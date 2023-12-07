أهم أحداث شهر نوفمبر 2023 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

موافقة الحكومة اليابانية على حزمة تحفيزية بقيمة 17 تريليون ين، واختيار أوتاني شوهي كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي للبيسبول للمرة الثانية، كانت من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

1

هيئة التنظيم النووي توافق على تمديد العمر التشغيلي لمفاعلين في محطة سينداي للطاقة النووية في محافظة كاغوشيما، التي تديرها شركة كيوشو للطاقة الكهربائية. ويمكن الآن للمفاعلين، اللذين كانا يقتربان من نهاية مدة تشغيلهما البالغة 40 عامًا، العمل لمدة 20 عامًا أخرى، ليصبحا المفاعلين اليابانيين الخامس والسادس اللذين يظلان قيد الاستخدام لأكثر من 40 عامًا.

2

مجلس الوزراء الياباني يوافق على حزمة من التدابير الاقتصادية بقيمة 17 تريليون ين، بما في ذلك المدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض وتخفيضات مؤقتة في ضريبة الدخل والإقامة.

3

رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يقوم بزيارة الفلبين ويلتقي بالرئيس فرديناند ماركوس الابن. وفيها تم عقد اتفاقية دفاعية جديدة، ستقدم اليابان للفلبين من خلالها أنظمة رادار للمراقبة الساحلية.



رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ (على اليسار) مع الرئيس فرديناند ماركوس الابن في مانيلا في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. (© جيجي برس/ أ إف ب)

5

فريق الدوري المركزي للبيسبول هانشين تايغرز يفوز على فريق أوريكس بافالوز بنتيجة 7-1 ، ليحقق بذلك فوزه الرابع في بطولة ”جابان سيريس“ 2023. وهو لقبهم الثاني في هذه البطولة، بعد 38 عامًا من فوزهم الأول في عام 1985.

7

تاناكا توميهيرو رئيس الفرع الياباني لكنيسة التوحيد يأسف في أحد المؤتمرات الصحفية، عن الوضع الذي وصل فيه الأمر لمطالبة الأتباع والأتباع السابقون بإعادة التبرعات، لكنه ينفي أي تورط تنظيمي في التماس الأموال بشكل غير مناسب. وأعلن عن خطط للكنيسة لإيداع ما يصل إلى 10 مليارات ين لدى الحكومة لدفع تعويضات لأتباعها السابقين.

بدء اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو. وفي الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق الوزراء على دعم الوقف الإنساني للقتال في غزة بين إسرائيل وحماس، مشيرين إلى أن هناك حاجة لمنع تدهور الأوضاع أكثر من ذلك.

10

وفاة هوسودا هيرويوكي، رئيس مجلس النواب السابق، عن عمر يناهز 79 عاما. وهو الذي كان قد استقال من منصبه الشهر الماضي بسبب اعتلال صحته.

13

استقالة كاندا كينجي وزير الدولة الياباني للشؤون المالية من الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد تقرير أفاد بأن شركته فشلت في دفع الضرائب وتم الاستيلاء على بعض أصولها.

14

كوبا كينشي، رئيس شركة ”تاكارازوكا رفيو“ المسرحية، يعلن أنه سيستقيل من منصبه في الأول من ديسمبر/ كانون الأول بعد صدور تقرير يتعلق بوفاة إحدى ممثلات الشركة. ويعتذر عن الاستنتاجات التي خلُصت إلى أنها تعرضت للعمل المفرط، لكنه ينفي مزاعم التنمر، والتي لم يجد التقرير أي دليل عليها.

15

مكتب مجلس الوزراء ينشر بيانات أولية تظهر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بمعدل سنوي قدره 2,1% في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2023، في أول نمو سلبي خلال ثلاثة أرباع، حيث أثر ارتفاع الأسعار على الإنفاق الاستهلاكي.

