأوساخ والبكتيريا يشكل مشكلة أخرى. فقد أظهرت دراسات أن الأظافر التي يبلغ طولها 2 ملم تحتوي على ما يصل إلى 630 ألف بكتيريا، بينما تحتوي الأظافر التي يصل طولها إلى 3 ملم على 3.4 مليون بكتيريا تختبئ تحتها. وعند حدوث تشقق في الأظافر، تتاح مساحات إضافية لنمو البكتيريا.

تنمو الأظافر بسرعة، حيث تطول أظافر اليد بمعدل 0.1 ملم في اليوم وأظافر القدم بمعدل 0.05 ملم، ما يجعل من تقليمها كل 5 إلى 7 أيام لليدين وكل 10 إلى 14 يوما للرجلين أمرا مثاليا. توصي أسامي بتقسيم عملية التقليم إلى 5 خطوات. تبدأ العملية من منتصف الظفر بقص الجزء الأوسط مع الحرص على أن تكون شفرة المقص متعامدة مع الجزء المقوس نحو الأسفل من الظفر. ثم يتم قص الجانبين الأيسر والأيمن بنفس الطريقة، وأخيرا قص الحواف الخارجية بحيث يكون للظفر مظهر مربع بزوايا مستديرة قليلا.

تجنب مشاكل الأظافر

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة الأظافر المغروسة في اللحم، تنصح أسامي بجعل زوايا الظفر على شكل زاوية بدلا من تقليمها بشكل مستدير بحيث يكون للظفر حافة مستقيمة. هناك عدة عوامل قد تتسبب في انغراس الأظافر في اللحم، مثل مشكلات جسدية والأحذية غير المناسبة، أو طرق المشي. تشرح أسامي أن قص الظفر بشكل مستقيم يساعد في تخفيف الضغط الذي يتسبب في انحناء الأظافر إلى الأسفل عند الحواف ويسمح لها بالامتداد أفقيا بسهولة أكبر.

إن العنصر الأساسي في قص الأظافر هو قدرة مقص الأظافر على القطع. فالأظافر مكونة من 3 طبقات يمكن كسرها أو تمزيقها بسهولة باستخدام مقص غير حاد. وتقول أسامي إن استخدام مقص حاد لقص الأظافر بشكل عمودي على الجزء المنحني نحو الأسفل من الظفر، ثم تنعيم الحواف باستخدام مبرد أظافر يساعد في منع التشقق ومشكلات أخرى، ما يضمن صحة الأظافر.

وتشجع أسامي كل شخص على إيجاد أسلوب قص يناسب أظافره بشكل أفضل، لكنها تؤكد أيضا على أهمية النظر إلى العناية المناسبة بالأظافر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحفاظ على نمط حياة صحي. يتعلم الأطفال من والديهم كيفية قص أظافرهم، ما يجعل غرس عادات قص الأظافر بشكل صحيح أمرا بالغ الأهمية. وتقول أسامي في إشارة إلى عملها ”أريد أن أبدأ سلسلة مع كل شخص تنتقل لثلاثة أو أربعة أجيال أو حتى أكثر”.



عامل في كاي يقوم بضبط شفرات مقص الأظافر. (© كاي)



غالبا ما يحضر الآباء والأطفال ندوات قص الأظافر التي تقدمها كاي. (© Nippon.com)

خيارات قص الأظافر

تتوفر مجموعة واسعة من أدوات قص الأظافر يمكن للمرء الاختيار من ضمنها، من بينها مقصات لها يد رافعة بحواف قطع منحنية، ومقصات على شكل كماشة صغيرة مناسبة للأظافر الأكثر سمكا، ومقصات – على شكل مقصات الأقمشة – للأظافر الضعيفة واللينة للأطفال الصغار.



تتضمن مجموعة منتجات شركات كاي مقصات لها يد رافعة وكماشات وغيرها. (© Nippon.com)

عند اختيار مقص أظافر له يد رافعة، فإن أول شيء يجب مراعاته هو الحجم. بالنسبة للذكور متوسطي البنية الجسدية، توصي أسامي بحجم M لأظافر اليدين وحجم L لأظافر القدمين، والتي تكون أكثر سماكة. ولا توصي أسامي عادة باستخدام مقص أظافر واحد في المنازل، حيث تؤثر عوامل مثل العمر والجنس وحجم الجسم على نوع أظافر الشخص، ولا يوجد حجم واحد من المقصات يناسب الجميع.

