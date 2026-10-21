宮崎駿的萬物有靈論：與手塚治虫和「知識巨人」梅原猛之間意想不到的關聯

從戰後思想探尋吉卜力的「想像力」

本文將以影響宮崎駿的戰後日本思想為主軸，分上下兩篇深入解讀吉卜力工作室約40年來的發展軌跡。上篇將從宮崎駿與手塚治虫、哲學家梅原猛之間的關聯，探究宮崎駿的「自然觀」。