وفاة إيكيدا ديساكو، الرئيس الفخري لمنظمة سوكا غاكاي البوذية، عن عمر يناهز 95 عامًا. وكان قد أصبح مؤثرًا في السياسة بعد تأسيس حزب كوميتو في عام 1964، وأطلق منظمة سوكا غاكاي الدولية في عام 1975، بصفته رئيسًا لها بنفسه.



إيكيدا دايساكو، الرئيس الفخري لشركة سوكا غاكاي، في مايو/أيار 2008. جيجي برس.

16

رئيس الوزراء كيشيدا يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو، ويطلب منه رفع الحظر الصيني على استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد إطلاق مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية. وهذه هي الزيارة الأولى للزعيمين بعد مرور عام على آخر لقاء بينهما.



رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ (على اليسار) يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. (© رويترز)

17

اختيار أوتاني شوهي من فريق لوس أنجلوس إنجيلز بالإجماع كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي للبيسبول للمرة الثانية. وكان قد حصل على الجائزة لأول مرة في عام 2021.

ممثل فن الكابوكي إيتشيكاوا إينوسوكي يتلقى حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في محكمة دائرة طوكيو لمساعدة والديه على الانتحار.

20

فريق من المحامين ينشر نتائج استطلاع حول سوء معاملة الاطفال للجيل الثاني من شهود يهوه (طائفة مسيحية ذات معتقدات لا ثالوثية). ووجدت أن 80% من المشاركين أجبروا على حمل بطاقة تفيد أنهم سيرفضون عمليات نقل الدم.

21

الحكومة تطلق نظام الإنذار ”جي- آلارت“ في أوكيناوا، لدعوة السكان إلى الاحتماء، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب. ويعتقد أن الصاروخ مر فوق أوكيناوا، وقد هبط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان دون التسبب في أضرار للسفن.

23

المحكمة العليا في سيول تلغي قرار المحكمة الأدنى درجة وتأمر الحكومة اليابانية بدفع تعويضات لنساء المتعة السابقات وأقاربهن.

24

إحدى اللجان الحكومية تقترح من حيث المبدأ السماح للعمال الأجانب في نظام الاستبدال المقرر لبرنامج المتدربين الفنيين بتغيير جهة العمل بعد عام واحد. وسيعطي النظام الجديد الأولوية لتأمين العمالة ويستخدم كلمة ”عامل“ بدلاً من ”متدرب“.

افتتاح مجمع أزابوداي هيلز متعدد الاستخدامات في وسط طوكيو. وفيه أصبحت ناطحة السحاب المركزية لبرج موري جي بي أطول مبنى في اليابان بارتفاع 330 مترًا، متجاوزة مبنى ”أبينو هاروكاس“ الذي يبلغ ارتفاعه 300 مترًا في أوساكا.



برج موري جي بي الذي يبلغ ارتفاعه 330 مترًا. (© Nippon.com)

25

في إطار الدوري الياباني لمباريات كرة القدم، فريق فيسيل كوبي يحقق الفوز على فريق ناغويا غرامبوس 2-1 ليضمن بذلك لقبه الأول على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى.

27

شركة (إل واي) تعلن أن 440 ألف عنصر من المعلومات الشخصية بخصوص مستخدمي تطبيق ”لاين“ ربما قد تم تسريبها بعد إحدى الهجمات الإلكترونية.

29

تحطم طائرة نقل أمريكية من طراز أوسبري قبالة ساحل جزيرة ياكوشيما في محافظة كاغوشيما. في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد تم تأكيد وفاة أحد أفراد طاقمها.

البرلمان الياباني يوافق على ميزانية تكميلية بقيمة 13.2 تريليون ين للعام المالي 2023 لتعزيز الاقتصاد. ويتم تمويلها جزئيًا من خلال إصدار سندات حكومية يابانية بقيمة 8.9 تريليون ين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: أوتاني شوهي أثناء إجراء مقابلة بصحبة كلبه بعد اختياره كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي، © كيودو، وصورة طبعة إضافية من إحدى الصحف تنقل خبر اختياره، © جيجي برس)