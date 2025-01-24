日本三大裸体节：热气腾腾的寒冬奇景
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以初生之姿面对神佛
要论奇葩程度，男人们穿着兜裆布相互推搡的裸体节可以说是奇葩节庆之最。为了除旧迎新、祈求新年安康，许多裸体节都是在年末或元旦这样的寒冬季节举行。人们用冷水沐浴净身时的热气腾腾，带动了节日的火热气氛，吸引着观众前来观看。
依照习俗，在向神佛祈愿时，参加者应该变得像刚出生的婴儿一样纯洁无暇。在举办仪式前，参加者要禁食荤腥，在露天用清水净身，然后，露出纯净的肌肤，彼此间进行碰撞。
其中，在新年活动“修正会”最后一天举办的裸体节，场面更为火爆。为万人祈福的修正会，这最后一天据说是“满愿”（佛教用语，指实现了发愿要做的事——译注）的日子，因此会展开一场夺“福”大赛。
岩手县黑石寺的苏民祭
（奥州市，2月的第三个星期六）
据传，古代民间传说中的“苏民将来”因救助过神明，从而得到了世世代代无病无灾的庇护。后来，这成为一种民间信仰。把写有“苏民将来之后”的纸张装饰在自家家门口以求平安的习俗在全国各地扎根。不知不觉中，该习俗演变成消灾除厄的裸体节“苏民祭”，并在以岩手县为中心的东北地区传承下来。
其中，在岩手县南部奥州市的黑石寺举办的苏民祭不仅历史悠久，而且规模宏大。参加者相互争夺寓意去病消灾、五谷丰登的“苏民袋”。袋子里装满了直径约3厘米的木片。据说，每块木片都是蕴藏着苏民将来能量的护身符。该节日过去在农历新年的“满愿”之日举行，如今则在2月的第三个星期六举行。
在零度以下的寒夜空气中，参加者脱去衣物，在河水中净身，然后依次在大殿的药师堂和妙见堂巡回参拜。这样的裸体参拜重复三次后，寺庙的钟声大作，人们开始焚烧堆放在正殿前的那些刚被砍下的松枝。这次是要借助火焰的力量进一步净化自我。期间，男人们不断高呼“Jasso-！Joyasa!”（意为“矫邪归正”），仿佛要把他们自己带进一种兴奋状态。
以两名虚岁7岁的男孩的参拜为信号，正殿内的苏民袋争夺战正式拉开帷幕。裸体的猛男们挤满正殿，展开一场赤身肉搏的激烈较量。从袋子里掉落的护身符木片，也有一大群裸男争先恐后地抢夺。
很快，战场转移到正殿外的雪地上。人数减少至100人左右，大家你推我挤，朝着2公里外的终点前进。等其他人纷纷从雪坡上滚落后，最后握紧袋口的人就是“得主”。激烈的战斗之夜就此结束，男人们穿好衣服回归日常生活。
一千多年来，黑石寺一直孜孜不倦地举办苏民祭，参加者一直是全身不着寸缕。随着时代的变化，到了2007年出台了新规定，参加者必须要穿上兜裆布。而苏民袋争夺战也于2024年结束。这是因为该寺的信徒群体出现老龄化现象，已减少至9户人家，举办活动的骨干人数严重不足，耗时的护身符制作等传统活动也难以维续。许多人对这项历史悠久的传统活动的终结表示遗憾，希望有朝一日能重新恢复。
冈山“西大寺会阳”
（冈山市，2月17日）
自元旦起的14天期间，冈山西大寺会举办修正会（日本寺院每年正月举行的一种纠正旧年恶习、祈求新年安康的法会——译注）。在终场活动“会阳”上，约有1万名裸男对“宝木”展开争夺。所谓宝木，就是用护身符缠绕、约20厘米长的阴阳一对的香木。在修正会期间，宝木被供奉于正殿内。据说，拿到宝木的人可以得到一年的福气。
该活动源于1510年（永正7年）。据称，供奉于修正会的“牛玉”（即牛黄，牛腹部生成的一种结石，被认为是可以消除病痛的灵物——译注）护身符灵验的声名远播，从而引来众人哄抢。后来，为了避免破损，便将护身符缠绕在木棒上。参加者通常为裸体，因为这样便于在人群中穿行，减少受伤的风险，也便于沐浴净身。
在会阳活动当天，正殿内挤满裸男，热气沸腾，令人寸步难移。晚上10点场内熄灯，前哨战开打，约100组绑在柳木片上的护身符“投牛玉”被人从天花板附近的窗口扔下，争夺战就此开始。接着，在一片黑暗中，两根重要的“宝木”被扔下。当重新亮灯时，宝木被人群挤得不知所踪。唯一的办法就是，凭借宝木的强烈熏香味，在一片裸体中苦苦寻找。
当大获全胜的人来到殿外，大喊“宝木出来了！”，这场裸体的较量便结束了。在1万名参加者中，只有2名胜利者获得“福男”的称号，成为当地的英雄。
只要在寺内购入兜裆布和日式白色分趾袜，任何人都可以参加这个活动。希望参加者能牢记这是一项宗教仪式，要先净化身心，再迎接挑战。
福岛“金泽羽山笼”
（福岛市，自农历11月16日起的三天时间）
最后，为读者介绍一个虽然鲜为人知，却又充满原始信仰神秘感的裸体节。在福岛市南部金泽地区的黑沼神社，有一个聆听神灵启示的秘密仪式已流传千年之久。神明降临在一片被称为“羽山”的可怕禁地。一年中只能进山一次，这就是在举办祭祀活动的时候。
准备进山的男人们会在神社附近的佛堂里净身三日，每天早晚5点，连带着替家人和朋友祈福，在圣井前脱光衣物，用刺骨的冷水浇身。他们只吃在当地采摘的白菜、白萝卜以及用井水煮的白米饭。
2023年，祭祀仪式从12月28日开始举行。在第一天夜晚，人们身着兜裆布，上演一场展现水稻种植场景的“田游”活动。他们先是击鼓呼唤雷云，围着地炉转圈祈雨，然后，像骑兵作战一样相互碰撞，一边气势十足地喊着“yoisaa！”，一边你推我挤。据说，这代表着耕马在松土。接着，把男人抬到榻榻米上，表演插秧的动作。所有人唱和插秧歌，祈求来年丰收。第一天的活动就此结束。
第二天，要制作供奉给神明的年糕。捣年糕的人自然也是裸体。在另一个房间，神社的长老（神社里地位最高的神职人员——译注）用蔬菜制作象征男女交媾的供品“gottsuo”。
在最后一天的凌晨3点，“进山”活动终于开始了。所有人在头上戴上手巾扎结的巾冠，身穿白衣，脚履草鞋，开始攀登羽山。当站在山顶的小庙前，神职人员的铃声响起，净心仪式开始。被神灵附体的世袭灵媒“noriwara”这时会将新的一年的气候和收成告知众人。
虽然这是一个简朴的当地活动，但却保留着为了与神明相遇而净身的裸体节的原点。
※文中所列的赛会时间均基于往年日程
图片：芳贺Library
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