كما يجب مراعاة شكل حافة المقص ذي اليد الرافعة. وتقول أسامي إنه بينما أن مقصات الأظافر ذات الشفرات المنحنية شائعة الاستخدام لأظافر اليدين، فإن الحافة المستقيمة أو المائلة أكثر ملاءمة لأظافر القدمين، في حين أن الحافة المقعرة جيدة لقص الشكل المقوس للأظافر المغروسة لأنها تسهل قص الظفر بشكل مربع. تشمل الأنواع الشائعة الأخرى مقصات ذات شفرات مقوسة تناسب أظافر الأطفال الرقيقة والأشخاص ذوي الأيدي الصغيرة، بالإضافة إلى أنواع مزودة بعدسات مكبرة لتوفير رؤية أفضل للمستخدمين.



تقدم شركة كاي مجموعة من المنتجات المخصصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة الأظافر المغروسة في الجلد. (© Nippon.com)

الطلبات من الخارج

من بين التطورات الجديرة بالملاحظة ارتفاع الطلب على مقصات الأظافر يابانية الصنع بين الزوار الأجانب، ولا سيما من البلدان التي يعتبر تناول الطعام فيها باليدين العاريتين ممارسة شائعة. ومن المعروف أن المسافرين من الهند وبعض البلدان ذات الأغلبية الإسلامية، على سبيل المثال، يحرصون على شراء مقصات أظافر كاي لتوزيعها كهدايا على الأصدقاء والعائلة في وطنهم.

وفي إطار سعيها إلى اقتحام أسواق جديدة في آسيا، أنشأت شركة كاي في عام 2012 فرعا لها في الهند، يقوم بتصنيع مقصات أظافر تحمل علامتها التجارية تسوميكيري. يُباع المنتج الذي يحتوي على جيب للأظافر وأداة لتنظيفها بعد تناول الطعام، بسعر معقول يبلغ نحو 200 روبية (400 ين تقريبا). وفي عام 2023، باعت كاي نحو 200 ألف قطعة من هذه المقصات.



مقص أظافر من علامة تسوميكيري من إنتاج فرع كاي في الهند. (© Nippon.com)



تأتي مقصات أظافر تسوميكيري بمجموعة متنوعة من الألوان النابضة بالحياة يظهر عليها بشكل بارز اسم العلامة التجارية. (© Nippon.com)

تقليد عريق

تعود شهرة سيكي في صناعة الشفرات الحادة إلى ثمانية قرون، وهي مبنية على سمعة ”نوكاجي“ (حرفيون ذوو مهارات عالية في الحدادة كانوا يمارسون مهنتهم في المنطقة ذات يوم). ولا تزال المدينة والمناطق المحيطة بها تضم نحو 300 شركة تعمل في تجارة الأدوات الحادة.



مصنع أويانا التابع لشركة كاي في سيكي. (© Nippon.com)

تصنع شركة كاي تشكيلة تضم نحو 400 منتج بما تسميه أسامي ”روح نوكاجي“. تناقلت الأجيال التقنيات التي طورها هؤلاء ”الحدادون الميدانيون“، وهي تُستخدم اليوم في صناعة الأدوات الحادة الفاخرة لشركة كاي. وتقول أسامي ”إن روح التميز هذه تمتد عبر الشركة، لتصل حتى إلى صناعة مقصات الأظافر“. وهذا التفاني هو الذي يحفز اثنين من خبراء قص الأظافر في شركة كاي على مواصلة حملتهما لنشر الوعي حول العناية الصحيحة بالأظافر.



عرض لطريقة صناعة السيوف في متحف السيوف التقليدية في سيكي. (© Nippon.com)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. البحث والنص بقلم هاشينو يوكينوري. صورة العنوان: يامادا كيميهيسا من شركة كاي يعلم تلاميذ في مدرسة ابتدائية كيفية قص الأظافر بشكل صحيح. © Nippon.com)