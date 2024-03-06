أهم أحداث شهر فبراير 2024 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

سعر إغلاق قياسي جديد لمؤشر نيكّي للمرة الأولى منذ عام 1989، ووفاة الملحن الكبير أوزاوا سيجي، كانت من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر فبراير/ شباط 2024.

1

كاكيزاوا ميتو يستقيل من منصبه كنائب في مجلس النواب بعد توجيه اتهامات له بشراء الأصوات في انتخابات أبريل/ نيسان 2023 لمنصب عمدة مدينة كوتو في طوكيو.

6

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تنشر إحصاءات شهرية تُظهر أن الأجور الحقيقية التي تعكس آثار تغيرات الأسعار قد انخفضت بنسبة 2,5٪ على أساس سنوي في عام 2023. وكان هذا هو الانخفاض الثاني على التوالي على أساس سنوي.

وفاة قائد الأوركسترا الشهير أوزاوا سيجي عن عمر يناهز 88 عامًا. وقد كان رائدًا في عالم الموسيقى الكلاسيكية في اليابان، وكان معروفًا بعمله كقائد موسيقى لأوركسترا بوسطن السيمفوني ودار الأوبرا في فيينا.



أوزاوا سيجي يقود الأوركسترا في حفل رأس السنة الموسيقية في فيينا عام 2002. (© رويترز)

7

وفاة أكاماتسو ريوكو، التي كان لها دور فعّال في إقرار قانون تكافؤ فرص العمل بصفتها رئيسة لمكتب المرأة في وزارة العمل، عن عمر يناهز 94 عامًا. كما شغلت منصب وزيرة التعليم والعلوم والرياضة والثقافة.

8

فوجي سوتا يفوز ببطولة (أوشو شوغي) للشوغي أو الشطرنج الياباني، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا بفوزه بـ 20 لقبًا متتاليًا.

11

منتخب اليابان لكرة السلة للسيدات يضمن تأهله إلى أولمبياد باريس بفوزه على كندا 86-82 في التصفيات المؤهلة في المجر.

13

دراسة استقصائية لأعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي كشفت أن 85 (منهم 82 مشرعًا حاليًا) فشلوا في الإبلاغ بشكل صحيح عن الأموال السياسية التي تصل إلى 580 مليون ين.

15

مكتب مجلس الوزراء ينشر أرقاما تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان بلغ 591,5 تريليون ين، أو 4,21 تريليون دولار، في عام 2023. وهذا يعني تراجعها إلى المركز الرابع في الترتيب العالمي خلف ألمانيا، التي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 4,46 تريليون دولار.

ساساكي رينتارو، الذي حقق رقمًا قياسيًا بـ 140 ضربة (هوم رن) خلال مسيرته في لعبة البيسبول في المدرسة الثانوية، يقرر الذهاب إلى جامعة ستانفورد.

17

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تطلق بنجاح صاروخها من الجيل التالي إتش-3 إلى المدار الفضائي من مركز تانيغاشيما الفضائي في محاولتها الثانية.



الصاروخ إتش-3 ينطلق من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما. (© جيجي برس)

18

فيلم ˮالصبي ومالك الحزين“ للمخرج ميازاكي هايأو يفوز بجائزتي أفضل شخصيات كرتونية وأفضل قصة مصورة في الحفل السنوي لتوزيع جوائز ˮآني“ التي تمنح تقديرًا للتميز في عالم صناعة الرسوم المتحركة.



مشهد من فيلم الصبي والمالك الحزين. (© 2023 ستوديو غيبلي)

19

في المؤتمر الياباني الأوكراني لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار، أصدرت حكومتا البلدين بياناً مشتركاً تتعهد فيه اليابان بتقديم الدعم اللازم على المدى الطويل لتأمين الاستقرار الاقتصادي. وقد قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ أن تعزيز إعادة البناء الاقتصادي في أوكرانيا هو استثمار في المستقبل.



رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال (على اليسار) ورئيس الوزراء كيشيدا خلال فعاليات المؤتمر في طوكيو. (© رويترز)

22

مؤشر نيكّي يرتفع ليغلق عند 39,098.68 نقطة مسجلًا مستوى قياسيًا للمرة الأولى منذ سعر إغلاقه عند 38,915.87 نقطة في 29 ديسمبر/ كانون الأول عام 1989.

23

الإمبراطور ناروهيتو يبلغ عامه الـ 64. وقد أعرب في خطاب عيد ميلاده عن تعاطفه مع ضحايا زلزال شبه جزيرة نوتو.25

شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات تقيم حفل افتتاح أول مصنع لها على أرض اليابان في مدينة كيكويو بمحافظة كوماموتو. وستبدأ في تصنيع أشباه الموصلات للهواتف الذكية والسيارات بحلول نهاية العام.



الإمبراطور ناروهيتو (على اليسار)، والإمبراطورة ماساكو (في الوسط)، والأميرة آيكو يلوحون للمهنئين في القصر الإمبراطوري. (© رويترز)

25

شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات تقيم حفل افتتاح أول مصنع لها على أرض اليابان في مدينة كيكويو بمحافظة كوماموتو. وستبدأ في تصنيع أشباه الموصلات للهواتف الذكية والسيارات بحلول نهاية العام.

عروض التصوير الإسقاطي تبدأ فعالياتها على مبنى المقر الرئيسي لحكومة مدينة طوكيو في حي شينجوكو، وقد تم الاعتراف به من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أكبر عرض من نوعه في العالم على مبنى. وتعرض خمسة عروض ضوئية كل مساء، حيث يبدء العرض الأول في الساعة 7:00 ويتنهي بالأخير في الساعة 9:00، حتى نهاية أبريل/ نيسان.

29

المجلس التداولي بمجلس النواب المعني بالمعايير الأخلاقية السياسية يبدء جلسات الاستماع بشأن فضيحة عمولات جمع التبرعات للحزب الليبرالي الديمقراطي. وقد ظهر رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ وأعلن اعتذاره عن الفضيحة، قائلاً إنه لن يقيم حفلات لجمع التبرعات خلال فترة رئاسته للوزراء.

نجم لوس أنغلوس دودجرز أوهتاني شوهي يعلن عبر حسابه على إنستغرام زواجه من شريكته اليابانية.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: المشيعون يقدمون تعازيهم لقائد الأوركسترا أوزاوا سيجي في مدينة ماتسوموتو بمحافظة ناغانو، في 10 فبراير/ شباط 2024. © كيودو نيوز)