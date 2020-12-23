埼玉县金钻神社：山岳信仰的淳朴风貌保留至今

Guideto Japan

御岳山即是神体

金钻神社位于埼玉县西北部的神川町，坐落在埼玉县和群马县交界处流过的神流川东岸的御岳山（343m）山麓。据传，日本古代神话英雄日本武尊在远征东国之际，把“火钻金”（取火的工具）当作神体埋在山中，用以祭拜素戋呜尊和天照大神，金钻神社正是来源于这一传说。



中门，后面没有一般神社内可见的正殿

神社名称“金钻”指的是铁砂。神流川周边可以采集到用作制刀原料的优质铁砂，而且传闻御岳山出产铁矿和铜矿，附近也挖掘出1.5万～2万年前的遗迹，由此可知，自古以来人类即居住在这片土地上。御岳山之所以成为圣地，不是因为日本武尊把“火钻金”埋藏于此，而是这里出产珍贵矿物本身被认为具有灵验的妙力，受到众人的敬仰，才出现“火钻金”的传说。

金钻神社没有正殿，而是把“神奈备”（神山、灵山）的御室岳（御岳山的一座山峰）作为神体，在拜殿进行祭拜。不设正殿，取而代之的是祭拜山和树木等自然物，这样的神社为数不多，其他类似的还有长野县的诹访大社和奈良县的大神神社等，这些神社将古代山岳信仰的淳朴风貌保留至今，实为珍贵。



拜殿，在这里祭拜后面的御室岳

被指定为重要文化遗产的多宝塔

神社內的多宝塔由中世豪族安保氏捐赠。塔的中心柱正面用墨字写着“天文三甲午（1534年）八月晦日、大檀那阿保弹正全隆”，是一座建造年份明确的珍贵木结构建筑，被指定为“国家重要文化遗产”。

此外，从神社向上攀登400公尺抵达山腰，有宽5m、高9m、倾斜30度的“御岳镜岩”。大约9000万年前，八王子地质构造线（位于关东山地和关东平原之间的南北方向的直线状山麓线——译注）形成，在断层发生时强烈摩擦的作用下，岩石被磨成镜面般光亮，成为弥足珍贵的地质学研究资料，1956年被指定为“国家特别天然记念物”。



建于战国时代的多宝塔

站在御室岳的观景台上，可以眺望群马县连绵起伏的赤城山（1828m）及榛名山（1449m），神流川和利根川流经的关东平原也尽收眼底，令人心旷神怡。

谷歌地图

交通：从JR高崎线本庄站或JR八高线丹庄站搭乘“神泉总合支所前”方向的朝日巴士，在新宿站下车，歩行约20分钟。

撰文：户矢学

摄影：中野晴生

标题图片：第三鸟居