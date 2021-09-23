东北国立公园：灵山、清泉、深雪幻化出的壮丽景色

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内陆部的火山地带峻峰连绵，幽深的森林和鲜花盛开的高原、清澈见底的湖沼编织出壮丽美景。浪花雕刻出的海岸线上，断崖与奇石林立，狂野中透着无限风情。新绿、红叶、银装素裹的天地，东北的国立公园一年四季展现出不同面孔。本篇将通过绝美的照片来带您去游览一番。

十和田八幡平国立公园（青森县、秋田县、岩手县）



清澈的十和田湖水流入奥入濑溪流。红叶季人气尤盛（图片：青森县观光联盟）

十和田八幡平国立公园，大体是由青森境内的十和田、八甲田地区和横跨岩手县秋田县的八幡平地区组成，郁郁葱葱的群山与清澈见底的湖沼和溪流描绘出一幅美丽的画卷，到了冬天，白雪与雾凇更添情趣。

八甲田山是火山群，分为以大岳（海拔1585m）为主峰的北八甲田连峰，和栉峰（海拔1517m）所在的南八甲田连峰。北八甲田修建了登山道，田茂萢岳（海拔1324m）还有八甲田索道，可以轻松享受远足和滑雪的乐趣。南八甲田则大多保留原生态自然，适合经验丰富的登山者。



八甲田山的大岳和药师神社的鸟居（图片：青森县观光联盟）



八甲田索道从雾凇之上通过（图片：东北观光推进机构）

横跨青森县与秋田县的十和田湖，是位于海拔400m处、周长46km的破火山口湖。透明度高，最深处有327m，因此湖水呈现神秘的蓝色。从湖里流出的奥入濑溪流全长约14km，这两处一并被指定为国家的“特别名胜及天然纪念物”，是日本屈指可数的景胜。



十和田湖畔有游步道，也运营有游览船（图片：青森县观光联盟）



春寒未尽的新绿时节的奥入濑溪流（图片：青森县观光联盟）

最高海拔1614m的高原台地八幡平上，八幡沼等湖沼湿地星罗棋布，是可以观察多样化生态系统的户外徒步景点。冬天积雪厚实，早春开通的观光道路“八幡平Aspite路线（八幡平盾形火山线）”等的“雪回廊”远近驰名。八幡平地区，最南部是秋田驹岳，著名的高原植物宝库，东面则一直延伸到岩手县最高峰的岩手山（海拔2038m）。



火山性高原八幡平的壮丽景色。中央的八幡沼周边修建有游步道和瞭望台（图片：岩手县观光协会）



秋田驹岳登山道沿途盛开的高山植物饭沼草莓（图片：秋田县观光联盟）



高达8m的八幡平盾形火山线的“雪回廊”（图片：PIXTA）

八甲田大岳西麓的混浴大浴场“Hiba千人风吕”的酸汤温泉，溪流沿岸点缀着一家家旅馆的秋田县仙北市乳头温泉乡，两地都有温泉，游客可以在登山和远足的路上享受温泉巡礼的乐趣。

（1936年2月1日被指定为国立公园，面积85534公顷）



酸汤温泉的千人风吕，很多人长期住在这里进行温泉治疗（图片：青森县观光联盟）

三陆复兴国立公园（青森县、岩手县、宫城县）



险峻陡峭的海蚀崖配上松树的青翠，成就了岩手县美丽的净土滨（图片：东北观光推进机构）

1955年指定的陆中海岸国立公园，因东日本大地震复兴政策，于2013年迎来青森的种差海岸阶上岳县立自然公园，2015年迎来宫城县南三陆金华山国定公园的加入。于是就诞生了横跨太平洋沿岸约250km的三陆复兴国立公园。

