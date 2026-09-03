東清彥（あずまきよひこ）創作的漫畫《四葉妹妹！》是一部描繪以孩子為主角，發掘微小卻新奇日常的作品。一部漫畫走紅往往伴隨著動畫等影視改編，但本作卻沒有這類的跨媒體製作。自2003年連載開始，連載步調和緩。即使如此，國內銷量依然突破1500萬冊，國外也突破350萬。這部跨越世代與國界，持續為人所閱讀的作品，其魅力究竟何在？

平凡無奇的日常的可貴

故事從有些特立獨行的5歲女孩小岩井四葉與他的「爸爸」葉介，一起在某個夏日搬家到鎮上的情景開始。

本作多數故事都會用1話完結，描述四葉在生活中遇見的各種事。從在公園玩耍、逛街買東西這種微小的日常生活，到露營煮咖哩、乘坐熱氣球等特別的體驗都有，可說是五花八門。作品中還有許多個性豐富的角色，例如住在隔壁的綾瀨家3姊妹、葉介的朋友巨無霸、安田等等。故事中暗示四葉與葉介沒有血緣關係，但到目前為止，尚未畫出詳情。

不只葉介，周圍的大人、長輩都跨越血緣和家人的框架，自然地守望四葉。他們都被異想天開的四葉耍得團團轉，同時站在與她同樣的高度，盡全力享受「當下」。

描繪與家人還有鄰居的日常生活。《四葉妹妹！》第2集、第8集 東清彥 ＫＡＤＯＫＡＷＡ／電擊Comics

四葉精神飽滿、天真浪漫，表情變化多端，一下哭，一下笑，可說是忙碌至極。在她眼裡的景色全都很新奇，隨著故事演進，她的世界也不斷擴大，並且慢慢長大。

這部作品的核心主題是書名也有的「！」。換句話說，是發現。舉凡被滂沱大雨淋得渾身溼透卻很是開心的感覺、首次完美將鬆餅翻面時的驚喜，還有一旦長大成人就會在不知不覺間忽略日常有多麼惹人憐愛，讀者都能透過四葉的目光，重新發現這些感覺。本作會讓人回想起孩提時代的平凡經歷，其實都是多麼光彩奪目的「大冒險」。