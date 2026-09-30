تعرف على أهم فعاليات خريف اليابان لعام 2026

يتألق خريف اليابان هذا العام، 2026، بألوان أوراق الشجر الزاهية التي تكسو الجبال والمتنزهات والحدائق، فيما تضفي المهرجانات والفعاليات التقليدية أجواءً نابضة بالحياة في مختلف أنحاء البلاد. ومع حلول الموسم الذي يجمع بين جمال الطبيعة وثراء الثقافة المحلية، نستعرض هنا مجموعة من أبرز الفعاليات التي تستحق الزيارة والاستمتاع بها خلال خريف هذا العام.

خريف مبكر يغزو جبل دايسيتسوزان بهوكايدو

يمكن الظفر بأول مشاهد تلوّن أوراق الخريف في اليابان في متنزه دايسيتسوزان الوطني بوسط هوكايدو. إذ تشتهر منطقة غينسينداي، الواقعة على ارتفاع 1490 مترًا فوق سطح البحر، بجمال ألوان أوراقها الخريفية، كما ينطلق منها مسار للمشي يؤدي صعودًا إلى جبل أكاداكه. وتشكل الأشجار عريضة الأوراق والأشجار دائمة الخضرة لوحةً طبيعية خلابة، تتداخل فيها ألوان الخريف في تناغم بديع.

مسار المشي من غينسينداي إلى جبل أكاداكى. من الموقع الإلكتروني لبلدية كاميكاوا.



ألوان أوراق الخريف في غينسينداي. (© PhotoAC)

مهرجان هوجويا بفوكوكا من 12 إلى 18 سبتمبر/أيلول

يُعد مهرجان هوجويا الذي يُقام في ضريح هاكوزاكي، أحد أبرز المهرجانات في محافظة فوكوكا، وهو طقس من طقوس الشنتو يعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام. ويُقال إن المهرجان نشأ عن نبوءة دعت الناس إلى إطلاق سراح الكائنات الحية تكفيرًا عن الأرواح التي أُزهقت في الحروب.

وخلال الفعالية، يشارك الكهنة والأطفال الذين يرتدون الملابس التقليدية في مراسم إطلاق الأسماك الذهبية. كما تصطف أكثر من 500 بسطة على الطريق المؤدي إلى الضريح، لتضفي على المكان أجواءً احتفالية ذات طابع تقليدي عريق، تستحضر أجواء المهرجانات اليابانية القديمة.

الموقع الإلكتروني الرسمي للضريح: Hakozaki Shrine



إطلاق الأسماك الذهبية في مراسم احتفالية ضمن فعاليات المهرجان. (© ضريح هاكوزاكي)

أشكال الحب في متحف فوكودا للفنون بكيوتو: 19 سبتمبر/أيلول– 17 يناير/كانون الثاني 2027

يضم متحف فوكودا للفنون في كيوتو مجموعةً من نحو 2000 لوحة شهيرة تمتد من عصر إيدو (1603–1868) إلى يومنا هذا، كما يقام للمرة الأولى معرضًا مخصصًا لفن الشونغا (الفن الإيروتيكي).

ويقدم المعرض للجمهور للمرة الأولى إحدى أقدم أعمال الشونغا المعروفة، وهي لفافة ”تشيغو سوشي“ التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن الرابع عشر، حيث تصور علاقات حميمة بين الكهنة وتلاميذهم.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة لوحة ”الزرازير فوق الأمواج“ للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، الذي ذاع صيته عالميًا بفضل عمله الشهير ”الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا“. هذا التنوع يسمح للمعرض بتقديم رؤيةً آسرةً للحب والرغبة وحاجة الإنسان إلى التواصل مع الآخرين والارتباط بهم.



