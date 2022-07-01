（图片集）奄美大岛的观光景点：海洋，多彩清澈的“奄美蓝”

Guideto Japan

奄美大岛上不可错过的海滨胜景

鹿儿岛县的奄美大岛位于九州与冲绳之间的海上，是日本离岛中仅次于佐渡岛的第二大岛，与大陆隔绝的地理环境，使其以壮美的自然景色和独特的风土文化而闻名。

2017年3月，奄美大岛及其周边同属鹿儿岛县的德之岛、冲永良部岛、与论岛等岛屿被指定为奄美群岛国立公园。2021年，“奄美大岛、德之岛、冲绳岛北部及西表岛”申遗成功，被联合国教科文组织世界遗产委员会列入世界自然遗产名录。

前往奄美大岛有乘飞机和乘船两种方式。2014年,廉航公司香草航空开通了东京成田机场至奄美大岛的航班，后又于2017年开通了从大阪关西机场出发的航班，为前往奄美大岛的旅程带来极大方便。说到奄美的魅力，首先浮现于脑海的就是那美丽的大海。奄美的海水透明度极高，呈现出钴蓝色、蓝绿色等深浅不一的色彩，在阳光下熠熠闪烁，还有着“奄美蓝”的美称。那么，就让我们从东北部奄美地区的门户奄美机场出发，一起去看看那些壮丽的海洋美景吧。

相关文章>（视频）奄美大岛：富饶的自然与独特的文化

土盛海岸



有“蓝色天使”美誉的土盛海岸

第一站是被珊瑚礁环绕的浅水海滩——土盛海岸，它位于笠利町的奄美机场的北邻，海水透明度很高，有“蓝色天使”之美誉。由浅至深渐变的蓝色从白色沙滩向海天相接处延展开去，美得令人着迷。常规的观光路线，是从机场出发，经过这个海滩，再前往绫鞠岬、笠利崎灯台，一路奔向岛屿的最北端。

绫鞠岬



绫鞠岬是奄美十景之一

从土盛海岸向北驱车大约5分钟，就到了绫鞠岬。这里是被誉为奄美十景之一的名胜之地。站在海角上，美丽的珊瑚礁群和广阔的太平洋尽收眼底。这里浑圆的地形，好似绫这种斜纹织物做出的传统游戏用小球“手鞠”，由此得名“绫鞠”。



从空中俯瞰绫鞠岬美丽的珊瑚礁

笠利崎灯台



伫立在奄美大岛最北端的笠利崎灯台

笠利崎灯台位于奄美大岛最北端，距绫鞠岬约10公里。碧水蓝天映衬着白色灯塔，构成一幅令人神清气爽的画卷。登上灯塔，太平洋美景一览无余，天气晴朗时，还可能遥望到位于东北方向的喜界岛。这里被当地人称为“用岬”，据说是龙宫传说的发源地。

隐滩



走在隐滩上，仿若海上漫步

沿西南方向前进，便可到达笠利町喜濑。这里的“喜濑隐滩”，顾名思义，是只有在大潮退去的时候才会显现的海滩。当海水的颜色变浅，那么你即使不会游泳也能走到海中。站在隐滩上，潮水自两岸不断涌来，给你带来犹如漫步海上的享受。

心形岩



礁岩上的心形潮水洼

从笠利町进入龙乡町后就是赤尾木，那里有一块看似心形的潮水洼，因而得名的“心形岩”，以可以提升恋爱运而著名，是来奄美大岛旅行的情侣们必到的景点。涨潮时，这里的岩石也会被海水淹没，因此一定要看准退潮的时间再来哦。

大滨海滨公园



有“东方最美日落”之称的夕阳景色

从奄美的中心区名濑驱车约20分钟，即可到达大滨海滨公园。这里既是人气旅游景点，也是当地人休闲散心的好去处。除了与蓝海交相辉映的白色沙滩，园内还建有饲养、展览近海海洋生物的“奄美海洋展示馆”和健康体验交流设施中心“Thalasso奄美龙宫”等。此外，这里也是著名的海龟产卵地和观赏东海落日美景的胜地。

Honohoshi海岸



惊涛骇浪打磨出的卵石覆盖了海岸

Honohoshi海岸位于奄美大岛南部濑户内町，这里的风景别具一格。穿过公园来到海边，圆滚滚的石子铺满了海岸。汹涌的海浪打磨出的圆润光滑的石子，每当怒涛袭来，相互碰撞滚动，发出巨大声响。在这片神奇的海岸，你可以一边倾听这些卵石撞击的声响，一边眺望巨浪拍岸带来的摄人心魄的景象。



Honohoshi海岸边圆润可爱的卵石

Yadori滨



Yadori滨海水浴场，白色的沙滩与蓝色的大海交相辉映

Yadori是“小屋”之意，这个海滩位于奄美大岛的最南端。穿过沿岸的树林，碧海与白滩绘就的画卷在眼前徐徐展开，时间仿佛都变得悠然。淋浴室、卫生间和伙房紧邻沙滩，是很有人气的露营地。

高知山观景台



从高知山观景台眺望大岛海峡及其里亚斯型海岸线

到了奄美大岛，自然不能错过从山上俯瞰大海的景色。站在高知山和油井岳的观景台上，大岛海峡的美景尽收眼底。奄美大岛和加计吕麻岛之间的大岛海峡，拥有美丽的里亚斯型海岸线（指呈曲折的锯齿状，多海角、港湾的海岸——译注），据说栖息在这里的珊瑚多达200余种。

西古见 三连立神



三连立神是这片地区的守护神

海美，自然夕阳也美。位于最西端的西古见是奄美大岛上首屈一指的落日观赏地。落日余晖为海上三座相连的小岛“三连立神”勾勒出美妙的轮廓。除西古见之外，奄美的最高峰汤湾岳（海拔694米）、高知山和油井岳的两大展望台以及大滨海滨公园等，都是观赏夕阳的好去处。



在大滨海滨公园欣赏夕阳的游人

谷歌地图

采访/撰文/摄影：黑岩正和（96BOX）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。