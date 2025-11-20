أبطال النظافة: اليابان تتوج بكأس العالم سبوغومي 2025

اليابان في صورة

حقق فريق ياباني إنجازًا غير مألوف بفوزه بالمركز الأول في بطولة كأس العالم سبوغومي 2025 في طوكيو، وهي مسابقة عالمية من نوع خاص تتنافس فيها الفرق ليس على تسجيل الأهداف، بل على جمع أكبر قدر ممكن من القمامة. هكذا تحوّل تنظيف الشوارع إلى رياضة تنافسية تجمع بين روح اللعب وحماية البيئة، وتضع اليابان في صدارة العالم… هذه المرة في ميدان النظافة.

تنظيف الكوكب من خلال الرياضة

تحت شعار «جمع القمامة رياضة»، أُقيمت نهائيات كأس العالم لـ«سبوغومي» 2025 في قلب شيبويا بطوكيو يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بتنظيم من مؤسسة نيبون. «سبوغومي» – مزيج ياباني بين كلمتي «سبورتس» (رياضة) و«غومي» (قمامة) – هي رياضة تنافسية تجمع فرقاً من ثلاثة أشخاص يتسابقون خلال وقت محدد لجمع أكبر كمية من النفايات، مع احتساب النقاط حسب الوزن ونوع القمامة وصعوبة موقعها.

بعد النسخة الافتتاحية عام 2023 التي شهدت مشاركة 21 دولة، جذبت بطولة 2025 فرقاً من 33 دولة عبر ست قارات، ضمّت 99 متسابقاً تنافسوا في شوارع شيبويا الشهيرة، من معبر «سكرامبل كروسينغ» الأيقوني إلى شارع أوموتيساندو الفاخر.

توّج الفريق الياباني «سمايل ستوري» بلقب بطل العالم، بعد أن احتل المركز الثاني في النسخة السابقة خلف فريق بريطاني. الثلاثي من محافظة نيغاتا، الذين يتطوعون بانتظام في تنظيف السواحل، تأهلوا أولاً عبر تصفيات المحافظة، ثم سيطروا على البطولة الوطنية التي جمعت 47 فريقاً إقليمياً، ليحرزوا لقبهم الوطني الثاني على التوالي، وأخيراً اللقب العالمي. احتفل الأبطال بتواضع مميز، قائلين: «من تنافسنا معهم اليوم ليسوا خصوماً، بل زملاء في فريق واحد كبير. كلما انضم إلينا شخص جديد في جمع القمامة، خطوة بخطوة، تصبح الأرض أنظف». وخلال التصفيات المحلية والدولية جميعها، جمع 8502 مشارك ما يزيد عن 22.5 طن من النفايات.

يتبنى «سبوغومي» شعار «أكثر رياضة صديقة للبيئة في العالم»؛ فهي رياضة مفتوحة للجميع بغض النظر عن العمر أو الجنس أو اللياقة البدنية. ومع أن 80% من النفايات البحرية تنشأ في المدن، تؤكد الفعالية أهمية التنظيف المجتمعي في الحد من التلوث.

اختتم كينيتشي ماميتسوكا، عضو مجلس إدارة اتحاد سبوجومي، الحدث قائلاً: «نحن جميعاً نرتبط ببحر واحد ونتشارك مستقبلاً واحداً. إذا حمل كل مشارك تجربة اليوم إلى وطنه، يمكننا معاً تحويل جمع النفايات إلى حركة عالمية حقيقية». وأعلن الاتحاد عن طموحه لتوسيع المشاركة أكثر، تمهيداً للنسخة الثالثة من كأس العالم بعد عامين، ليصبح «سبوجومي» ظاهرة بيئية رياضية عابرة للقارات.



تنافس لاعبون من جميع أنحاء العالم في منافسة ودية. (© Nippon.com)



خلال حفل الافتتاح، سار الرياضيون بقيادة لاعبي الأدوار التنكرية، مصحوبين بعروض أوركسترالية لموسيقى الأنمي وألعاب الفيديو. (© Nippon.com)



امتدت ”ساحة المعركة“ عبر محطة شيبويا، وأوموتيساندو، ومناطق أخرى مزدحمة في وسط المدينة، حيث شقت الفرق طريقها بين الحشود لجمع النفايات. (© Nippon.com)



جاب المتسابقون الشوارع الخلفية وزوايا الطرق، كاشفين عن أكوام من القمامة المخفية في المناطق النائية من المدينة. الاستراتيجية هي أساس هذه المسابقة. (© Nippon.com)



حتى في خضم المنافسة، ابتسموا للكاميرا. (© Nippon.com)



فاز فريق اليابان باللقب بعد جمع 74.76 كيلوغرامًا من النفايات و7210 نقاط. (© Nippon.com)



حصل فريق ألمانيا (على اليسار) على المركز الثاني، يليه فريق المغرب في المركز الثالث. (© Nippon.com)



في المجموع، تم جمع 879 كيلوغرامًا من القمامة خلال المسابقة التي استمرت 90 دقيقة. (© Nippon.com)

(نُشر في الأصل باللغة اليابانية. التقرير والنص والصور من إعداد Nippon.com. صورة العنوان الرئيسي: المشاركون في كأس العالم 2025 في سبوغومي يلتقطون صورة جماعية. © Nippon.com)