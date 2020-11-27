“云游”冲绳国立公园：洗涤心灵的南国碧海和亚热带原生林

Guideto Japan

国立公园承担着保护美丽的大自然环境，将日本的瑰宝传承给后世的重任。冲绳有3处国立公园，南部海岛独有的珊瑚礁和亚热带植物、珍稀动植物与历史悠久的琉球文化相得益彰，和谐共存。虽然新冠疫情的爆发要求大家“宅在家里”，但我们仍可以通过绝美的照片来一次“云游”，体验一把旅途的乐趣。

西表石垣国立公园



石垣岛最负盛名的景点川平湾 ©OCVB

这是位于冲绳县西南部八重山诸岛的日本最南端和最西端的国立公园。1972年冲绳回归日本，这里遂被指定为西表国立公园，2007年石垣岛和周边诸岛也被划入公园范围。以红树林为代表的原生林和神秘的珊瑚礁是这里最大的亮点。

西表岛的仲间川一带有日本规模最大的红树林，它是国家指定的天然纪念物。石垣岛的名藏川沿岸的红树林湿地“名藏网张”是著名的野鸟观察点，每年都有候鸟来此越冬，还被列入《湿地公约》中。西表岛和石垣岛特有的八重山椰树高15—20m，石垣的米原八重山椰树群落也是国家指定的天然纪念物。



仲间川（西表岛）的红树林水上游 ©OCVB



名藏网张是候鸟中转地（石垣岛） ©OCVB

高透明度的蓝绿色海洋对游客而言是最具魅力的。日本最大的珊瑚礁海域石西礁湖，就位于西表岛和石垣岛之间，周围的珊瑚礁群可谓浮潜圣地，米其林3星的川平湾、无人珊瑚礁岛巴拉斯岛等都是人气景点。从冲绳最高峰于茂登岳的山顶，可将闻名遐迩的环礁湖绝色美景一览无遗。



位于鸠间岛和西表岛之间的巴拉斯岛被称为“奇迹之岛”，它由片片珊瑚堆积而成，是浮潜的热门景点 ©OCVB

公园里还有仅在当地栖息的野生动物，比如被指定为特别天然物的西表山猫、大冠鹫等。在保留了冲绳传统景观的竹富岛村落，游客可以坐上水牛车，穿梭于琉球石灰岩堆砌而成的矮墙之间的白沙小道。

（指定日期：1972年5月15日 面积：21958公顷）



只在西表岛生息的西表山猫 ©OCVB



保留了浓郁琉球文化色彩的武富岛村落，被指定为国家重要传统建筑物群保存地区 ©OCVB

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庆良间诸岛国立公园



座间味岛座间味村周边美丽的海洋 ©OCVB

冲绳本岛的西面，距那霸市约40km的东海上，有大小三十多座海岛组成的庆良间诸岛。庆良间发音为“Kerama”，源于冲绳方言“Kirama”，意思是闪闪发光的“美丽之处”。最大的岛屿是渡嘉敷岛，座间味岛、阿嘉岛、庆留间岛、前岛周边还散布了一些无人岛。

清澈的海水呈现鲜艳夺目的蓝色，被称作“庆良间蓝”。这里是座头鲸的繁殖地，因此也可以在这里享受观鲸的乐趣。包括米其林2星的古座间味海滩，各个岛上都有美丽的白色沙滩海水浴场。



古座间味海滩（座间味岛） ©OCVB



阿嘉岛的北滨海滩 ©OCVB



从各个小岛的瞭望台还可以看到座头鲸飞跃出水面的壮观景象（图片提供：环境省）

据推测，庆良间诸岛最早是与冲绳本岛板块相接的山脉地带，后因地壳变动而下沉，从而形成了现在的这些大小岛屿。因此，从瞭望台等高处可以看到陡峭的海蚀崖和群岛美景。

自古这里就是琉球王朝与清朝的贸易中转站，第二次世界大战爆发后，美军首次在这里登陆。现在，这里依然保留了很多历史遗迹以及祭祀仪式等独特的传统文化。

（指定日期：2014年3月5日 面积：3520公顷）



曾经的美军基地建筑，现在是“国立冲绳青少年交流之家”。这里的赤间山瞭望台，是渡嘉敷岛的观景圣地。图片是从西瞭望台拍摄的阿嘉岛方面（图片提供：环境省）



渡嘉敷岛南端的阿波连园地，大海与悬崖交织出壮丽美景（图片提供：环境省）



座间味岛的“高良家”，是与清朝做贸易的船主曾经居住的宅邸，现在为国家重要文化遗产（图片提供：环境省）

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山原国立公园



冲绳本岛北部山原国立公园一望无垠的群山 ©OCVB

山原是指冲绳本岛北部地区。它与以那霸市为中心的城市分布较多的南部不同，名护市以北是绵延的群山，分布着日本国内规模最大的亚热带常绿阔叶林。

山原地区约80%的面积被森林覆盖，形成一幅雄伟的自然景观，生息着众多动植物。除了濒危物种山原水鸡，还有冲绳县鸟、特别天然纪念物野口啄木鸟等，约有一半生息于日本全国的鸟类，你都能在这里找到。



冲绳本岛最北端的辺户岬，这里的海蚀崖地貌美丽壮观 ©OCVB



从茅打Banta（国头村）的瞭望台眺望山海绝景 ©OCVB



不会飞的鸟山原水鸡（图片提供：环境省）

过去说起冲绳本岛，浮现在脑海的就是南部的海滩度假村，但近年山原观光的人气也不断走高，游客在那里可以同时领略蓝色海洋与葱郁森林的风光。游客既可以在国头村森林公园漫步，也可以去辺户御岳石灰岩奇峰林立的大石林山远足。

亚热带丛林和红树林之间蜿蜒的河流也极具魅力，涉水前去Taa瀑布以及庆佐次川的红树林皮划艇等项目都很受欢迎。



大石林山的奇岩巨石。这里修建有登山道，方便攀登 ©OCVB



沿庆佐次湾绵延1公里的红树林，可以划着皮艇观赏©OCVB



落差10米的Taa瀑布，既可以玩水也可以享受游山的乐趣 ©OCVB

在冲绳，各地都保留着极富琉球文化色彩的祭祀仪式和节庆活动。新冠疫情结束后，希望你能配合各种活动的时间，去探访冲绳，领略它的魅力。

（指定日期：2016年9月15日 面积：17311公顷）



冲绳八景之一的盐屋湾（大宜味村）的“海神节”，祈愿五谷丰饶、无病无灾(图片提供：环境省)

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标题图片：在冲绳的大海中翩翩起舞的蝠鲼 ©OCVB

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