جزء من عمل كاتسوشيكا هوكوساي ”نامي تشيدوري“ أو الزرازير فوق الأمواج. (بتصريح من متحف فوكودا للفنون)

قطف الفاكهة من مزرعة ميهاراشي بمحافظة ناغانو: من منتصف سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني

تُعد مزرعة هابيرو الزراعية في ميهاراشي منشأةً تتيح للزوار خوض تجارب زراعية عملية في مدينة إينا بمحافظة ناغانو. وتقع المزرعة في قاع وادٍ، ما يمنحها إطلالات واسعة على جبال الألب الجنوبية.

وتنظم المزرعة أنشطة لقطف الفاكهة خلال موسم الخريف؛ فمن 12 سبتمبر/أيلول إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول، يمكن للزوار قطف أنواع مختلفة من العنب، بينما يمكنهم خوض تجربة قطف التفاح بأنفسهم من أوائل أكتوبر/تشرين الأول إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.



قطف التفاح. (© مزرعة ميهاراشي)

مهرجان تاكاياما الخريفي: 9–10 أكتوبر/تشرين الأول

لا تزال منطقة البلدة القديمة في تاكاياما بمحافظة غيفو تحتفظ بأجواء تعود إلى عصر إيدو. ويقام فيها مهرجان تاكاياما الخريفي، وهو المهرجان السنوي لضريح ساكوراياما هاتشيمانغو. إذ يشتهر على نحو خاص بـ11 عربة احتفالية فاخرة الزخارف، أبدع حرفيون محليون في صنعها.

ومن أبرز فعاليات المهرجان عروض دمى الكاراكوري الميكانيكية، ورقصات الأسد الحيوية، والاستعراض الكبير، إلى جانب الموكب المسائي الذي تُضاء خلاله العربات بالفوانيس، في مشهد احتفالي ساحر.

الموقع الإلكتروني الرسمي: مهرجان تاكاياما الخريفي



(© بلدية تاكاياما)

مهرجان نييهياما تايكو في محافظة إهيمى: 16–18 أكتوبر/تشرين الأول

يُعد مهرجان نييهياما تايكو أحد أكبر المهرجانات في جزيرة شيكوكو، ويعود تاريخ إقامته إلى أكثر من ألف عام. وخلال المهرجان، يجوب رجال في مجموعات تضم نحو 150 شخصًا شوارع المدينة، وهم يحملون 54 عربة احتفالية ضخمة مزينة بزخارف بديعة، تُعرف باسم ”تايكوداي“، ويبلغ وزن كل منها نحو ثلاثة أطنان، فيما يصل ارتفاعها إلى 5.5 أمتار. وتبلغ الإثارة ذروتها خلال الفعالية الرئيسية، عندما تصطدم عربات تايكوداي ببعضها بقوة هائلة تهتز لها الأرض، وسط حماس جماهيري بالغ.



مهرجان نييهياما تايكو. (© جمعية الترويج المحلية في إهيمه)

مهرجان طوكيو للرامن 2026: 30 أكتوبر/تشرين الأول – 3 نوفمبر/تشرين الثاني

يُقام هذا الحدث الخريفي سنويًا في حديقة كومازاوا الأولمبية بحي سيتاغايا في طوكيو، ويُعد من أكبر فعاليات الرامن في اليابان، إذ يستقطب كل عام مطاعم للرامن من مختلف أنحاء البلاد. وفي عام 2026، من المقرر أن يشارك فيه 12 مطعمًا. كما حدد سعر الطبق الواحد ب1100 ين.



مهرجان الرامن (إلى اليسار)، وتميمة المهرجان الرسمية ”ناروتو-تشان“. (© اللجنة التنفيذية لمهرجان طوكيو للرامن)

ممر القيقب في بحيرة كاواغوتشي: من أواخر أكتوبر/تشرين الأول

يقع ممر القيقب في بحيرة كاواغوتشي على امتداد نهر ناتشيكاوا في الضفة الشمالية للبحيرة، التي تُعد واحدة من البحيرات الخمس لبحيرة فوجي في محافظة ياماناشي. ويُعد هذا الموقع من أشهر وجهات مشاهدة أوراق الخريف، حيث تصطف نحو 150 شجرة قيقب على جانبي النهر، ويعود عمر بعضها إلى أكثر من 100 عام. عادةً ما تبلغ أشجار القيقب ذروة تلوّنها من أواخر أكتوبر/تشرين الأول إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. خلال النهار يمكن للزوار الاستمتاع بمناظر خلابة لجبل فوجي، تحيط به ألوان أوراق القيقب الحمراء، بينما تُضاء الأشجار بعد غروب الشمس، لتضفي على المكان أجواءً ساحرة.



