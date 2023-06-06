معالم سياحية جديدة ننصحك بزيارتها في طوكيو

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مع انتعاش القطاع السياحي في اليابان، تسعى طوكيو إلى توسيع المقاصد السياحية لاستقطاب مزيد من الزوار، ومؤخرًا، تم افتتاح ثلاث مجمعات جديدة في منطقة كابوكيتشو بحي شينجوكو، ومطار هانيدا، ومحطة طوكيو.

وجهة جديدة للترفيه في كابوكيتشو

تقع على الجانب الشمالي الشرقي من محطة شينجوكو، المعترف بها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها محطة القطارات الأكثر ازدحامًا في العالم، منطقة كابوكيتشو حيث الأضواء الساطعة والحياة الليلية الصاخبة. في ١٤ من أبريل/نيسان، شهدت المنطقة افتتاح برج طوكيو كابوكيتشو، وهو مبنى جديد شاهق الارتفاع يعد جزءًا من مشروع تطوير سبل الترفيه المعروضة في المنطقة.



برج طوكيو كابوكيتشو يرتفع عن بقية ناطحات السحاب من حوله. ويقع على بعد دقيقة واحدة سيرًا على الأقدام من محطة سيبو-شينجوكو وسبع دقائق من محطة جي آر شينجوكو، كما يوفر خدمات النقل بالحافلات إلى كل من مطاري هانيدا وناريتا.

قامت مجموعة طوكيو ببناء ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها 225 مترًا، مكونة من 48 طابقًا فوق الأرض وخمسة طوابق تحت الأرض، في الموقع الذي كان ينتمي لدور السينما التاريخي ميلانو-زا، التي أغلقت أبوابها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014. المبنى مخصص بالكامل للترفيه ولا يحتوي أيًا من طوابقه على مكاتب. يوجد في الطوابق العليا فندقان بإجمالي 635 غرفة، والطوابق السفلية مخصصة للمرافق الترفيهية، بما في ذلك السينما والمسرح وقاعة للحفلات الموسيقية.

يوجد في الطابقين التاسع والعاشر، سينما 109 بريميوم شينجوكو، والذي أشرف ساكاموتو ريوئيتشي، على جودة الصوت في قاعاتها، وقد وافته المنية في شهر آذار (مارس). تحتوي السينما على ثماني شاشات وأكثر من 700 مقعد، وجميعها من المقاعد الفاخرة. وتحتوي إحدى القاعات على شاشات عرض أمامية وجانبية ملفوفة على اليمين واليسار. بالإضافة إلى ذلك، توجد قاعة أخرى تضم أجهزة عرض يمكنها تشغيل أشرطة الأفلام المسجلة بحجم 35 ملم. بدأ مهرجان العرض السينمائي بعرض سلسلة أفلام الأنيمى نيون جينيسيس إيفانجيليون المشهورة في جميع أنحاء العالم في 28 أبريل/ نيسان.



يهدف نظام إسكرين إكس المكون من ثلاث شاشات إلى توفير تجربة شيقة في سينما 109 بريميوم شينجوكو (حقوق الصورة لطوكيو كابوكيتشو)

قاعة شينجوكو كابوكي، تحتل الطابق الثاني من البرج على مساحة 1000متر مربع، مصممة وفقًا لطراز أجواء المهرجانات والأزقة اليابانية، ومضاءة بمصابيح السمك الذهبي الساطعة. تعكس هذه القاعة صورة من أجواء القرن العشرين لليابان، فهي مزينة بزخارف من مهرجانات نيبوتا ومهرجانات هاكاتا غيون ياماكاسا. وتقدم أيضًا مجموعة من المشروبات الكحولية إلى جانب المأكولات التقليدية الشعبية ”بي غورميت“ من جميع أنحاء البلاد، مثل أطباق الأرز والنوديلز والغيوزا والياكي-توري.

