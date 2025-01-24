日本三大裸体节：热气腾腾的寒冬奇景

Guideto Japan

日本的赛会活动众多，本系列专题我们每次将按类别选取其中最具代表性的三项为读者做一介绍。这次是穿着兜裆布赤身互搏、阳刚之气爆棚的“裸体节”。

以初生之姿面对神佛

要论奇葩程度，男人们穿着兜裆布相互推搡的裸体节可以说是奇葩节庆之最。为了除旧迎新、祈求新年安康，许多裸体节都是在年末或元旦这样的寒冬季节举行。人们用冷水沐浴净身时的热气腾腾，带动了节日的火热气氛，吸引着观众前来观看。

依照习俗，在向神佛祈愿时，参加者应该变得像刚出生的婴儿一样纯洁无暇。在举办仪式前，参加者要禁食荤腥，在露天用清水净身，然后，露出纯净的肌肤，彼此间进行碰撞。

其中，在新年活动“修正会”最后一天举办的裸体节，场面更为火爆。为万人祈福的修正会，这最后一天据说是“满愿”（佛教用语，指实现了发愿要做的事——译注）的日子，因此会展开一场夺“福”大赛。

岩手县黑石寺的苏民祭

（奥州市，2月的第三个星期六）



东北地区2月的夜晚，参加者在冰冷的河水中净身

据传，古代民间传说中的“苏民将来”因救助过神明，从而得到了世世代代无病无灾的庇护。后来，这成为一种民间信仰。把写有“苏民将来之后”的纸张装饰在自家家门口以求平安的习俗在全国各地扎根。不知不觉中，该习俗演变成消灾除厄的裸体节“苏民祭”，并在以岩手县为中心的东北地区传承下来。

其中，在岩手县南部奥州市的黑石寺举办的苏民祭不仅历史悠久，而且规模宏大。参加者相互争夺寓意去病消灾、五谷丰登的“苏民袋”。袋子里装满了直径约3厘米的木片。据说，每块木片都是蕴藏着苏民将来能量的护身符。该节日过去在农历新年的“满愿”之日举行，如今则在2月的第三个星期六举行。



年轻人登上3米高的代表烦恼的焚木“护摩木”，在烟火中唱起民谣

在零度以下的寒夜空气中，参加者脱去衣物，在河水中净身，然后依次在大殿的药师堂和妙见堂巡回参拜。这样的裸体参拜重复三次后，寺庙的钟声大作，人们开始焚烧堆放在正殿前的那些刚被砍下的松枝。这次是要借助火焰的力量进一步净化自我。期间，男人们不断高呼“Jasso-！Joyasa!”（意为“矫邪归正”），仿佛要把他们自己带进一种兴奋状态。



大人负责背着小孩登场，小孩背后倒挂着一个鬼面具

以两名虚岁7岁的男孩的参拜为信号，正殿内的苏民袋争夺战正式拉开帷幕。裸体的猛男们挤满正殿，展开一场赤身肉搏的激烈较量。从袋子里掉落的护身符木片，也有一大群裸男争先恐后地抢夺。



裸体节在2024年就是最后一次了。黑石寺住持称：“无须拘泥于祭祀形式，本寺但求将苏民信仰原样传承下去即可。”从2025年起，黑石寺将只举办护摩木焚烧仪式和祈祷活动

很快，战场转移到正殿外的雪地上。人数减少至100人左右，大家你推我挤，朝着2公里外的终点前进。等其他人纷纷从雪坡上滚落后，最后握紧袋口的人就是“得主”。激烈的战斗之夜就此结束，男人们穿好衣服回归日常生活。

一千多年来，黑石寺一直孜孜不倦地举办苏民祭，参加者一直是全身不着寸缕。随着时代的变化，到了2007年出台了新规定，参加者必须要穿上兜裆布。而苏民袋争夺战也于2024年结束。这是因为该寺的信徒群体出现老龄化现象，已减少至9户人家，举办活动的骨干人数严重不足，耗时的护身符制作等传统活动也难以维续。许多人对这项历史悠久的传统活动的终结表示遗憾，希望有朝一日能重新恢复。



最后的争夺战。“得主”热泪盈眶地说：“从没有在这么多人面前参加活动，这是一场美妙难忘的祭祀活动。”（摄于2024年2月17日）

冈山“西大寺会阳”

