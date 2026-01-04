日本三大净化节：藉水火之力，清除污秽，祓禊去灾

日本各种节庆活动中的“三大”

日本的赛会活动众多，本系列专题我们每次将按类别选取其中最具代表性的三项为读者做一介绍。本篇是以水火去除污秽、消灾祛祸的“净化节”。

以水火净身，有时还须戒食荤腥

日本自古就有一种观念，认为人只要在红尘中度世，就会在不知不觉中沾染罪孽，身体不洁。于是，每到6月30日（一年的折返点）和12月31日，各地神社都举行钻“茅轮”（用茅草编成的巨大圆环）的民俗活动，人们从茅轮钻过便可祛除污秽，让肉体焕新。

而侍奉神佛的人则要接受更加严酷的净化仪式。最具代表性的以水洁身仪式“水行”，在神道中被称为“禊（xì）”，在佛教中被称为“水垢离”。参加仪式的人身穿兜裆布，或浸入大海，或在瀑布下经受水流拍打，或将成桶井水从头浇下。这种水礼被认为源自《古事记》和《日本书纪》的神话。神话中，创造日本国土的大神伊邪那歧从黄泉回到人间后，在水边清洁了身体。除了水，日本人还依靠火的力量祛除邪气，是为火祭。



曾经在神奈川县洒水瀑布举行的仪式

参加净化仪式的人须在一定时间内慎食牛、猪、羊等四脚动物的肉，更严格的则须禁食鸡肉、鸡蛋和鱼肉等。

本篇从日本众多传统的净化活动中，挑选三个特别庄严的仪式为读者做一介绍。

北海道“寒中褉祭”

（木古内町，1月13-15日）



跳入严冬里北国的大海

身着兜裆布，毅然决然地跳入严冬的大海——这是北海道津轻海峡边木古内町的传统活动 “寒中褉”，这一仪式在佐女川神社已延续了约200年。

据传，1831年，神社最高神官——宫司受神使托梦，收到“净化御神体”的要求。宫司便抱着御神体到海中沐浴。结果，村里的渔业和农业连年丰收，还平安度过了天保大饥荒。



口含白布，咬紧牙关，忍受严寒

在现代，仪式改由氏子长老选出的四名青年在神社东南方向1千米处的褉滨海滩净化御神体。这四人被称为“行修者”，他们禁食四脚动物的肉，不分昼夜每隔1小时重复一次水垢离仪式。亲历者称，在修行过程中直面自己，能感觉到自己的身心逐渐净化了。



在北海道的严冬，以命相赌的“水垢离”仪式

从14日的傍晚起，当地民众也加入进来，点燃了节日气氛。人们手提灯笼列队前行，沿着被篝火照亮的路走向神社。整个小镇被笼罩在如梦似幻的氛围中。

神社里，在震天响的“褉太鼓”鼓声中，四名行修者从石梯走下，在观众面前进行水垢离仪式，轮流接受冷水浴。他们个个毅然跪立，双手抱胸，纹丝不动，尽显男子气概。



经过严苛的修禊仪式才可碰触御神体

第三天才是正式的“海中禊”。上午10点，顶着零下的气温，四名行修者换了一身白色装束，各抱着一尊御神体向禊滨海滩走去。四人浸入海里，只留头部露出水面。经过充分净化，四人脸上满是成就感。



抱着御神体一起在海中沐浴

千叶“大原裸祭”

（Isumi市，9月23-24日）



用潮水净化神舆

贝须贺鹿岛神社位于千叶县Isumi市的大原，它总领周边18座神社。据传创建于贞观年间（859-877年），是一座历史悠久的神社。从江户时代以前，这座神社就举办“大原裸祭”，以求渔业丰收、五谷丰登，一直传承至今。

