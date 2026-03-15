辘轳首：长颈与飞头‌

文化掠影

Guideto Japan

辘轳首是一种形似人类妖怪，通常它以女性形态出现。其长颈犹如井边辘轳的绳索，其头颅可远离身躯——或悬于蛇般长长延伸的颈部末端，或完全脱离躯干远行。

奇闻怪事

在许多日本传说中，辘轳首的外表与普通女性无异，但头颅可飞离身体——或悬于长蛇般的颈部的末端，或完全脱离躯干（亦称“飞头蛮”）。这类奇闻怪事与相关艺术形象在江户时代（1603-1868年）尤为盛行，彼时人们对又恐怖又滑稽的虚构生物“妖怪”产生了前所未有的兴趣。

在拉夫卡迪奥·赫恩（小泉八云）的经典怪谈集《怪谈》中，收录了一则名为《辘轳首》的故事：一位僧人借宿于某户人家，后发现这家人竟是辘轳首，并目睹了无头躯体深夜蜷居室内，而头颅正于窗外盘旋，密谋着啃食自己。值得一提的是，辘轳首虽多被描绘为女性，但亦有男性形态的存在。

（原文英文）

标题图片：PIXTA

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