وعلى غير العادة بالنسبة لهذا النوع من المباني، فإن ساعات العمل تمتد تقريبًا ل 24 ساعة، من السادسة صباحًا حتى الخامسة صباح اليوم التالي. وهي محاولة تستحق الاهتمام، تماشيًا مع كابوكيتشو، المنطقة التي لا تنام.



التصميم الداخلي لقاعة شينجوكو كابوكي. يقدم على خشبة المسرح عروض طبول التايكو اليابانية وعروض أويران (موكب المحظيات) والقتال المسرحي، بالإضافة إلى الفاعليات الخاصة بالرسوم المتحركة الشهيرة (حقوق الصورة لهاماكوا ستايل)

فندق ملحق بمطار هانيدا مع أحواض الينابيع الساخنة

في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2010، تم افتتاح المدرج الرابع في مطار هانيدا مما زاد من قدرته الاستيعابية، وتم استئناف وصول الرحلات الدولية المنتظمة بعد 32 عامًا. وفي 31 يناير/كانون الثاني من نفس العام، تم افتتاح مجمع حديقة مطار هانيدا الجديد في المبنى رقم ثلاثة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من قربه من وسط طوكيو وتقدم الخدمة على مدار 24 ساعة.



تقع حديقة مطار هانيدا على بعد دقيقة واحدة سيرًا على الأقدام من خط كيكيو ومحطتي طوكيو مونوريل داخل المطار، وعلى بعد دقيقتين إلى ثلاث دقائق سيرًا على الأقدام من مدخل مبنى الركاب رقم 3 (حقوق الصورة لإدارة شركة سوميتومو للعقارات)

تدير شركة سوميتومو فودوسان للعقارات، المبنى المكون من 12 طابقًا. ويشغل فندق فيلا فونتين جميع طوابق المبنى ما عدا الطابق الأول، حيث يضم 1717 غرفة، وهو أحد أكبر الفنادق القريبة من المطارات في اليابان. يتميز الطابق الثاني عشر بالينابيع الساخنة الطبيعية الموجودة في الهواء الطلق حيث يمكنك الاستمتاع بإطلالة على جبل فوغي ومشاهدة الطائرات وهي تقلع وتهبط. هذا المرفق الذي يعمل على مدار 24 ساعة، مفتوح لنزلاء الفندق وغيرهم، يحتوي أيضًا على أربعة أنواع مختلفة من أحواض الاستحمام الداخلية، بما في ذلك الينابيع الساخنة الكربونية والجاكوزي وثلاثة أنواع من مراكز السبا ذات الأحجار الساخنة.



يحتوي إيزومي تينكو نو يو، على ينابيع ساخنة مع إطلالة مميزة، يتم الاستفادة من مياه الينابيع الطبيعية التي يتم ضخها من على بعد 1500 متر تحت الأرض (حقوق الصورة لإدارة سوميتومو فودوسان للعقارات)

يوجد في الطابقين الأول والثاني، منطقة تسوق بها 73 متجرًا. تباع في منطقة التسوق يابان بروميناد (منتزه اليابان) منتجات متخصصة بالثقافة اليابانية والتكنولوجيا، كما تضم متاجر هانيدا ساندو، الهدايا التذكارية من جميع أنحاء البلاد، وتحتوي مجموعة هانيدا، على منتجات مفيدة تجعل السفر أكثر راحة. هناك أيضًا قاعة طعام تتسع لـ 230 مقعدًا ومنطقة مطاعم، فضلاً عن محطة حافلات مغطاة تتيح الوصول إلى المدن الرئيسية والأماكن السياحية في جميع أنحاء اليابان.