光着上身的男子们扛着十多座神舆在市内游街两天。仪式的高潮是第一天的入海净化仪式“踏汐”。神舆是千叶县南部特有的造型，只有长长的纵棒，没有横棒。这样的造型虽然方便在狭窄的小巷里穿行，也容易调转方向，但很不稳定，非常考验抬舆人。



“大原裸祭”活动还以“大渔歌”节而闻名

第一天清晨，周边神社的神舆聚集到鹿岛神社后，打头的歌者们便手打拍子，唱起节日歌谣。“……裸祭的消息传来……莺停船头，高唱明天也能鱼满仓……”歌词内容极富渔村特色。据说整首歌一共有200到300节。



鹿岛神社举行“御灵入”仪式

宫司将御灵请入神舆，男子们抬着神舆在神社境内狂奔三圈，然后将神舆高高地举向天空。接着，他们来到神社东北方向两公里处的大原渔港。在这里，他们也快速绕圈，并数次用力地将神舆高举起来。



在渔港，人们也要抬着神舆狂奔，祈祷渔业丰收、五谷丰登

之后，一行人走向附近的海水浴场举行“踏汐”仪式。几百名赤裸上身的男子抬着神舆，英姿飒爽地在海滩上列队而立，场面着实壮观。随着一声号令，所有人一起跳入大海，在海里来回奔跑。边跑边将神舆高高举起，你推我搡，这让观众们也跟着热血沸腾起来。



在海中勇猛地相互推搡

“踏汐”结束，众人扛着神舆暂回各自的村镇。他们用淡水冲洗神舆，把上面残留的海水冲掉，再挂上灯笼装饰。傍晚，众人聚集到大原小学，举行“大告别仪式”。男子们再次扛着神舆围着操场拼命奔跑，其间高举神舆，挤在一起合唱告别歌。



众人狂奔的场景令人震撼

第二天也一样，众人扛着神舆在各村镇完成各自的仪式后集结游街，再到大原小学举行大告别仪式。“年轻人啊离别难，只盼聚首不分离”——满是哀愁的离别歌让人感动，大家心里都想着“明年我还参加”。



无数灯笼照亮的夜景也值得一看

爱知“泷山寺 鬼祭”

（冈崎市，离旧历1月7日最近的星期六）



立春前一天的“节分”时被驱逐的鬼，在这个仪式上负责祛除邪气

日本各地都有借火焰之力祛除邪灵、净化祭坛的活动。爱知县冈崎市的“泷山寺 鬼祭”就是其中之一。

泷山寺与开创镰仓幕府的源赖朝有很深的渊源。源赖朝的遗发被装在运庆、湛庆作的圣观音菩萨立像内，那是这里有名的寺宝。据传，这个鬼节也源于赖朝的祈愿。



老年男女鬼。据传，鬼面具为运庆所造

泷山寺从旧历元旦起举办“修正会”法事，祈祷天下太平、五谷丰登。到了第七天夜里，鬼作为佛的使者手持镜饼登场。镜饼是“结愿”的证据，表明佛已经听到了民众的祈祷。

这七天时间里，头戴鬼面具的三人在寺院内的一间房里同吃同住，戒食四脚动物的肉，沐浴斋戒。如今只有三鬼，分别是鬼祖父、鬼祖母、鬼孙，但本来还有鬼父和鬼母。据传，曾经扮鬼父、鬼母的二人没遵守斋戒沐浴之规，导致面具取不下来，活活憋死。后人便引以为戒。



挥舞长刀，斩杀看不见的邪灵

最后一天傍晚六点多，人们先以长刀演舞净化本堂前，而后点燃30束火把，将本堂的回廊变成一片火海。



大火把有两米多高

三鬼现身火焰中，祛除本堂的邪气。鬼孙的扮演者虽然是一名小学生，但也毫不畏惧，站在被火包围的栏杆上出色地完成了任务。鬼登场数十分钟，呈现出“只应天上有”的光景，实为震撼。



鬼孙举起镜饼，向世人许诺一年的好运

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