其最北部黑尾鸥的繁殖地、国家指定天然纪念物芜岛，最南部是地貌丰富的种差海岸，海蚀崖耸立，怪石嶙峋，还有能将太平洋尽收眼底的阶上岳（海拔740m）。



黑尾鸥飞舞的芜岛神社是人气的能量景点（power spot）（图片：青森县观光联盟）

从以“北限海女”闻名的岩手久慈，到渔业宝库宫古湾，都属于原来的陆中海岸国立公园的北区，这里有50到200m高的断崖连绵，也被称为“海上阿尔卑斯”。宫古南部有一望无际的里亚斯型海岸，错综复杂的地貌孕育出变幻多端的风景，同时内湾部还有釜石、大船渡、气仙沼等捕捞量在日本名列前茅的渔港。



钓钟洞（图片）、兜岩等奇岩怪礁遍布的久慈小袖海岸（图片：PIXTA）



岩手县北山崎的断崖最大高度能达到200m（图片：PIXTA）



可开车去的离岛“气仙沼大岛”有众多人气景点，如以鸣沙闻名的国家天然纪念物“十八鸣滨”、人气海水浴场小田滨、海拔325m的龟山等（图片：宫城县观光推广推进室）

从最南部的牡鹿半岛可将女川湾尽收眼底，其东南的岛屿金华山，与恐山、出羽三山并称为奥州三灵场，依然保留着原生态的自然景观。气仙沼和陆前高田等各地都保留着诉说海啸威胁的震灾遗构，还建有祈念公园和震灾传承馆。在这座宝贵的国立公园，我们可以欣赏壮丽美景，品尝大海的馈赠，同时又能切身感受到震后复兴的步伐和防灾意识的重要性。

（1955年5月2日被指定为国立公园（※2013年5月24日扩区后改为现名），面积28539公顷）



从牡鹿半岛御番所公园远眺美景。右边的岛屿就是金华山（图片：PIXTA）



“奇迹一本松”（相当于“猪坚强”的植物版——译注）与被海啸肆虐后的陆前高田青年旅馆遗迹（图片：日本网）

磐梯朝日国立公园（山形县、福岛县、新潟县）



越过羽黑山的大鸟居远眺月山（图片：PIXTA）

磐梯朝日国立公园，是占地面积非常广大的一座国立公园。从山岳信仰之地的出羽三山往南，有多样化动植物魅力非凡的朝日连峰和饭丰连峰，还有受休闲游客欢迎的吾妻连峰和磐梯山（海拔1816m），然后一直延伸到猪苗代湖。

出羽三山，是月山（海拔1984m）山顶的月山神社、羽黑山（海拔414m）山顶的出羽神社、汤殿山半山腰的汤殿山神社的总称，是驰名远近的修验道圣地。除了参拜神社和逛历史遗迹，月山北面的熔岩台地“弥陀原”等众多景点也都值得一看。



国宝羽黑山五重塔和据传树龄千岁的爷杉（图片：山形县观光物产协会）



汤殿山的大鸟居（图片：山形县观光物产协会）



月山8合目有广袤的弥陀原湿地（图片：PIXTA）

朝日饭丰连峰保留了山毛榉原生林等原始景观，高原湿地和草原严峻的自然中依然有珍稀植物和昆虫顽强地在此生息。

福岛县的象征磐梯山，猪苗代湖、可绕火山口参观的吾妻小富士（海拔1707m）和最高峰西吾妻山（海拔2035m）绵延的吾妻连峰，与首都圈之间的交通都非常便利，游客如织，热闹非凡。周边还点缀着里磐梯五色沼、安达太良山、土汤高汤温泉乡等人气景点。

（1950年9月5日被指定为国立公园，面积186389公顷）



中间为海拔1871m的朝日连峰主峰大朝日岳（图片：山形县观光物产协会）



饭丰连峰脚下的山毛榉森林“温身平”（图片：PIXTA）



壮美的猪苗代湖和银装素裹的磐梯山（图片：福岛县观光物产交流协会）



秋色尽染的安达太良山。可乘坐索道缆车到山顶（图片：PITXA）

标题图片：从五色沼湖沼群的“Ruri沼”远眺磐梯山（PIXTA）

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