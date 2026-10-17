正如「香松茸，味鴻喜菇」這句俗諺所言，其芳香據說別具一格。雖然希望1年至少能品嚐1次，但對平民百姓而言卻是難以企及的奢侈品。

100公克高達1萬日圓的高級品

代表日本秋季的味覺之王──松茸。雖然希望能盡情品嚐其芳醇香氣……但國產品極為稀少，難有機會品嚐。

松茸主要自生於日本國內各地的赤松林，但近50年來的產量呈現長期減少趨勢，不得不大幅仰賴進口。國內年產量在頂峰的1941年高達1萬2000公噸，1960年約為3500公噸，但隨著高度經濟成長期的能源革命使化石燃料成為主角，缺乏人工維護的松樹林日益荒廢。雜木與雜草叢生，演變成難以生長松茸的環境。此外，近年因松材線蟲害導致大量松樹枯死，更讓情況雪上加霜。

2001年以後的收成狀況，除了2004年與2010年之外，持續處於未滿100公噸的狀態。

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平日經常食用的蕈菇類大多已建立成熟的栽培技術，全年皆能以穩定的價格於市面上販售。然而，松茸的栽培技術至今仍處於開發階段。因此，價格每100公克落在5000~1萬日圓前後，依舊是平民百姓難以企及的高級品。

目前在日本國內流通的松茸之中，外國產所占比例達9成以上。中國產占據6成以上，近年美國與加拿大產亦有所增加，但據稱其芳香程度仍遠不及日本國產品。

〈炊飯〉

正如「香松茸，味鴻喜菇」這句俗諺所言，其最大魅力果然還是在於香氣。光是聞到松茸飯炊煮完成時散發的芳香，便能品嚐至福時刻。當然，吃下去更是無比幸福。

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〈清湯〉

只要浮著一片切成薄片的松茸，令人陶醉的香氣便會蔓延開來。市面上販售的松茸風味清湯，大多僅使用香料而無實物。不過，對於平民百姓而言，可謂是能輕鬆享受香氣的不二之選。

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〈土瓶蒸〉

顧名思義，這是一道將食材放入土瓶中、倒入高湯後以火加熱的料理。能帶出食材香氣，堪稱簡約而極致的和食。最初先將湯汁倒入小酒杯中品味香氣。途中擠入酸橘，享受味道的變化。盡情品嚐食材後，最後將剩餘的湯汁一飲而盡。

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〈炭火燒烤〉

不多加雕琢反而更能突顯食材原味，可謂是人生中想體驗一次的奢華享受。

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