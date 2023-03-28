حقائب ظهر مدرسية خفيفة الوزن ورخيصة الثمن تحقق النجاح في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بدأت مبيعات حقائب الظهر المدرسية للأطفال الذين يلتحقون بالمدرسة الابتدائية في ربيع عام 2024 بالفعل على قدم وساق في اليابان، مع جذب منتجات خفيفة الوزن الانتباه.

حقائب الظهر التي يقل وزنها عن 1 كيلوغرام شائعة حيث يتعين على الأطفال هذه الأيام حمل الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية بالإضافة إلى الكتب المدرسية وغيرها من المواد المدرسية. كثير منهم بأسعار معقولة.

تبدو بعض المنتجات متشابهة تقريبًا ولها وظائف مماثلة لحقائب الظهر المدرسية الجلدية التقليدية ”راندوسير“.

ستطلق شركة ”أيون“ العملاقة للبيع بالتجزئة حقيبة ظهر من طراز راندوسير في 7 أبريل/ نيسان. خفضت الشركة الوزن إلى حوالي 960 غرامًا باستخدام البوليستر المعاد تدويره من الزجاجات البلاستيكية للجزء الرئيسي من حقيبة الظهر.

وقال مسؤول في أيون ”نأمل في تخفيف العبء الجسدي على الأطفال قدر الإمكان“. يبلغ سعر حقيبة الظهر 28380 ين، أي أقل من نصف النطاق السعري القياسي البالغ 60 ألف ين إلى 70 ألف ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)