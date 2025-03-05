أهم أحداث شهر فبراير 2025 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

من تعثر مفاوضات الاندماج بين اثنتين من كبرى شركات السيارات اليابانية، إلى عواصف ثلجية غطت معظم أنحاء البلاد، وصولًا إلى حرائق الغابات التي اجتاحت محافظة إيواتي—شهد شهر فبراير/ شباط 2025 سلسلة من الأحداث البارزة التي تركت أثرها على المشهد الياباني. إليكم أبرز المستجدات التي شكلت عناوين الأخبار خلال هذا الشهر.

2

اليابان تطلق بنجاح صاروخها الخامس من طراز ”إتش-3“، حاملاً قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع من طراز (ميتشيبيكي)، والذي سيصبح جزءًا من النسخة اليابانية من نظام تحديد المواقع العالمي الأمريكي. وهذا هو الإطلاق الرابع الناجح على التوالي لصاروخ ”إتش-3“.

3

مجموعة سوفت بانك وشركة ”أوبن إيه آي“ تتقفان على إنشاء مشروع مشترك يهدف إلى تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للشركات في اليابان.



الرئيس التنفيذي لشركة (أوبن إيه آي) سام ألتمان (على اليسار) يصافح رئيس مجلس إدارة سوفت بانك والرئيس التنفيذي سون ماسايوشي في طوكيو في 3 فبراير/ شباط 2025. (© جيجي برس)

4

منطقة جنوب شرق هوكايدو تشهد تساقط للثلوج بشكل قياسي، بما في ذلك 1,2 متر من الثلوج في مدينة أوبيهيرو على مدار 12 ساعة حتى الساعة التاسعة من صباح يوم 4 فبراير/ شباط. وقد نجم عن تساقط الثلوج في جميع أنحاء اليابان وفاة 12 شخص في الفترة من 4 إلى 12 فبراير/ شباط، بخلاف تلك الناجمة عن حوادث المرور.

6

رئيس شركة نيسان ”أوشيدا ماكوتو“ يخبر رئيس شركة هوندا ”ميبي توشيهيرو“ أن شركته ستنسحب من المحادثات بشأن اندماج محتمل بين شركتي صناعة السيارات. وفي 13 فبراير/ شباط، بعد شهر ونصف من بدء المحادثات، أعلنت شركتي هوندا ونيسان رسميًا انهيار محادثات الاندماج الذي كان متوقع حدوثه بين الشركتين.

الحكومة تقرر عدم الاستئناف ضد حكم المحكمة الذي رفض قرار وزارة المالية بعدم الكشف عن الوثائق المتعلقة ببيع الأراضي المملوكة للدولة لشركة تشغيل المدارس ”موريتومو غاكوئن“. كما أكدت وجود الوثائق، بعد دعوات للإفراج عنها من قبل زوجة أحد المسؤولين العموميين الذي كان قد أقدم على الانتحار بعد أن أُمر بتزويرها.

7

رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وتعهد بزيادة استثمارات اليابان في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب ذلك، قال ترامب عن خطة شركة نيبون ستيل لشراء شركة يو إس ستيل بأن الشركة اليابانية ستستثمر بكثافة في الشركة الأمريكية، لكنها لن تشتريها.



رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو (على اليسار) يصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 7 فبراير/ شباط 2025. (© جيجي برس)

10

الرئيس ترامب يوقع على أمر تنفيذي لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الفولاذ والألمنيوم، وهو الأمر الذي من المقرر أن يؤثر على الشركات اليابانية.

11

وزارة الخارجية الصينية تعلن أنها أزالت عوامة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان حول جزر سينكاكو. وقد دعت اليابان مرارًا وتكرارًا إلى إزالة العوامة التي قامت الصين بتثبيتها في يوليو/ تموز 2023.

14

وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية تعلن أنها ستفرج عن مخزونها من الأرز لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب. ومن المقرر أن يظهر الأرز في المتاجر بحلول أواخر مارس/ آذار على أقرب تقدير.

15

الشرطة التايلاندية تعلن أنها احتجزت صبيًا يابانيًا يبلغ من العمر 16 عامًا في الحجز الوقائي، حيث تم إجباره على العمل لصالح عصابة احتيال دولية عبر الحدود في بلدة مياوادي في ميانمار. وقال إن هناك ما يصل إلى 10 يابانيين آخرين يعملون في نفس المكان.

