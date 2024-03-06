صناديق الطعام الفائزة بمسابقة أفضل بينتو يباع في محطات القطارات

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أقامت شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان مسابقة لأفضل وجبات تباع في صناديق طعام في محطاتها إيكيبين. وفاز بالجائزة الكبرى بينتو يحضره متجر هانازين بمحافظة أكيتا.

اختيار إيكيبين الفائز بالجائزة الكبرى

عندما أطلقت شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان مسابقة الجائزة الكبرى لصناديق الطعام (بينتو) التي تباع في المحطات ”إيكيبين“ عام 2012، ركزت على الوجبات من مناطق توهوكو وكانتو وكوشينئيتسو التي تصل إليها خطوط الشركة. تجتذب مسابقة ”إيكيبين أجي نو جين“ الآن وهي في عامها الثاني عشر مشاركات من مناطق بعيدة مثل هوكايدو في الشمال وكاغوشيما في الجنوب. ومن بين 59 نوعا من صناديق طعام المحطات التي شاركت في مسابقة عام 2023، كان 10 منها من خارج المنطقة التي تخدّمها الشركة. أجري استطلاع عبر الإنترنت في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2023 لتحديد الفائز، وقام 11 ألف شخص بالتصويت.

وحدد صندوق الطعام الفائز والذي منح لقب ”إيكيبين دايشوغون“ بناء على إجمالي أعلى الأصوات عبر الإنترنت في ثلاث خصائص هي ”المذاق“ و”طريقة التقديم“ و”التغليف“. أجري التقييم على مقياس مكون من أربع درجات، وبعد ذلك استخدمت المتوسطات لحساب إجمالي النقاط مع الأخذ في الاعتبار عدد الأصوات لكل صندوق طعام.

فاز بلقب إيكيبين لعام 2023 صندوق طعام من مدينة أوداتي بمحافظة أكيتا. يحتوي هذا الصندوق الذي ينتجه متجر هانازين لإعداد البينتو على دجاج وأرز بشكل رئيسي. وقد سمي ”هاتشيكو“ للاحتفال بذكرى مرور مئة عام على ميلاد الكلب المخلص في تلك المدينة وكذلك بمناسبة افتتاح مبنى محطة أوداتي الجديد على خط أوؤ الرئيسي. عمل متجر هانازين على إعادة صياغة منتجه المميز ”توريميشي بينتو“ من خلال استخدام مكونات مميزة من مدينة أوداتي، من بينها سلالة الدجاج المحلية ”هيناي جيدوري“ وصنف مدخن من فجل الدايكون المخلل المسمى ”إيبوريغاكّو“. وبهذا يكون متجر هانازين قد حقق فوزه الثالث في المسابقة حيث إنه فاز بالجائزة أيضا في عامي 2015 و2016.



صندوق الطعام الفائز بالجائزة الكبرى ”إيكيبين دايشوغون“: تشوكين هاتشيكو نو فوروساتو أوداتي توريميشي (بسعر 1350 ين). متوفر في سلسلة المتاجر الصغيرة ”نيودييز“ في محطتي أوداتي وآوموري (الصورة بإذن من شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان)

أما الجائزة الثانية فقد ذهبت إلى شينكينييا من يونيزاوا بمحافظة ياماغاتا. هذا البينتو الفائز هو نسخة بنكهة الكاري من طبق شينكينييا المكون بشكل رئيسي من لحم الأبقار وكان قد فاز بأول مسابقة إيكيبين في عام 2012. وحظي هذا البينتو بالإعجاب بسبب التوازن الدقيق بين غيو-سوبورو (لحم الأبقار المفروم المطهي في صلصة تاري) ولحم الأبقار المقلي المتبل مع الكاري والمرتب فوق طبقة من أرز دوماناكا من محافظة ياماغاتا.



صندوق الطعام الفائز بالجائزة الثانية ”إيكيبين فوكوشوغون“: غيونيكو دوماناكا كاري أجي (بسعر 1350 ين). متوفر في متاجر بيع البينتو ”إيكيبين ماتسوري غرانستا“ و ”إيكيبين أودوري غرانستا“ داخل محطة طوكيو و ”إيكيبين ماتسوري“ في محطة سينداي (الصورة بإذن من شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان)

وقد حصل صندوق الطعام ”أويتو سين نو تابي“ من صنع إيداياكين على جائزة أفضل مذاق. إن هذا الإيكيبين الذي يعود أصله إلى ماتسوموتو بمحافظة ناغانو محضر بهدفين وهما المحافظة على الصحة وطول العمر تكريما لقرية ماتسوكاوا الواقعة على خط أويتو والتي تتميز بأطول متوسط عمر متوقع للرجال في اليابان. ويتميز بمكونات محلية مطبوخة في مرق داشي. يرتب الطعام الخالي من أي إضافات صناعية بشكل مزخرف داخل صندوق على شكل لحاء الخيزران.



جائزة أفضل مذاق: أويتو سين نو تابي (بسعر 1350 ين). متوفر في متجر بيع البينتو ”شينانو نو كازي إيكيبين أزوسا“ في محطة ماتسوموتو (الصورة بإذن من شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان)

ذهبت جائزة أفضل طريقة تقديم إلى بينتو مصنوع من لحم الأبقار هو ”هيتاتشي غيو غيوبين“ المنتج من قبل شركة شيمادا فودز في ميتو بمحافظة إيباراكي. وهو يحتوي على كوروغي واغيو (البقر الأسود الياباني) بنكهة صلصة تيريأكي حلوة المذاق، كما يزين الطبق بقطعة بيض مسلوقة وكويا دوفو (توفو مجفف بالتجميد) ملفوفة برقاقة من يوبا.



