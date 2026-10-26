外國觀光客等人在日本國內免稅店購買商品時享有消費稅免稅的機制，將自2026年11月1日起迎來重大變革。

11月起的主要變更點

10月為止 11月起 免稅店售價 未稅價（不含消費稅） 含稅價（含消費稅） 退稅手續 - 出境時於海關辦理手續後，出境後由免稅店退款 購買限額 50萬日圓（同一店家單日） 無上限（但以購買者出境時能親自攜帶之數量為限） 用途 僅限日常生活使用之消耗品 亦可用於營業用途

截至2026年10月底為止，入境日本未滿6個月的外國人（或自海外暫時返日的日本籍人士），可在免稅店門市以未稅價格（不含消費稅：除酒類以外之食品飲料等為8%，其餘為10%）購買商品。

以往享有免稅優惠的對象，僅限於非營業用、供日常生活使用的消耗品，且以在同一店家單日購買金額達50萬日圓以下為限。

自11月起導入的「事後退稅制（Refund方式）」，消費者須先在免稅店以含消費稅的價格購買，出境時於海關完成查核手續後，出境後再由免稅店將稅款退還至信用卡等帳戶。

新制取消了營業用與消耗品的區分，亦不再限定僅能用於日常生活用途，並廢除了50萬日圓的金額上限；但免稅店允許購買的額度，僅限於「購買者於出境時能親自隨身攜帶之數量」。此外，享有免稅資格的條件亦受限於出境日期須在購買日起90天以內。

消費稅免稅額每年達2000億日圓

針對外國觀光客等人士的免稅措施，始於日本開徵消費稅的1989年；近年來隨著訪日外國旅客劇增，消費額亦大幅攀升。根據觀光廳統計，2025年訪日外國旅客的消費額約達9兆4549億日圓，已逼近10年前的3倍。

享有免稅優惠的商品原則上須在海外消費，但近期接連查獲多起疑似在境內轉賣以未稅價購得商品的案件。

政界內部亦出現推動廢除免稅措施本身的動向。執政黨自民黨內的研究會於2025年6月指出，2024年對外國觀光客的消費稅免稅額已高達2000億日圓，向黨高層建言應重新審視該制度，甚至納入廢除選項。另一方面，全國免稅店協會、日本零售業協會等10個團體則於2025年8月發表意見書，指出因消費稅免稅帶動的年營業額高達2兆日圓，強調「廢除免稅將削弱國際競爭力」，呼籲維持現行制度。