يعطي منتزه اليابان شعورًا بالرحابة بفضل النوافذ الكبيرة التي تسمح بدخول الضوء. يوجد ممر يشبه المنتزه يربط مباشرة الطابق الأول ومنطقة القادمين في المبنى رقم 3، بفندق المطار (حقوق الصورة لإدارة شركة سوميتومو فودوسان للعقارات)



يبيع متجر فوكوي يوغاسا في مركز يابان بروميناد التجاري، المنتجات التي تقدم الحرف اليدوية الموجودة في محافظة فوكوي مثل المظلات المصنوعة يدويًا وإطارات النظارات (حقوق الصورة لإدارة شركة سوميتومو فودوسان للعقارات)

التشجيع لقضاء وقت أطول في محطة طوكيو

إذا كان مطار هانيدا هو البوابة إلى طوكيو عن طريق الجو، فإن محطة طوكيو هي المنفذ الأرضي. في 10 مارس/ آذار، تم الافتتاح الكبير لمجمع طوكيو ميدتاون يائسو، وهو مجمع يبلغ ارتفاعه 240 مترًا يجاور المحطة من الجانب الشرقي، ويتكون من 45 طابقًا فوق الأرض وأربعة طوابق تحت الأرض. وهو جزء من العلامة التجارية طوكيو ميدتاون، المملوكة لشركة ميتسوي فودوسان، أكبر شركة عقارات في اليابان، والتي لديها مراكز تسوق أخرى في روبونغي وهيبيا.



يقع طوكيو ميدتاون يائسو مقابل مخرج يائسو الجنوبي لمحطة طوكيو ويتصل مباشرةً الطابق الأول تحت الأرض بشارع التسوق يائتشيكا (حقوق الصورة لميتسوي فودوسان للعقارات)

يشغل فندق بولغاري طوكيو الطوابق العليا من المبنى، وهو فندق من تصميم العلامة التجارية الإيطالية المعروفة بمجوهراتها الراقية. تضم منطقة التسوق الموجودة في الطوابق السفلية الثلاثة الأولى 57 متجرًا، تشمل بعضًا من أفضل العلامات التجارية اليابانية والماركات الواعدة.

على سبيل المثال، تمتلك شركة هوسوو في كيوتو، التي تأسست عام 1688، صالة عرض تعرض أكثر من 200 نوع من المنسوجات التي تم إنتاجها بخبرة تزيد عن 1200 عام في الحرف اليدوية التقليدية، كما تعرض أيضًا مجموعة من الأدوات المنزلية والأثاث والقطع الفنية. وفي الوقت نفسه، تم افتتاح متجر تسوغارو فيدرو، أول متجر لشركة تبيع الأواني الزجاجية التقليدية من محافظة آؤموري؛ يتم إنتاج الزجاج الملون في درجات حرارة تصل إلى 1300 درجة مئوية.



حقائب الكيمونو المنسوجة التي تصنع من قماش نيشيغن-أوري والنعال متوفرة أيضًا في هوسوو طوكيو (حقوق الصورة لميتسوي فودوسان)

تحتوي منطقة استراحة يائسو العامة في الطابق الثاني، على قاعة طعام وطاولات قائمة للشرب. يُسمح بتناول الطعام في أي مكان داخل هذه المساحة.

يوجد من الطابق7 إلى الطابق 38، مكاتب. هذا هو أول مجمع مكاتب في اليابان يوفر روبوتات توصيل. يتم حجز خدماتهم عبر الهاتف الذكي، ويقوم الروبوت بنفسه بركوب المصعد لإجراء عملية التسليم.



تمت برمجة روبوتات التوصيل لتتجنب حوادث التصادم (© جيجي برس)

من المتوقع بأنه بحلول عام 2028، سيتم توسيع محطة الحافلات في الطابق الثاني تحت الأرض لتضم جميع المحطات السريعة المنتشرة حاليًا حول منطقة محطة طوكيو، مما يؤهلها لتصبح واحدة من أكبر المحطات على مستوى البلاد.

تسعى منطقة طوكيو ميدتاون يائسو، أن تصبح مركزًا سياحيًا، وذلك من خلال تشجيع القادمين ليس فقط على المرور عبر منطقة محطة طوكيو، ولكن على قضاء وقت أطول هنا.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 22 أبريل/ نيسان عام 2023 والترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تصميم برج طوكيو كابوكيتشو يصور المياه المتدفقة من النافورة. حقوق الصورة لطوكيو كابوكيشتو)