2026年適逢極短篇小說家星新一的百年誕辰，星新一作品具備現代社會共通點，跨越世代、深受廣大讀者喜愛。在當時嚴峻的生存環境下，究竟是如何淬煉出如此輕巧兼具幽默的作品呢？本文由曾撰寫《星新一 創作一千零一話之人》（新潮社）的紀實文學作家最相葉月，為讀者揭曉其中奧秘。

預見AI與網際網路

今年適逢星新百年誕辰，各家媒體紛紛推出特集報導，書店也配合舉辦各項實體活動。一本書要能長銷，必須要有新讀者的加入。意味著父母帶孩子閱讀、孩子再帶孫子，讓書籍跨越世代，產生不同年齡層的新讀者群。縱觀這半世紀以來的「喜愛作家排行榜」，可以看出星新一自1957年作家出道以來，一直廣受各世代讀者喜愛。

星新一之所以能長年獲得讀者青睞，完全是因為他創作的極短篇小說內容輕鬆、異想天開且充滿趣味。作品篇幅短，每篇約十幾張稿紙的長度，內容不涉及時事、不流於世俗，也不使用特定人名地名等專有名詞。書中未描繪任何激烈暴力場景、性愛或殺人情節，且不使用難字，即使是小朋友也很容易閱讀。

他的作品屢次被收進教科書，讀過其代表作《器子小姐》與《喂──出來呀──》的讀者應該不在少數。《肩上的秘書》彷彿預見了人們依賴生成式AI（人工智慧）的時代，以及準確預言未來、描繪宛如網際網路世界的長篇小說《聲之網》等作品，皆令人驚艷不已。

為何星新一能在其寫作生涯中持續產出超過1001篇這樣的作品呢？要理解這點，首先必須回溯其成長背景，除了極短篇小說外，他也曾發表過以家族為主題的三本著作。