جائزة أفضل طريقة تقديم: هيتاتشي غيو غيوبين (بسعر 1250 ين). متوفر في متاجر ”إيكيبين ماتسوري غرانستا“ في محطة طوكيو ومتاجر ”نيودييز“ في محطتي ميتو وكاتسوتا (الصورة بإذن من شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان)

حصل على جائزة أفضل تغليف ”إيتشيغو ناغاؤكا كيساكو بينتو“ المنتج من قبل شركة إيكيدايا في ناغاؤكا بمحافظة نييغاتا. يعرض الطعام داخل هذا البينتو على الطراز الكلاسيكي مجموعة متنوعة من أرز كوشيهيكاري المزروع في ناغاؤكا. وتتضمن الأصناف الجانبية الرئيسية كرات لحم الدجاج ”كاغورا نانبان“ وناغاؤكا كورويناري (توفو مقلي ومحشو بأرز السوشي) وباذنجان وزنجبيل مخلل في ميسو من متجر مخللات أُسّس عام 1831.



جائزة أفضل تغليف: إيتشيغو ناغاؤكا كيساكو بينتو (بسعر 1280 ين). متوفر في متجر بيع البينتو على رصيف جوئيتسو شينكانسين المتجه إلى طوكيو في محطة ناغاؤكا (الصورة بإذن من شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان)

أما إيكيبين الذي حصل على أكبر قدر من الإشادة كان تشيكين بينتو وهو من إنتاج خطوط سكك حديد شرق اليابان. وقد كان المفضل لفترة طويلة منذ إنتاجه لأول مرة في عام 1964، ويحتوي على كارآغي وأرز بنكهة الطماطم.



جائزة أكبر قدر من الإشادة: تشيكن بينتو (بسعر 900 ين). متوفر في متاجر بيع البينتو ”إيكيبين ماتسوري غرانستا“ في محطة طوكيو و”إيكيبينيا أومايمون إيكيوتي“ في محطة أومييا و”إيكيبينيا إيتاداكي“ في محطة شينجوكو (الصورة بإذن من شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان)

ومنحت جائزة الوافد الجديد لـ ”تسوكيمي نو كاماميشي“ من إنتاج شركة أوغينويا في أناكا بمحافظة غونما. تشتهر أوغينويا بوجبتها المميزة ”توجي نو كاماميشي“ التي تباع في محطات القطارات، حيث تحتوي هذه الوجبة على أرز كوشيهيكاري المطبوخ في وعاء”ماشيكوياكي“ الفخاري ويغطى بمكونات مختلفة. قام المتجر بصنع تسوكيمي بينتو حصريا من أجل المسابقة. اسم هذه الوجبة يعني ”رؤية القمر“ وهي ممارسة تقليدية في فصل الخريف، وتتميز الوجبة بمكونات موسمية مثل فطر مطبوخ على البخار وباذنجان ويقطين ترتب فوق طبقة من الأرز الممزوج بالفطر. يتوسط تلك المكونات صفار بيض متبل ليمثل القمر ويجمّل المظهر.



جائزة أويجين شو للوافد الجديد: تسوكيمي نو كاماميشي (بسعر 1800 ين) (الصورة بإذن من شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان)

فيما يلي قائمة بوجبات إيكيبين أخرى حازت على جوائز.

الجوائز المحلية

شمالي توهوكو: آوموري نو زييتاكو بينتو (بسعر 1550 ين) من إنتاج ميساوايا بمحافظة آوموري.

جنوبي توهوكو: فوكوشيماجي أوتونا نو أكيغوهان (بسعر 1100 ين) من إنتاج فوكوماميا بمحافظة فوكوشيما.

كوشينئيتسو: نبيذ كوشو هامبورغ بينتو (بسعر 1500 ين) من إنتاج ماروماسا بمحافظة ياماناشي.

شمالي كانتو: ميبو نو سابي كان (بسعر 1000 ين) من إنتاج ماتسونويا بمحافظة توتشيغي.

جنوبي كانتو: أوسيكيهان بينتو (بسعر 1050 ين) من إنتاج شركة كييوكين بمحافظة كاناغاوا.

جائزة إيكيبينيا ماتسوري الخاصة

حازت بعض إيكيبين على إشادات شرفية وهي ”هيروشيما كاكي زوكوشي“ (بسعر 1380 ين)، بينتو مصنوع من المحار من إنتاج شركة هيروشيما إيكيبينتو بمحافظة هيروشيما و”زوواي كاني كايزن غوزين“ (بسعر 1380 ين)، إيكيبين يحتوي على سرطان البحر الثلجي ومأكولات بحرية أخرى ينتجه متجر تاتشيؤري شوكاي بمحطة أساهيكاوا بمحافظة هوكايدو.



ستعرض وجبات إيكيبين الحائزة على جوائز للبيع في فرع متجر ”إيكيبين ماتسوري غرانستا“ بطوكيو في محطة طوكيو لفترة محدودة (الصورة بإذن من شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: صناديق طعام تباع في محطات قطارات قد فازت بمسابقة الجائزة الكبرى ”إيكيبين أجي نو جين“ لعام 2023 التي نظمتها شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان. الفائز بالمركز الأول تشوكين هاتشيكو نو فوروساتو أوداتي توريميشي (يسار) من متجر هانازين والحاصل على المركز الثاني غيونيكو دوماناكا كاري أجي من شينكينيا (النص من قبل Nippon.com، الصور بإذن من شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان)