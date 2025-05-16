日本三大赛马会：敬献给神明的马术表演

Guideto Japan

日本的赛会活动繁多，本系列专题我们每次将按类别选取其中最具代表性的三项进行介绍。本篇则是赛马会，主角是马。自古以来，马就是武士和农民的亲密伙伴，同时在祭神活动中也扮演着重要角色。

被视为神明坐骑的马

近年来有学说认为，家畜马的起源可追溯到4000多年前的俄罗斯南部和中亚附近。马能够更快、更远地搬运人和货物，因此坐骑马和驮用马都备受重用。

公元5世纪左右，大量蒙古马经由对马海峡传入日本。据说，因其在战场上行动敏捷，还能让骑手从高处攻击敌人，因此，这些马最初是被用作战马的。到了奈良时代，珍稀的马儿被视为神明的坐骑。尤其是白马，被作为神马供奉。之后，日本各地开始出现各种以马为主角的赛会活动，并传承至今。这些活动或与武艺展示有关，或融合了农耕仪式。

福岛县“相马野马追”

（相马市、南相马市，5月最后一个星期六至星期一）



不允许从高处俯视骑马队伍。若出现这种情况，领队的骑手会策马而来，怒斥道“休得无礼！”

“相马野马追”已有逾千年的历史，最早可追溯至平安时代的武将平将门（903-940年）。据说，平将门为了备战，将野马当作敌兵进行追捕的军事训练。然而，为了不引起朝廷注意，他将捕获的野马供奉于神前，称之为“祭典活动”。这一传统由平将门后裔、武家名门相马氏传承下来，如今已成为福岛县相马地区的夏季风物诗。

赛会首日清晨，在相马中村神社（相马市）举行“总大将出阵仪式”，以此拉开赛马会的序幕。总大将率领骑马武士们前往主会场——云雀原祭场地。

在第二天清晨的“御行列”活动中，来自各地的400多匹骏马汇聚一堂。武士们身穿甲胄、腰系佩刀，背后插着祖传的小旗，迎风策马奔向云雀原祭场地。在下午举行的“甲胄竞马”活动中，骑马武士们脱下头盔，在周长1000米的马场上策马扬鞭，尘土飞扬。而在接下来的“神旗争夺战”中，神旗被焰火发射至半空中，随后纷纷掉落，武士们高举马鞭，争相抢夺这些旗帜。



场面壮观的“神旗争夺战”。获胜者兴高采烈地策马奔向山上的大本营

赛会最后一天举办的“野马悬”活动是最具传统的重要祭神仪式。骑马武士将几匹裸马驱赶至南相马市的小高神社境内。这时，头裹白头巾、身穿白衣的年轻人“御小人”便徒手将其捕获，然后献与神灵。

在相马地区，马是不可或缺的一种存在。有的家庭和马术俱乐部世代养马，就只为“相马野马追”这场赛会。然而，在2011年的东日本大地震中，不少家庭饲养的马匹被海啸冲走。那年夏天，赛会缩小了规模，只举办了祭神仪式。总大将在出阵仪式上的宣誓令人难忘。他说：“我们将以武士精神战胜地震、海啸和核事故这三重苦难。”第二年，约400名骑手和4万名观众汇聚一堂。“相马野马追”又恢复了往年的盛况。



按照古礼举办的祭神仪式“野马悬”

岩手县“恰古恰古马祭”

（泷泽市、盛冈市，6月第二个星期六）



约100匹马和马主们一起列队前行

岩手县北中部草原众多，自奈良时代起便是知名的“名马产地”。江户时代，统治当地的南部藩（盛冈藩）以养马为主要产业。“南部马”作为战马，受到诸大名的争抢。

后来，战马变成了农耕马，为田地带来丰收。马和土地的联系不断加深。岩手县传统建筑风格“曲屋”就反映了这一联系。人居住的主屋和马厩部分呈L型相连接，人和马共住同一屋檐下。

泷泽市“鬼越苍前神社”供奉的是五谷之神，同时也是马的守护神。到了6月农忙期，耙地结束后还要进行翻田，人和马结束这一番劳顿后，农民会带着马儿前来参拜，祈求健康平安。

在“恰古恰古马祭”活动中，人们给马儿佩戴五颜六色的装饰物，以表彰它们的辛勤劳作。马队步行14公里抵达盛冈市的盛冈八幡宫。初夏的田野郁郁葱葱，背后是岩手山，马铃铛发出“恰古恰古”的声音，满满是田园风情。这项赛会活动充满了人们对马的感情。



队伍步行约4个小时抵达盛冈

宫崎县“御田祭”

（美乡町，7月第一个星期日）



体型硕大、四肢粗壮的悍马是“马入”活动的主角

在宫崎县北部美乡町的西乡地区，至今仍传承着名为“御田祭”的赛会活动。这是日本最激烈的插秧仪式，农耕马会在田里横冲直撞。约1000年前，人们将锄头作为神体供奉在权现山山腰的田代神社。“御田祭”正是田代神社的祭神活动。

位于山脚的上圆野神社的宫司（神社的最高神官——译注）前去迎接山神。在引路神“猿田彦”的带领下，神轿队伍沿着宁静的山路下山，前往灌满泥水的水田——“宫田”。

在拜殿举办祭神仪式和神乐（日本人在节日和民间风俗活动中祭神、敬神时表演的歌舞艺术——译注）后，最为精彩的“马入”活动正式拉开帷幕。身穿日式短外衣“法被”的年轻人骑在裸马的背上，在水田中四处奔跑，周围泥水四溅。有的是单马疾驰，有的则是两匹马并肩竞速。当马儿的脚被淤泥绊住突然停下时，马背上的年轻人就会被狠狠甩在田里，引得观众阵阵喝彩。如果骑手成功绕着水田策马奔腾一圈，就会赢得雷鸣般的掌声。



抓拍的照片震撼力十足，在赛会活动的摄影比赛中屡获大奖

观众也会被泥水溅到。据说，泥水溅得越多就越健康。泥水飞溅，骑手紧紧抱住马儿。这一场景吸引了许多观众举起相机拍摄。

“马入”活动结束后，接着是“神轿入水田”活动、“牛马耙地”活动，最后是头戴斗笠、身着和服的“早乙女”（插秧的女性——译注）的插秧活动。看到这些活力四射的氏子（祭祀同一氏族神的居民——译注）们，农神应该会护佑秋季大丰收吧。



在插秧曲的伴奏下，早乙女们站成一排插秧

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

※从2024年起，相马野马追活动的举办期间变更至5月最后一个星期六至星期一

图片：芳贺Library

标题图片：相马野马追的“甲胄‌竞马”活动

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