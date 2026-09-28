在中國北京舉行的世界人形機器人運動會上，機器人以 9.32 秒跑完 100 公尺，超越了波爾特（Usain Bolt）保持的 9.58 秒世界紀錄，蔚為話題。當各國競相開發強壯、快速、聰明的高性能機器人之際，日本研發的「可愛」、「療癒系」機器人正備受矚目。人類與機器人究竟該如何共生？本文將介紹卡西歐與YUKAI工學的相關實踐。

50天學習主人的喜好

走進位於東京都羽村市榮町的卡西歐計算機羽村技術中心，在接待處迎接訪客的是一隻手掌大小、眼睛圓滾滾的毛茸茸灰色玩偶。當你忍不住伸手撫摸時，它會扭動身體，並發出「啾─啾─」的叫聲。真是可愛極了！

在接待處迎接訪客的Moflin

這款在該中心誕生的AI寵物（互動型機器人）「Moflin」，標榜「擁有如同生物般的心靈，能為人帶來活力的夥伴」，結合卡西歐自主研發的AI技術、感測技術與語音辨識技術，能將經常對它說話、撫摸它的人辨識為主人，並逐步學習主人的喜好；經過50天的相處，它的叫聲與動作等情感表現會越來越豐富，個性組合更高達400 萬種。

提到卡西歐，首先想到的是以耐摔聞名的G-SHOCK手錶。順帶一提，G-SHOCK的落摔耐用測試正是在這座技術中心進行的。因此，一向追求「功能性」與「實用性」的卡西歐，竟然著手開發一款截然相反、宛如「感性化身」的寵物機器人，引起熱烈討論。

Moflin的構想出自新事業部企劃負責人市川英里奈。2012年，她被指派負責卡西歐過去未曾涉足的女性市場商品企劃。「當時的我正值20多歲後半，在工作和個人生活上都面臨瓶頸，陷入失去自信的低潮期。花了大約兩年的時間，我才摸索出這個理念：與其解決個別煩惱，不如有個能陪在身旁、給予勇氣的夥伴。」在動漫文化與角色形象深植人心的日本，若要打造一款能交流互動的寵物機器人，究竟該是怎樣的小孩呢？她朝著這個方向不斷琢磨其形象。