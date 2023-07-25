山形县天童市：温泉、美酒、水果与“真人将棋”比赛

Guideto Japan

东京以北400公里处的山形县天童市，是全日本最大的日本将棋棋子的生产地。由于纬度较高，当地樱花季偏晚。每当4月下旬樱花烂漫时，天童市就会举行“真人将棋”比赛，或披甲戴盔或身着和服的民众扮成棋子，在巨型棋盘上展开激烈角逐。除了别开生面的将棋大会，这里的水果、日本酒和温泉也十分有名，是小旅行的最佳之地。

“穿越”到日本战国时代

山形县政府所在地山形市，位于东京以北约400公里处。从东京站乘山形新干线到达山形站约需2.5小时，从东京羽田国际机场乘飞机到山形机场约需1小时50分钟，交通便利。紧邻山形市的天童市，每到4月下旬，都要举办别具一格的樱花节活动——“真人将棋”比赛。



山形新干线E3系 Tsubasa（翼）号

自江户时代（1603-1868年——译注）后期开始，天童市的将棋棋子制造业逐渐盛行起来，如今已成为日本最大生产地。每到春天，在盛放的枝垂樱下都会举办“真人将棋”比赛，宣传天童市作为将棋棋子之乡的城市形象。该比赛与天童市友城意大利马罗斯蒂卡城的“真人国际象棋”比赛有着异曲同工之妙，扮成棋子的人披甲戴盔或身着和服，在职业棋手的指挥下展开对弈。

相传，日本战国时代政治家丰臣秀吉（1537-1598年）曾在樱花盛开的京都伏见城（堡）中，命侍从、侍女扮成将棋棋子，进行将棋娱乐赛。后来，人们效仿此举，“真人将棋”比赛便由此而生。比赛会场位于天童市区东南部舞鹤山山顶（海拔242.1米）的天童公园，赛时正值樱花季，2000棵樱花竞相开放，美不胜收。



舞鹤山上的将棋塔“王将”

将棋对局并非一上来就开始的。开场后，顶盔披甲的战国武将扮演者们分成东西二军，持日本刀对峙。伴随着激昂的鼓声，他们展开激烈逼真的搏斗，由于实在难分胜负，最终约定用将棋一决胜负，对弈由此拉开帷幕。在一个竖向16.87米、横向14.17米的巨大将棋盘上，披甲戴盔或身着和服的“真人棋子”展开激烈对弈，这番场景，使人感觉仿佛置身战国时代。



“真人将棋”比赛（图片：天童市观光物产协会）



平时用将棋盘对弈的场景

“真人将棋”比赛为期两天，首日是女子职业棋手，次日是男子职业棋手，他们身着武士的正装，指挥棋子展开对弈。比赛规则与平时下棋相同，不过有个不成文的规矩，即每个棋子都必须至少移动一次。“真人棋子”分为披甲戴盔的“武士棋子”和身着和服的“侍女棋子”，他们都是由普通民众扮演的，只需年满16岁即有资格报名参演。山顶上还会临时搭出售货摊点，据说每年都有5万来人前来观赛，场面热闹非凡。

美酒鲜果不能错过

除了将棋棋子外，天童市还有许多知名特产，特别是山形的水果一定不可错过。山形自称“水果王国”，种类丰富、产量很高。日本酒的酿酒匠通常在夏季从事稻米种植，冬季从事酿酒工作，而天童市的大部分酿酒匠还经营果园。

有红色宝石美称的樱桃产量，山形县占了全日本的七成，法兰西梨产量也是全国第一。这里水果种类非常丰富，既有桃子、葡萄、苹果，也种植西瓜、甜瓜等。春夏秋季，游客们可以在观光果园体验采摘，还能在果园咖啡馆享用新鲜水果制作的甜点。

对于好酒者来说，使用当地葡萄酿造的葡萄酒和温和清爽的山形日本酒值得一品。山形是首个获得日本酒GI（Geographical Indication）地理标志认证的县，山形日本酒的品质及地域特色获得日本官方认可，其美味的秘诀在于显著的早晚温差、鲜明的四季、清澈的融雪水和清新的空气。



山形的樱桃

产品行销超过25个国家的出羽樱酒造株式会社的酿酒厂就位于天童市。在其隔壁的“出羽樱美术馆”，建于上世纪初的木结构瓦顶古宅的正房和榻榻米仓库中，展示着出该公司第三代传人仲野清次郎收藏的陶瓷器及工艺品。而对艺术爱好者来说，在“广重美术馆”以及“天童市美术馆”可以欣赏到江户时代后期浮世绘画家歌川广重（原名安藤广重）的《天童广重》系列作品，值得一去。



出羽樱美术馆外观（摄影：山同敦子）

人气铁路便当“DOMANNAKA牛肉饭”

天童市的温泉街距离山形机场仅10分钟车程，距离新干线车站也只需步行15分钟，交通十分方便。在天童高原，能尽享滑雪、单板滑雪等冬季娱乐项目。运动过后，可以去温泉街或天童市内的免费足浴、饮泉处（指饮用温泉的地方——译注）、手浴处等地放松、疗愈身心。

买好回程车票后，可以在车站购买当地特色便当“DOMANNAKA牛肉饭”（含税1250日元，约合人民币62元）、毛豆泥麻薯。煮得松软可口的山形米“DOMANNAKA”上，盖满了米泽牛（著名和牛品牌，产自山形县米泽市——译注）牛肉薄片和肉碎，色香味俱全，在铁路便当大赛中屡屡获得好名次。毛豆泥麻薯是由煮熟的毛豆打成泥后制作而成的点心，甜度适中，味道柔和，很有东北特色。如今从东京前往天童市的交通已经大大改善，如果你想追随季节来个轻松小旅行，那么这里无疑是个值得推荐的好去处。



“DOMANNAKA牛肉饭”（左）和毛豆泥麻薯

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山形樱桃 tanakawho

毛豆泥麻薯 chandni

撰文：nippon.com 日本网 编辑部

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