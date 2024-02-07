多語種網站「nippon.com」將與擁有超過560萬粉絲的攝影媒體網站「東京相機部」聯合舉辦以「Moments in Japan」的攝影比賽。歡迎大家踴躍投稿，向全世界展示你邂逅的「美麗日本」「美味日本」和「真實日本」。

獎品

我們將從所有參賽者中選出14名獲獎者。入選作品將刊登在nippon.com各語種的特設圖片專欄內，並送出亞馬遜禮品券作為獎品。

最佳作品獎（1名）

從全部參賽作品中選出的最優秀作品。

獎品：亞馬遜禮品券10萬日圓

從全部參賽作品中選出的最優秀作品。 「美麗日本」獎（2名）

除了美景、名勝外，還可以捕捉傳統工藝品、流行文化以及日常生活場景等能夠讓人感受「日本之美」的瞬間。

獎品：亞馬遜禮品券5萬日圓

除了美景、名勝外，還可以捕捉傳統工藝品、流行文化以及日常生活場景等能夠讓人感受「日本之美」的瞬間。 「美味日本」奖（2名）

從熱門餐廳的招牌菜、當紅的甜品，到大眾美食、便當、日本酒和水果，任何能夠激發食欲的照片。

獎品：亞馬遜禮品券5萬日圓

從熱門餐廳的招牌菜、當紅的甜品，到大眾美食、便當、日本酒和水果，任何能夠激發食欲的照片。 「真實日本」獎（2名）

日本特色、奇事怪俗…除了美好的一面，也可以涉及社會問題，真實記錄日本「當下」的照片。

獎品：亞馬遜禮品券5萬日圓

日本特色、奇事怪俗…除了美好的一面，也可以涉及社會問題，真實記錄日本「當下」的照片。 「nippon.com」獎（7名）

由nippon.com選出面向英、中（簡體、繁體）、法、西、阿、俄7個種語言的各網站讀者的照片。

獎品：亞馬遜禮品券1萬日圓

評審委員

大西成明

芳賀日向

山田慎二

攝影家。1959年生於新潟縣。日本廣告攝影家協會會員。為藝人、運動員、企業高層等各類人士拍攝人物照片。Canon Marketing Japan主辦的數位相機知識課堂「EOS學園」講師。曾在《攝影師月刊》雜誌及NHK主辦的攝影比賽中擔任評審委員。

東京相機部

日本最大的審查制攝影媒體網站。在Meta（原Facebook）、Instagram、X（原Twitter）、Mastodon平臺上運營，所有人都可以隨時隨地免費參加，也歡迎單純想欣賞好看照片的網友！

nippon.com編輯部

旨在促進全球民眾更加深入地了解日本的網站。圍繞日本社會文化相關的廣泛題材，製作專家學者訪談、包括圖片視訊等素材在內的獨家內容等，並以多語種形式對外傳播。

攝影器材不限。誠邀各界人士踴躍投稿。

投稿方法

通過網站和Instagram徵集作品。詳細情況請參閱以下連結。

（投稿截止時間：2024年3月13日（星期三）日本時間15:00 ※唯有Instagram截止時間為當日23:59）

攝影比賽網站（外部連結）

https://tokyocameraclub.com/nippon.com/

※如採用Instagram投稿方式，請在投稿時或投稿24小時以及整個徵稿活動期內標注指定的話題標籤「#」，且在參賽期間需標注。變更Instagram的API介面後，即使給投稿超過24小時的歷史投稿標注指定的話題標籤，也無法通過Instagram API下載作品，所以無法成為評審對象。只有本公司系統經Instagram API下載的作品方可為評審對象。（恕不回答相關作品是否已完成下載）

※本帳號及比賽由東京相機部利用Instagram的服務運營，與Meta公司和Instagram無任何關係。