（冈山市，2月17日）



人山人海，大家都穿着兜裆布

自元旦起的14天期间，冈山西大寺会举办修正会（日本寺院每年正月举行的一种纠正旧年恶习、祈求新年安康的法会——译注）。在终场活动“会阳”上，约有1万名裸男对“宝木”展开争夺。所谓宝木，就是用护身符缠绕、约20厘米长的阴阳一对的香木。在修正会期间，宝木被供奉于正殿内。据说，拿到宝木的人可以得到一年的福气。

该活动源于1510年（永正7年）。据称，供奉于修正会的“牛玉”（即牛黄，牛腹部生成的一种结石，被认为是可以消除病痛的灵物——译注）护身符灵验的声名远播，从而引来众人哄抢。后来，为了避免破损，便将护身符缠绕在木棒上。参加者通常为裸体，因为这样便于在人群中穿行，减少受伤的风险，也便于沐浴净身。



一大群裸男伸手夺“福”

在会阳活动当天，正殿内挤满裸男，热气沸腾，令人寸步难移。晚上10点场内熄灯，前哨战开打，约100组绑在柳木片上的护身符“投牛玉”被人从天花板附近的窗口扔下，争夺战就此开始。接着，在一片黑暗中，两根重要的“宝木”被扔下。当重新亮灯时，宝木被人群挤得不知所踪。唯一的办法就是，凭借宝木的强烈熏香味，在一片裸体中苦苦寻找。

当大获全胜的人来到殿外，大喊“宝木出来了！”，这场裸体的较量便结束了。在1万名参加者中，只有2名胜利者获得“福男”的称号，成为当地的英雄。

只要在寺内购入兜裆布和日式白色分趾袜，任何人都可以参加这个活动。希望参加者能牢记这是一项宗教仪式，要先净化身心，再迎接挑战。



获胜者将宝木插在装满大米的约1.8升的测量用方型木质容器“一升枡”中。祭祀活动结束后，当年的活动赞助商“祝主”会郑重供奉该宝木

福岛“金泽羽山笼”

（福岛市，自农历11月16日起的三天时间）



活动不对外开放。只有祈求五谷丰登的祭祀活动“yoisaa”的“田游”可以参观

最后，为读者介绍一个虽然鲜为人知，却又充满原始信仰神秘感的裸体节。在福岛市南部金泽地区的黑沼神社，有一个聆听神灵启示的秘密仪式已流传千年之久。神明降临在一片被称为“羽山”的可怕禁地。一年中只能进山一次，这就是在举办祭祀活动的时候。

准备进山的男人们会在神社附近的佛堂里净身三日，每天早晚5点，连带着替家人和朋友祈福，在圣井前脱光衣物，用刺骨的冷水浇身。他们只吃在当地采摘的白菜、白萝卜以及用井水煮的白米饭。



在布有结界的佛堂里一心一意净身修行

2023年，祭祀仪式从12月28日开始举行。在第一天夜晚，人们身着兜裆布，上演一场展现水稻种植场景的“田游”活动。他们先是击鼓呼唤雷云，围着地炉转圈祈雨，然后，像骑兵作战一样相互碰撞，一边气势十足地喊着“yoisaa！”，一边你推我挤。据说，这代表着耕马在松土。接着，把男人抬到榻榻米上，表演插秧的动作。所有人唱和插秧歌，祈求来年丰收。第一天的活动就此结束。



为了求子和祈求丰收的供品

第二天，要制作供奉给神明的年糕。捣年糕的人自然也是裸体。在另一个房间，神社的长老（神社里地位最高的神职人员——译注）用蔬菜制作象征男女交媾的供品“gottsuo”。



更换了象征结界的稻草绳后，开始进山

在最后一天的凌晨3点，“进山”活动终于开始了。所有人在头上戴上手巾扎结的巾冠，身穿白衣，脚履草鞋，开始攀登羽山。当站在山顶的小庙前，神职人员的铃声响起，净心仪式开始。被神灵附体的世袭灵媒“noriwara”这时会将新的一年的气候和收成告知众人。

虽然这是一个简朴的当地活动，但却保留着为了与神明相遇而净身的裸体节的原点。



2023年，黑沼大神和八幡大神降临，预言来年丰收，称“风调雨顺，五谷丰登”

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

图片：芳贺Library

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