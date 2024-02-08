多语种网站“nippon.com 日本网”将与拥有超过560万粉丝的摄影自媒体网站“东京相机部”联合举办以“Moments in Japan日本瞬间”的摄影比赛。欢迎大家踊跃投稿，向全世界展示你邂逅的“美丽日本”“美味日本”和“真实日本”。

奖品

我们将从所有参赛者中选出14名获奖者。入选作品将刊登在nippon.com日本网各语种的特设图片专栏内，并送出亚马逊礼品券作为奖品。

最佳作品奖（1名）

从全部参赛作品中选出的最优秀作品。

奖品：亚马逊礼品券10万日元

从全部参赛作品中选出的最优秀作品。 “美丽日本”奖（2名）

除了美景、名胜外，还可以捕捉传统工艺品、流行文化以及日常生活场景等能够让人感受到“日本之美”的瞬间。

奖品：亚马逊礼品券5万日元

除了美景、名胜外，还可以捕捉传统工艺品、流行文化以及日常生活场景等能够让人感受到“日本之美”的瞬间。 “美味日本”奖（2名）

从热门餐馆的招牌菜单、当红的甜品，到大众美食、便当、日本酒和水果，任何能够激发食欲的照片。

奖品：亚马逊礼品券5万日元

从热门餐馆的招牌菜单、当红的甜品，到大众美食、便当、日本酒和水果，任何能够激发食欲的照片。 “真实日本”奖（2名）

日本特色、奇事怪俗……除了美好的一面，也可以涉及社会问题，真实记录日本“当下”的照片。

奖品：亚马逊礼品券5万日元

日本特色、奇事怪俗……除了美好的一面，也可以涉及社会问题，真实记录日本“当下”的照片。 “nippon.com日本网”奖（7名）

由nippon.com日本网选出面向英、中、法、西、阿、俄七个种语言受众群体的照片。

奖品：亚马逊礼品券1万日元

评委

大西成明

芳贺日向

山田慎二

摄影家。1959年生于新潟县。日本广告摄影家协会会员。为艺人、运动员、企业高管等各类人士拍摄人物照片。Canon Marketing Japan主办的数码相机知识课堂“EOS学园”讲师。曾在《摄影师月刊》杂志及NHK主办的摄影比赛中担任评委。

东京相机部

日本最大的审查制摄影自媒体网站。在Facebook、Instagram、Twitter、Mastodon平台上运营，所有人都可以随时随地免费参加，也欢迎单纯想欣赏好看照片的网友！

nippon.com 日本网 编辑部

旨在促进全球民众更加深入地了解日本的网站。围绕日本社会文化相关的广泛题材，制作专家学者访谈、包括图片视频等素材在内的独家内容等，并以多语种形式对外传播。

摄影器材不限。诚邀各届人士踊跃投稿。

投稿方法

通过网站和Instagram征集作品。详细情况请参阅以下链接。

投稿截止时间：2024年3月13日（星期三）15:00 ※Instagram截止时间为当日23:59

摄影比赛官网（外部链接）

https://tokyocameraclub.com/nippon.com/（日文版）

※如采用Instagram投稿方式，请在投稿时或投稿24小时以及整个征稿活动期内标注指定的话题标签，且在参赛期间需标注。变更Instagram的API接口后，即使给投稿超过24小时的历史投稿标注指定的话题标签，也无法通过Instagram API下载作品，所以无法成为评审对象。只有本公司系统经Instagram API下载的作品方可为评审对象。（恕不回答相关作品是否已完成下载）

※本账号及比赛由东京相机部利用Instagram的服务运营，与Meta公司和Instagram无任何关系。

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