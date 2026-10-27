蘊藏於宮崎駿作品中的萬物有靈論，源自於長野縣的諏訪地區。這片土地與繩文文化有著深厚的淵源，日本歷史最悠久的神社之一「諏訪大社」也坐落於此。這種「信州式想像力」，不僅由宮崎吾朗等吉卜力新生代承繼，也延續至代表「後吉卜力」世代的庵野秀明、細田守與新海誠。

宮崎駿的萬物有靈論與信州

上篇提到哲學家梅原猛透過戲劇《吉爾伽美什》，連結了宮崎駿與手塚治虫。梅原猛曾在一場對談(*1)中，談及繩文式森林文化的意義，並提到位於長野縣、日本歷史最悠久的神社之一「諏訪大社」所舉行的「御柱祭」（おんばしらさい；Onbashirasai）。御柱祭是指「重建寶殿，以及挑選御柱、將御柱從山上拖運下來，再豎立於神社境內的一連串神道祭祀儀式」(*2)，每7年舉行一次。此祭典基於「當樹木老去，神明便會寄宿於另一棵樹木，藉此重獲新生」的信仰。

諏訪大社 上社本宮弊拜殿（PIXTA）

諏訪位於長野縣南信地區（長野縣南部，不含木曾地區），不僅與繩文文化論擁有密切關聯，實際上也與宮崎駿有著深厚淵源。據我所知，文藝評論家藤田直哉(*3)幾乎可說是第一位針對這些論點進行綜合性論述的人物，其著有《宮崎駿的「罪」與「祈禱」──從萬物有靈論解讀吉卜力作品史》。

首先，諏訪地區因盛產可用來製作石器的黑曜石，而在繩文時代中期繁榮一時。此外，諏訪大社至今仍保留著帶有萬物有靈論色彩的習俗與信仰，例如可窺見狩獵採集文化遺風的「鹿食免」（かじきめん；Kajikimen），以及前面提及的御柱祭。前者是在即使有食肉禁忌的時代，仍允許人們食用鹿肉而不會被視為不潔的免罪符；後者則因曾於1950年代發現繩文火焰形陶器藝術價值的藝術家岡本太郎前往採訪調查，而廣為人知。此外，出身諏訪的民間考古學家藤森榮一（1911～1973），藉由富士見町井戶尻遺址的考古發掘調查，提出了獨創的「繩文農耕論」，主張在繩文時代中期，人們除了狩獵採集，也已開始從事極為初期的農耕活動。

說到這裡，想必不少宮崎駿的粉絲都知道，宮崎駿在富士見町擁有一棟山莊。這棟山莊原本是宮崎駿的岳父，也就是妻子朱美的父親、以戰後版畫教育運動聞名的美術教育家大田耕士（1909～1998）所擁有(*4)。過去有一段時間，宮崎駿每年暑假都會邀請押井守、庵野秀明及朋友的孩子們到這棟山莊合宿。眾所周知，《神隱少女》（2001）的創作靈感便來自當時發生的故事。此外，大田耕士曾在山莊的書架上擺放無數本昭和時代的少女漫畫，其中就包括後來由吉卜力改編成動畫的《心之谷》（1995）與《來自紅花坂》（2011）的原著漫畫。

《風起》中女主角菜穗子住院療養的「富士見高原療養所」© 2013 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDHDMTK

此外，《魔法公主》的角色名稱中，「烏帽子」、「甲六」、「乙事」（おっこと；Okkoto）等，即是源自富士見町的地名。後來在《風起》裡頭，女主角里見菜穗子住院療養的地方，也是「富士見高原療養所」。更重要的是，宮崎駿深受照葉樹林文化論學者中尾佐助（1916～1993）的《栽培植物與農耕的起源》（岩波新書），以及藤森榮一的《繩文的世界──古代的人與山河》（講談社）影響。在《龍貓》（1988）中，身為大學兼任講師、教授考古學的小月與小梅的父親，便是以藤森榮一為原型。也就是說，正如曾實際前往諏訪地區進行田野調查的藤田直哉所指出的，諏訪正是「宮崎駿所說的，將萬物有靈論式的純淨、蟲類等生物粗野而旺盛的生命力，以及血腥氣息等連結在一起的思想根源」(*5)所在之處。