وفاة أريموتو أكيهيرو - والد أريموتو كيكو، التي تم اختطافها إلى كوريا الشمالية في عام 1983 عندما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا - عن عمر يناهز 96 عامًا. وأصبحت يوكوتا ساكي (89 عامًا)، والدة يوكوتا ميغومي، الوالدة الوحيدة الباقية على قيد الحياة لأحد المختطفين.

16

يامانيشي توشيكازو يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في المشي لمسافة 20 كيلومترا في ساعة و16 دقيقة و10 ثوان، حيث فاز بالبطولة الوطنية في مدينة كوبي.

17

الأرقام الأولية التي نشرها مكتب مجلس الوزراء تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان ارتفع بنسبة 2,9% إلى 609,3 تريليون ين في عام 2024، متجاوزًا 600 تريليون ين لأول مرة. وكان هذا هو العام الرابع على التوالي من النمو.

18

مجلس الوزراء يقر خطة أساسية جديدة للطاقة تستهدف توفير ما بين 40% و50% من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2040. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع مصادر الطاقة المتجددة كأكبر مصدر للطاقة. وتحدد الخطة إمدادات الطاقة النووية بنحو 20%.

19

محكمة منطقة واكاياما تقضي بالحكم على كيمورا ريوجي بالسجن لمدة 10 سنوات لإلقائه مادة متفجرة على رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو أثناء إلقائه خطابًا في أبريل/ نيسان 2023.

فريق البيسبول الياباني للمحترفين ”ياكولت سوالوز“ يعلن عن وفاة أحد أعضاء طاقم الفريق الذي كان يقوم بدور شخصية تميمة الفريق ”تسوباكورو“ بسبب المرض. وطالما كانت التميمة تشكل عنصرًا أساسيًا في الفريق، حيث احتفلت بمرور ثلاثين عامًا على ظهورها في الملاعب في عام 2024.



التميمة ”تسوباكورو“ في أحد المؤتمرات الصحفية الذي عُقد في 28 يناير/ كانون الثاني في ملعب ميجي جينغو في طوكيو، مع أؤكي نوريتشيكا، المستشار الخاص للمدير العام لنادي سوالوز. (© جيجي برس)

20

اختيار الممثلة ”آنا ساواي“ ضمن نساء العام من قبل مجلة تايم بعد دورها البارز في الدراما الملحمية شوغون، والتي نالت عنه جائزة جولدن جلوب وإيمي.

محطة مراقبة الطقس في منتجع سوكايو، في سلسلة جبال هاكودا بمحافظة أوموري، تسجل تساقط ثلوج تراكمية بلغت 509 سنتيمترًا حتى الساعة 4:00 مساءً، وهي المرة الأولى منذ عام 2013 التي يتجاوز فيها الغطاء الثلجي 5 أمتار. وقد ظلت أجزاء كبيرة من اليابان حبيسة نظام شتوي عنيف طوال شهر فبراير/ شباط، مما أدى إلى تساقط للثلوج بشكل قياسي في هوكايدو وساحل بحر اليابان في هونشو.

23

الإمبراطور ناروهيتو يبلغ عامه الـ 65، ويقوم بتحية الحشود التي تجمعت للاحتفال في القصر الإمبراطوري.



من اليسار، الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو والأميرة آيكو يلوحون للمهنئين في القصر الإمبراطوري في 23 فبراير/ شباط 2025. (© كازوكي أوشي/ سيبا يو إس إيه عبر رويترز كونيكت)

25

الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو يتوصل لاتفاق مع حزب المعارضة ”نيبّون إيشين نو كاي“ بشأن مشروع الميزانية المالية لعام 2025، وبالتالي ضمان تمرير الاقتراح. وقام الائتلاف بإدراج رغبات حزب ”إيشين“ المتعلقة بإصلاح الرعاية الاجتماعية والتدابير الرامية إلى توفير التعليم الثانوي المجاني في الميزانية المُعدّلة.

26

اندلاع حريق هائل في تلال أوفوناتو بمحافظة إيواتي. وعلى إثره حاولت مروحيات قوات الدفاع الذاتي إخماد الحريق بإلقاء كميات كبيرة من المياه، لكنه استمر في الاشتعال، حيث أتى على 1,200 هكتار بحلول 28 فبراير/ شباط وأجبر أكثر من 1,000 من السكان المحليين على إخلاء مساكنهم.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: حرائق الغابات تنتشر في تلال أوفوناتو بمحافظة إيواتي، في مساء يوم 26 فبراير/ شباط 2025. © صحيفة إيواتي نيبّوو عبر كيودو إيميجيز)