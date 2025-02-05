أهم أحداث شهر يناير 2025 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

الرئيس الأمريكي جو بايدن يحول دون بيع شركة ”يو إس ستيل“ لشركة ”نيبون ستيل“، وانضمام سوزوكي إيتشيرو إلى قاعة مشاهير البيسبول الوطنية الأمريكية. إليكم أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025.

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يحول دون بيع شركة ”يو إس ستيل“ إلى شركة ”نيبون ستيل“، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي السادس من يناير/كانون الثاني، رفعت الشركتان دعوى قضائية ضد بايدن وطالبتا بإلغاء قراره.

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وفاة إيتؤكا توميكو، أكبر شخص معمر في العالم، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2024 عن عمر يناهز 116 عاما.

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ماتسوياما هيديكي يفوز بالبطولة الافتتاحية لبطولة ”بي جي إيه“ للغولف في هاواي، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث أنهى جميع الجولات الـ 72 بمجموع ضربات أقل من المعدل القياسي بواقع 35 ضربة أقل. وهذا هو انتصاره الحادي عشر في بطولة ”بي جي إيه“ خلال مسيرته.

بيع سمكة تونة ذات زعانف زرقاء من منطقة أوما بمحافظة آوموري مقابل 207 ملايين ين في مزاد رأس السنة في سوق الأسماك في تويوسو. وهذا هو ثاني أعلى سعر على الإطلاق.

المسلسل الملحمي ”شوغون“ يفوز بأربع جوائز في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، بما في ذلك أفضل مسلسل درامي وجوائز التمثيل لـ سانادا هيرويوكي وآنا ساواي وأسانو تادانوبو.



من اليسار، نجوم مسلسل ”شوغون“ كوزمو جارفيس وآنا ساواي وسانادا هيرويوكي وأسانو تادانوبو يصطفون لالتقاط صورة تذكارية في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في 5 يناير/كانون الثاني 2025. (© إيميج سبيس/ سيبا يو إس إيه عبر رويترز كونيكت)

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في اجتماعهم مع رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو، دعا ثمانية أعضاء من منظمة نيهون هيدانكيو، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2024، إلى بذل جهود ملموسة للقضاء على الأسلحة النووية.

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وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تعلن أن عدد حالات الأنفلونزا الأسبوعية، بناءً على تقارير من 5,000 مؤسسة طبية مخصصة في جميع أنحاء البلاد، بلغ أعلى مستوى قياسي خلال الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر/كانون الأول 2024، بمتوسط 64,39 حالة لكل مؤسسة.

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شرطة طوكيو تعتقل إيواموتو كينوكو، المستشارة السابقة لجامعة طوكيو الطبية للسيدات، للاشتباه في خرق الثقة بسبب دفع مبالغ غير قانونية تزيد عن 100 مليون ين فيما يتعلق ببناء مبنى مدرسي جديد.

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شرطة طوكيو تعتقل الموظفة السابقة في بنك ميتسوبيشي يو إف جي، إمامورا يوكاري، للاشتباه في سرقتها 20 كيلوغراماً من سبائك الذهب بقيمة 260 مليون ين. ويُعتقد أن إجمالي الأضرار المالية الناجمة عن أنشطة إمامورا تصل إلى 1.7 مليار ين.

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حامل لقب الـ يوكوزونا ”تيرونوفوجي“ يعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة في رياضة السومو فاز فيها بعشر بطولات، حيث أن إصابته بمرض السكري وغيرها من الإصابات التي يعاني منها جعلت من المستحيل عليه الاستمرار. وقد أكمل 8 بطولات فقط من أصل 21 بطولة خاضها منذ أن أصبح برتبة يوكوزونا.

ممثلو الادعاء في طوكيو يصدروا لائحة اتهام موجزة لأحد المحاسبين من مجموعة الحزب الليبرالي الديمقراطي في جمعية طوكيو لفشله في الإبلاغ عن 35 مليون ين من الدخل من حفلات جمع التبرعات وغيرها من المناسبات. وفي 23 يناير/ كانون الثاني، قالت المجموعة إن 26 من أعضائها سيصححون تقارير أموالهم.

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بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم السابق، وزير الخارجية إيوايا تاكيشي يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن. واتفقا على تعميق العلاقات وترتيب قمة بين رئيس الوزراء إيشيبا والرئيس ترامب في أقرب وقت ممكن.



وزير الخارجية الياباني إيوايا تاكيشي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن في 21 يناير/ كانون الثاني 2025. (© إيه إف بي/ جيجي برس)

سوزوكي إيتشيرو يصبح أول لاعب آسيوي يتم ضمه إلى قاعة مشاهير البيسبول الوطنية الأمريكية. وكان يحتاج إلى صوت واحد ليصبح ثاني لاعب يتم ضمه إلى القاعة بالإجماع.

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رامي الكرات ساساكي روكي، الذي قدم مباراة مثالية ضمن مبارايات البيسبول الاحترافية اليابانية عام 2022، يترك فريق شيبا لوتي مارينرز للانضمام إلى فريق لوس أنجلوس دودجرز بعقد في مع الفريق الرديف.

رجل يهاجم بسكين ثلاثة أشخاص في محطة ناغانو، مما أسفر عن مقتل أحدهم. وفي 26 يناير/ كانون الثاني، ألقت شرطة ناغانو القبض على المهاجم المشتبه به.

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عضو فرقة ”سماب“ السابق ”ناكاي ماساهيرو“ يعلن اعتزاله عالم الاستعراض، بعد فضيحة تتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم. وقد بدأ ”تلفزيون فوجي“ تحقيقًا من قبل طرف ثالث فيما يتعلق بالواقعة. وفي 27 يناير/ كانون الثاني، استقال رئيس ”تلفزيون فوجي“ ميناتو كويتشي ورئيس مجلس الإدارة كانو شوجي من مناصبهم.

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بنك اليابان في اجتماعه للسياسات يقرر رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل من 0,25% إلى 0,5%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

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مصارع السومو من الأصول المنغولية ”هوشوريو“ يفوز بلقبه الرئيسي الثاني في بطولة العام الجديد. وفي 29 يناير/كانون الأول، تمت ترقيته إلى رتبة يوكوزونا.

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تم الانتهاء من عقوبة الإعدام بحق أوبا شينجي بعد سحب استئنافه المتعلق بالهجوم المتعمد على استوديو كيوتو للرسوم المتحركة في عام 2019 والذي أسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة 32 آخرين.

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لجنة الميزانية في مجلس النواب تصوت على استدعاء المحاسب السابق لفصيل شينزو آبي للإدلاء بشهادته بشأن فضيحة الأموال السرية في الحزب الليبرالي الديمقراطي. وقد حظيت هذه الخطوة بدعم أحزاب المعارضة، فيما عارضها الحزب الليبرالي الديمقراطي وانسحب على إثرها أعضاء حزب كوميتو قبل التصويت. وهذا هو أول تصويت غير إجماعي لاستدعاء فرد للإدلاء بشهادته منذ 51 عامًا.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: من اليسار، يقف سوزوكي إيتشيرو مع سي سي ساباثيا وبيلي واغنر في صورة تذكارية في 23 يناير/ كانون الثاني 2025، بمناسبة انضمامهم لقاعة مشاهير البيسبول الوطنية الأمريكية في كوبرستاون، نيويورك. © كيودو)