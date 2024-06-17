حلوى تقليدية يابانية على شكل القرود تحظى بشعبية كبيرة

اليابان في فيديو

بالقرب من بوابة ضريح هييوشي تايشا في أوتسو بمحافظة شيغا، يقع متجر الحلويات العريق تسوروياما سميتسو. هذا المتجر ليس مجرد محل عادي، بل هو رمز للتقاليد والحرفية اليابانية، حيث يعمل منذ أكثر من قرن. تأسس المتجر على يد موظف قديم من صانع الحلويات الشهير في كيوتو، تسوروياما يوشينوبو، ومنذ ذلك الحين وهو يورد حلوياته التقليدية إلى هييوشي تايشا والمعابد الكبرى إنرياكوجي وسايكوجي، بالإضافة إلى ضريح أومي.

تشتهر حلويات تسوروياما سميتسو بجودتها العالية والتزامها بالتقاليد اليابانية الأصيلة في صناعة الحلويات. يتم إعداد الحلويات باستخدام أفضل المكونات الطبيعية وبطرق تقليدية تم توارثها عبر الأجيال. يعد المتجر وجهة مفضلة للزوار والسكان المحليين الذين يبحثون عن تجربة تذوق فريدة تمزج بين النكهات التقليدية والإبداع الحديث.

بالإضافة إلى الحلويات، يقدم تسوروياما سميتسو أيضًا مجموعة متنوعة من الشاي الياباني التقليدي، مما يجعل زيارته تجربة ثقافية غنية تعكس العمق التاريخي والثقافي للمكان. يمثل المتجر جسرًا بين الماضي والحاضر، ويستمر في جذب عشاق الحلويات التقليدية من جميع أنحاء اليابان والعالم.

تتميز جميع حلويات ”واغاشي“ التي يقدمها تسوروياما سميتسو بأنها مصنوعة يدويًا بعناية فائقة، مما يعكس التزام المتجر بالجودة والتقاليد. ومن بين المنتجات المميزة التي يقدمها المتجر، يبرز ”هيي نو أوسارو سان“ (قرود هيي) كأحد أفضل الاختيارات. هذه الحلوى الفريدة، التي أبدعها والد المالك الحالي إيشيزو يوكيو، مستوحاة من القرود التي كانت حراسًا لضريح هييوشي تايشا والمعابد الأخرى منذ العصور القديمة.

”هيي نو أوسارو سان“ هو بسكويت ذات الطبقة الرقيقة ”الويفر“ على شكل قردة أم تحمل طفلها، محشوة بعجينة الفول الحلوة الممزوجة بقطع صغيرة من الكستناء. بفضل شكلها المميز ومذاقها الرائع، أصبحت هذه الحلوى تذكارًا شهيرًا يجذب الزوار من كل مكان.

إذا كنت تبحث عن تجربة تذوق تقليدية تجمع بين الحرفية العالية والذوق الياباني الأصيل، فإن تسوروياما سميتسو هو الوجهة المثلى. كل قطعة حلوى تروي حكاية من التاريخ والثقافة، مما يجعل زيارتك إلى هذا المتجر تجربة لا تُنسى.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. تم إعداده بالتعاون مع زد تي في)