以宮崎駿、高畑勳為核心，大幅改變日本動畫並在全球累積廣大粉絲的吉卜力工作室，帶您快速回顧其41年的歷史。

「吹拂於撒哈拉沙漠的熱風」

吉卜力工作室成立於1985年6月。以前一年上映的《風之谷》（由Topcraft製作）在票房上取得佳績為契機，由當時連載原作漫畫的雜誌《Animage》的發行商德間書店出資成立了這家公司。

以出身東映動畫（現為東映Animation）的宮崎駿與高畑勳為核心，旨在製作院線動畫電影。「Ghibli」一詞源自阿拉伯語，意指吹拂於撒哈拉沙漠的熱風，在第二次世界大戰期間，義大利的軍用偵察機曾以此命名。據稱身為飛機迷的宮崎，出於「要在日本動畫界掀起一陣旋風」的意圖，而將其作為工作室的名稱。

《風之谷》© 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H

《龍貓》、《螢火蟲之墓》兩部聯映的「瘋狂之舉」

吉卜力的首部作品為1986年上映的《天空之城》。與《風之谷》相同，由高畑勳擔任製作人、宮崎駿執導。88年4月則以兩部聯映的形式，同步上映了《龍貓》（宮崎駿執導）與《螢火蟲之墓》（高畑導演執導）。宮崎作品與高畑作品的同步上映，是空前絕後的唯一一次。由於必須同時製作兩部動畫長片，對製作現場造成了極大的負擔。況且還被要求提升作品品質，這是一個「只能用瘋狂之舉來形容」的企劃（引自吉卜力工作室官方網站）。

由於上映時期並非日本電影業的票房「旺季」——暑假檔期，因此在票房上並未締造熱賣佳績。然而，作品內容卻獲得各界的高度讚譽，讓吉卜力的名號從此響徹日本電影界。

左：《天空之城》© 1986 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli／右：《龍貓》© 1988 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

《魔女宅急便》成為轉機

在票房上首度取得巨大成功的是1989年上映的宮崎導演作品《魔女宅急便》。該片躍居當年日本電影票房排行榜冠軍。以此熱賣為契機，當時以《Animage》總編輯身份參與其中的鈴木敏夫，成為吉卜力專任的監製（製作人）。自90年代初期起，陸續推出了《兒時的點點滴滴》（1991年，高畑導演）、《紅豬》（92年，宮崎導演）、《歡喜碰碰狸》（94年，高畑導演）等膾炙人口的熱門作品，成為年度票房排行榜榜首的常客。

左：《魔女宅急便》© 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N／右：《紅豬》© 1992 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NN

自89年起，營運體制也逐步進行革新。具體而言，是改善工作人員的待遇以及新人的招募與培訓。在日本動畫界，薪資設定普遍採用「每畫1張圖、每上1張色計算多少費用」的「按件計酬制」。《魔女宅急便》無論多麼熱賣，都無法反映在當時工作人員的收入上。

在討論工作室未來的過程中，採納了宮崎導演的建議，決定將工作人員轉為正職並導入固定薪資制度，以薪資倍增為目標，同時致力於定期招募與培訓新人。

92年時，從原先的東京吉祥寺，搬遷至位於東小金井新建成的工作室。