(© بيكستا)

مهرجان أونوميتشي بيتشا: 1–3 نوفمبر/تشرين الثاني

يعود أصل هذا المهرجان الخريفي المميز إلى صلوات أُقيمت في أوائل القرن التاسع عشر للتصدي لوباء كان منتشرًا آنذاك. ويُقام المهرجان في ضريح كيبيتسوهيكو بمدينة أونوميتشي في محافظة هيروشيما.

يتميز هذا المهرجان بظهور آلهة شيطانية مخيفة تجوب شوارع المدينة، مطلقةً صيحات غريبة مثل ”بيتشا، بيتشا!“ وهي تطارد الأطفال وتطرق على رؤوسهم. ويُعتقد أن التعرض لضرباتها يجلب فوائد مختلفة، مثل زيادة الذكاء والحماية من الأمراض، لذلك يدفع الآباء أطفالهم إلى الأمام لنيل هذه البركة. أما بالنسبة إلى الأطفال أنفسهم، فالأمر يبدو أقرب إلى عيش تجربة مرعبة.



آلهة شيطانية خلال مهرجان أونوميتشي بيتشا. (© جمعية أونوميتشي للسياحة)

مهرجان تايماتسو أكاشي في محافظة فوكوشيما: 14 نوفمبر/تشرين الثاني

يُقام هذا المهرجان الناري سنويًا في مدينة سوكاغاوا بمحافظة فوكوشيما، في ثاني سبت من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ويعود تاريخه إلى أكثر من 400 عام. يُقال إنه بدأ بعد أن هاجم داتي ماسامونه قلعة سوكاغاوا، فهبّ السكان المحليون للدفاع عنها وهم يحملون المشاعل المشتعلة.

يبلغ طول المشاعل العملاقة المستخدمة في المهرجان نحو 10 أمتار، ويزن كل منها ثلاثة أطنان. وتتولى فرق تضم 150 شابًا حمل كل واحدة من المشاعل الثلاثين الضخمة، لتجوب بها شوارع المدينة، قبل أن تُنصب على جبل غورو وتُشعل فيها النيران.

وفي هذا المشهد المهيب، تضيء ألسنة اللهب المتصاعدة سماء ليلة الخريف، لتمنح المهرجان أجواءً آسرة ومفعمة بالحماس.



مهرجان تايماتسو أكاشي. (© جمعية السياحة والمنتجات المحلية في محافظة فوكوشيما)

ألوان الخريف في معابد وأضرحة كاماكورا: من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني

تضم مدينة كاماكورا القديمة في محافظة كاناغاوا العديد من المعابد والأضرحة التي يعود تاريخها إلى الفترة التي كانت فيها مقرًا لحكومة الشوغون خلال عصر كاماكورا (1185–1333).

وتكشف المدينة عن جمالها الخاص مع تعاقب الفصول؛ فتزهو في الربيع بأزهار الكرز، لتكتسي في أوائل الصيف بأزهار الكوبية، بينما تتألق في الخريف بأوراق الأشجار المتلونة، التي تضفي ألوانًا نابضة بالحياة على باحات المعابد والأضرحة. كما تتبدل ألوان الأشجار على امتداد الشوارع وفي حدائق المنازل، لتتحول المدينة بأكملها إلى لوحة خريفية زاهية، وكأنها تتأنق بأجمل حللها لهذا الفصل.

(النص في الأصل باللغة اليابانية، الترجمة من الانكليزية. صورة العنوان الرئيسي: جبل فوجي كما يُرى من بحيرة كاواغوتشي، محاطًا بأوراق الخريف المتلونة. © PhotoAC)